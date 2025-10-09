15 скрытых сбоев, которые ускоряют старение: что ломается в организме раньше всего

Старение запускается гораздо раньше, чем мы привыкли думать, — первые сдвиги начинаются уже к 20-25 годам. Остановить процесс нельзя, но его темп — в наших руках. Почему мужчины и женщины стареют по-разному, что происходит с теломерами и митохондриями, какие регионы России живут дольше и чем реально помогают геропротекторы — разбираем в формате Q&A с главным врачом Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инной Решетовой.
Сейчас средняя продолжительность жизни — около 73-74 лет. Это общий показатель по полу, при этом разрыв между мужчинами и женщинами почти десятилетний: ориентировочно 68 лет у мужчин и 78 — у женщин. Динамика в целом положительная: после провалов 1990-х и спада на фоне пандемии (до 69-70 лет к 2020 году) с 2022-го снова идёт рост.
Порог в 78 лет ожидаемо преодолеем к 2030 году, к 2035-му прогноз — не ниже 81 года, а к 2050-му — 83-84. Мировой тренд схожий: небольшие краткосрочные спады возможны, но в десятилетнем окне кривая идёт вверх, если не вмешается крупный экзогенный фактор.
Пока нет: в США ~81 год, в Европейском союзе — 80-84. Но разрыв сокращается за счёт профилактики, развития медицины и улучшения качества жизни. По инерции тренда догнать США реально к середине следующего десятилетия.
По данным Росстата, на каждые 10 тысяч приходится в среднем 41 человек старше 91 года и один — старше 100. На 1 января 2024 года — ~460,7 тыс. долгожительниц и ~132,4 тыс. долгожителей; в одной Москве — свыше 400 тыс. жителей 80+ и около тысячи столетних.
Исследование продолжается. Предварительно к регионам с более высокой продолжительностью жизни относятся Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В зоне риска по низким значениям — Чукотка, Еврейская АО, Амурская и Иркутская области, Забайкальский край. Разница обусловлена образом жизни, экосредой и генетическими особенностями.
|Группа регионов
|Примеры
|Что влияет
|Выше средней
|Ингушетия, Дагестан, Москва, КБР, КЧР
|Питание, семейные уклады, физическая активность, доступность медицины
|Ниже средней
|Чукотка, ЕАО, Амурская, Иркутская, Забайкалье
|Климатические нагрузки, миграция, доступность высокотехнологичной помощи
|Условная "середина"
|Большинство центральных регионов
|Смешанный профиль рисков и ресурсов
Триггеры запускаются с рождения, а первые выраженные волны приходятся на 20-25 лет. Пики старения — около 44-45 и 60 лет. В первый пик перестраиваются пути метаболизма (липиды, ксено- и алкогольный обмен), растут риски ССЗ, меняются кожа и мышцы. Во второй — сдвигаются иммунная регуляция, почечные функции, углеводный обмен, снова затрагиваются кожа и мышцы. Более поздние проявления — следствие персонализированной медицины, профилактики, разнообразного питания и снижения тяжёлого физического труда, но "кнопки стоп" у старения нет.
Перечень насчитывает около 15: хроническое иммунное воспаление (inflammaging), оксидативный стресс, дисфункция митохондрий, укорочение теломер, нарушения протеостаза, эпигенетические изменения, дисбиоз кишечника и др. Они взаимосвязаны, поэтому выделить "одного виновника" нельзя.
Нет. Воздействие на длину теломер с помощью теломеразы может замедлять некоторые аспекты, но чрезмерная активность фермента ассоциирована с онкогенезом — большую часть "бессмертия" опухоли получает именно за счёт теломеразы. Нормативы длины теломер зависят от возраста (условно: ~9,8 к 30 годам; ~8,7 к 40-45; ~7 к 70), а отклонения чаще встречаются при ССЗ, диабете, нейродегенерации. Но сама по себе длина теломер не предсказывает жизнь в годах: биологический возраст не равен паспортному, и близнецы стареют по-разному.
Гендерный профиль различается: у мужчин раньше "изнашивается" сердечно-сосудистая система; у женщин быстрее теряет качество костно-мышечная ткань (остеопороз, саркопения).
Пока нет. Есть панели по системам (сердечно-сосудистая, иммунная, нервная), теломерные оценки, клеточное фенотипирование. В институте формируем мультифакторные модели, где биологический возраст — сумма механизмов. Инсулинорезистентность заметно "ускоряет" часы, включая несколько путей старения: она ведёт к избытку массы, повышает риск диабета и атеросклероза, влияет на гормоны и теломеры. Хорошая новость: эффект обратим при корректировке питания и образа жизни.
|Класс/вещество
|На что нацелено
|Возможная роль
|Комментарий
|Таурин, глицин
|Метаболическая поддержка
|Смягчение воспаления/стресса
|Базовые нутриенты, безопасны при корректных дозах
|Берберин, метформин
|Инсулинорезистентность, глюкоза
|Улучшение углеводного обмена
|Метформин — только по показаниям врача
|NAC, физетин
|Оксидативный стресс/сенесцентные клетки
|Антиокс/сенолитические эффекты
|Требуются персональные схемы
|Уролитин
|Митохондрии
|Аутофагия, митофагия
|Зависит от микробиоты
|Куркумин, магний, витамины D и K2
|Воспаление, кости/сосуды
|Поддержка костно-сосудистого здоровья
|Биодоступность и дозы имеют значение
Поздний старт лучше, чем отсутствие старта: мышечная масса и чувствительность к инсулину улучшаются в любом возрасте, риск падений и переломов снижается за счёт силовых и тренировок баланса, когнитивные функции поддерживает сон и регулярная умственная нагрузка.
|Стратегия
|Плюсы
|Минусы/ограничения
|Образ жизни (питание+сон+движение)
|Доказательная база, доступность
|Требует дисциплины и времени
|Таргетные геропротекторы
|Адресность, синергия с образом жизни
|Нужна диагностика, контроль безопасности
|Теломерно-ориентированные подходы
|Теоретический потенциал
|Риски онкогенности, узкая применимость
|"Био-хаки" без врача
|Быстро и просто
|Риски и отсутствие эффекта
Короткий сон (<6 ч) усиливает инсулинорезистентность и аппетит, ухудшает память и настроение. Хронический стресс поддерживает inflammaging. В протокол долголетия стоит включить: гигиену сна, световой режим, дыхательные практики/майндфулнесс, общение и хобби.
Только после диагностики ключевых механизмов (воспаление, митохондрии, углеводы, липиды, гормоны, микробиота). Универсальной схемы нет.
Базово — клинические/биохимические анализы, липиды, глюкоза/НbA1c, витамин D, маркеры воспаления, гормоны по показаниям; стоимость зависит от региона и пакета.
И то и другое, но проще начать с сна и шага-за-шагом добавить питание и силовые: качество сна повышает энергию и снижает "срывы".
