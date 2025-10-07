Один снимает симптомы, другой ищет корень зла: вся правда о том, кто на самом деле чинит голову

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Психическое здоровье — неотъемлемая часть благополучия современного человека. Но несмотря на растущую осведомлённость о его значении, многие по-прежнему путаются в понятиях и ролях специалистов, работающих в этой сфере. Кто именно помогает справиться с тревогой, депрессией или внутренними конфликтами — психолог, психиатр или психотерапевт? Разобраться в различиях помогает эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

На приеме у психолога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кто есть кто: психиатр, психолог и психотерапевт

Психиатрия относится к медицинским наукам и занимается диагностикой и лечением психических заболеваний. Психиатр — врач с высшим медицинским образованием, который назначает медикаментозное лечение, а в тяжёлых случаях — процедуры вроде электросудорожной или инсулино-шоковой терапии.

"Психиатр — это врач, специализирующийся на лечении психических расстройств", — пояснил психолог Сергей Лунюшин.

К психиатрам обращаются люди с серьёзными диагнозами — шизофренией, эпилепсией, маниакально-депрессивными расстройствами. Основная задача врача — снять симптомы болезни и стабилизировать состояние пациента. При этом работа психиатра в основном направлена на устранение проявлений заболевания, а не на глубокую проработку личных причин его возникновения.

Опытные врачи, по словам эксперта, всё чаще рекомендуют своим пациентам дополнять медикаментозное лечение курсом психотерапии. Это помогает не только облегчить симптомы, но и изменить отношение человека к себе и происходящему.

Роль психолога: помощь без лекарств

Психология, в отличие от психиатрии, не является медицинской дисциплиной. Это наука о закономерностях психической деятельности человека. Психолог работает с психически здоровыми людьми или с теми, кто испытывает лёгкие эмоциональные трудности — стресс, тревожность, проблемы в отношениях, низкую самооценку.

"Психолог помогает человеку разобраться в своих чувствах и найти внутренние ресурсы, не прибегая к медикаментам", — отметил эксперт.

Психологи используют исключительно немедикаментозные методы — беседы, тестирования, техники саморегуляции, когнитивные практики. Они не ставят диагнозы и не выписывают рецепты, но помогают клиентам восстановить внутреннее равновесие и выстроить здоровые стратегии поведения.

При этом в России профессия психолога до сих пор не регулируется законом, что создаёт почву для злоупотреблений. Некоторые самопровозглашённые "специалисты" без профильного образования — астрологи, целители, коучи — выдают себя за профессиональных психологов. Лунюшин подчёркивает: выбирать стоит только тех, кто имеет диплом государственного образца и подтверждённую квалификацию.

Психотерапия: граница между медициной и психологией

Психотерапия — это направление, стоящее на стыке медицины и психологии. В ней выделяют два типа специалистов: врач-психотерапевт и психолог-психотерапевт. Первый имеет медицинское образование, а второй — психологическое, но оба работают с психикой человека, помогая преодолеть внутренние трудности.

"Немедицинский психотерапевт видит в клиенте личность, а медицинский — в пациенте больного", — подчёркивает Лунюшин.

Медицинская психотерапия направлена на снятие симптомов — тревоги, панических атак, депрессивных состояний — чаще с помощью лекарственных средств. Немедицинская, наоборот, концентрируется на поиске и устранении первопричин проблем. Здесь не применяются препараты, а основным инструментом становится диалог, работа с подсознанием и обучение новым моделям поведения.

Как проходит работа с психотерапевтом

Психотерапия требует активного участия клиента. Если пациент врача обычно следует указаниям специалиста, то человек, обратившийся к психологу-психотерапевту, включён в процесс осознанно и разделяет ответственность за результат. Такое сотрудничество делает изменения более устойчивыми и осмысленными.

Цель психотерапии, по словам Лунюшина, — не просто избавиться от симптомов, а научиться жить гармоничнее. Клиент учится понимать себя, справляться с фобиями, тревогой, зависимостями, повышать самооценку и уверенность в себе, восстанавливать отношения с близкими. Всё это происходит без лекарств, через осознание и внутреннюю трансформацию.

Популярные направления психотерапии

Сегодня существует более полусотни признанных школ психотерапии. Среди них особенно распространены гештальт-подход, НЛП, когнитивно-поведенческая и гипнотерапия. Каждое направление имеет собственные методы, но объединяет их одно — стремление помочь человеку адаптироваться к жизни, освободиться от внутренних конфликтов и развить самостоятельность.

Для детей чаще применяют игровые и песочные техники, где терапия происходит в естественной форме — через игру и творчество. Это особенно эффективно, когда ребёнку трудно выразить чувства словами, сообщает ИА RuNews24.ru.

Зачем нужна психотерапия

Главная миссия психотерапии — вернуть человеку ощущение контроля над своей жизнью. Медицинская и немедицинская модели не противоречат друг другу, а дополняют: первая лечит тело и мозг, вторая — помогает душе и сознанию.

Здоровая психика формируется не только в кабинете врача, но и в процессе внутренней работы над собой. Именно в этом заключается сила современной психотерапии — в умении объединить научные знания, человеческое участие и ответственность самого клиента за своё благополучие.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
