Уксус против жира: диета начинается с надежды, а заканчивается гастритом — врачи бьют тревогу

8:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы в сети набирает популярность идея, будто яблочный уксус способен не только укрепить организм, но и буквально "растопить" лишние килограммы. Соцсети переполнены роликами и отзывами, где блогеры обещают быстрый эффект без усилий. Но врачи предупреждают: доверять подобным лайфхакам опасно — у кислоты есть не только ограничения, но и серьёзные риски.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яблочный уксус и яблоко

Волшебное средство

Главный аргумент сторонников яблочного уксуса - его способность замедлять опорожнение желудка и снижать скачки уровня сахара после еды. Предполагается, что за счёт этого человек дольше ощущает сытость и съедает меньше. Однако клинические данные подтверждают: эффект минимален и не даёт заметного похудения.

"Однако этот эффект выражен слабо и сам по себе не приводит к заметному снижению массы тела. Так, в 2009 году в Японии было проведено испытание с участием 175 добровольцев: в течение 12 недель они ежедневно принимали по две столовые ложки уксуса, и в итоге потеря веса составила всего 0,9-1,8 кг", — рассказала врач-диетолог ФНКЦ ФМБА России Анна Бражникова.

Подобные результаты были получены и позже — например, в 2018 году, когда в исследовании участвовало 39 человек. Потери веса оказались незначительными, а сама выборка — слишком маленькой, чтобы считать выводы достоверными. Несмотря на это, идея "уксусной диеты" разошлась по миру как вирус, ведь продукт дешев, привычен и продаётся в каждом магазине.

Старый рецепт с новым лицом

Яблочный уксус применяли ещё в античные времена — как антисептик, тонизирующее средство и элемент очищающих процедур. В XVIII веке появились первые упоминания о попытках использовать его для снижения веса. Но уже тогда фиксировались осложнения, вплоть до тяжёлых отравлений. Сегодня врачи говорят об ограниченной пользе: уксус действительно может немного понизить уровень сахара и вызвать ощущение насыщения, но этот эффект кратковременный и не универсален.

"Современная наука подтверждает лишь ограниченный эффект: уксус может слегка снижать уровень сахара в крови и повышать чувство сытости, но влияние на вес остаётся слабым и непостоянным", — отметила Анна Бражникова.

Более того, даже научные публикации на эту тему вызывают вопросы. Так, в 2025 году журнал BMJ Nutrition, Prevention & Health отозвал исследование о влиянии яблочного уксуса на массу тела подростков из-за нарушений методики и недостоверных данных.

Когда кислота становится опасной

Попытки похудеть с помощью кислых напитков могут обернуться проблемами со здоровьем. По словам нутрициолога и преподавателя Финансового университета Александра Сидорова, даже если вес немного снизится, вред для организма может быть куда серьёзнее.

"Уксус обладает кислой средой, которая может повреждать зубную эмаль, вызывая её эрозию и повышенную чувствительность зубов. Регулярное употребление повышает риск развития кариеса и разрушения зубной эмали", — сказал эксперт.

Кроме того, уксус раздражает слизистые рта и горла, может вызвать воспаление дёсен и боли в желудке. Особенно вредно пить его натощак — именно так часто советуют блогеры.

Реакция организма на кислую среду

Диетологи предупреждают: желудочно-кишечный тракт первым "реагирует" на кислую атаку.

"Особенно опасно пить уксус натощак или в больших дозах — это может привести к повреждению слизистой и серьёзному дискомфорту в ЖКТ", — предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

При этом негативные симптомы могут появиться уже через несколько дней — изжога, тошнота, боли в животе. Если возникают признаки раздражения слизистой, следует немедленно прекратить приём кислоты и обратиться к врачу, сообщает tmn. aif.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить яблочный уксус натощак или неразбавленным.

Последствие: ожог слизистой желудка и пищевода.

Альтернатива: добавить чайную ложку уксуса в салат или соус, не превышая 1-2 ч. л. в день. Ошибка: использовать уксус вместо жиросжигающих средств.

Последствие: обезвоживание и нарушение обмена веществ.

Альтернатива: сбалансированный рацион, включающий белок, клетчатку и витамины группы B. Ошибка: комбинировать с лекарствами без консультации врача.

Последствие: изменение действия препаратов, скачки давления или сахара.

Альтернатива: обсудить диету с врачом-терапевтом или эндокринологом.

Влияние на лекарства

Мало кто задумывается, что даже пищевая кислота способна вступать во взаимодействие с препаратами. Это особенно опасно для людей с диабетом и гипертонией.

"Уксус может усиливать или ослаблять действие препаратов. У пациентов с диабетом он способен повлиять на уровень сахара и спровоцировать гипогликемию при одновременном приёме сахароснижающих средств", — подчеркнул профессор Гонконгского исследовательского института HNST Игорь Берлинский.

Также возможны колебания давления и снижение эффективности сердечно-сосудистых лекарств. Поэтому сочетать уксус с медикаментами без одобрения врача категорически нельзя.

Что говорят специалисты

Все эксперты сходятся во мнении: уксус — это пищевая добавка, а не средство для похудения. Он может использоваться как приправа или компонент маринадов, но не как лечебный напиток. Контроль веса достигается не кислотой, а сбалансированным питанием, достатком белков и клетчатки, умеренными физическими нагрузками и качественным сном. Именно эти факторы формируют устойчивый результат.

Замена другими продуктами

Если цель — мягкое снижение сахара и улучшение пищеварения, уксус можно заменить полезными альтернативами:

лимонным соком, богатым витамином C;

кефиром или йогуртом с пробиотиками;

овощными смузи, где клетчатка снижает аппетит;

зелёным чаем, стимулирующим метаболизм.

Все эти варианты безопаснее и оказывают доказанное влияние на обмен веществ.

Мифы и правда

Миф 1. Уксус "сжигает жир".

Правда: он не влияет на процесс липолиза и не уменьшает жировую ткань.

Миф 2. Натуральный уксус безвреден.

Правда: концентрация кислоты даже в "домашнем" продукте может быть высокой, что приводит к ожогам слизистой.

Миф 3. Уксус очищает организм.

Правда: функции "детокса" выполняют печень и почки, а не кислоты.

FAQ

Как правильно использовать яблочный уксус?

Только как приправу или компонент соуса, не более 1-2 чайных ложек в день, предварительно разбавляя водой или маслом.

Можно ли пить уксус для снижения веса?

Нет, эффект минимален и сопровождается рисками для ЖКТ, зубов и печени.

Что безопаснее для похудения?

Дефицит калорий 10-15%, активность, полноценный сон и достаток белка — именно это доказано работает.

Сколько стоит натуральный яблочный уксус?

В магазинах — от 150 до 400 рублей за 0,5 литра. Домашний вариант часто дороже из-за ручного производства.

Яблочный уксус не является волшебным напитком для снижения веса. Его действие на уровень сахара и аппетит незначительно и не способно привести к стойкому результату. При этом чрезмерное или неправильное употребление уксуса может нанести вред желудку, зубам и даже ослабить действие лекарств.

Использовать его можно только как приправу — добавлять в салаты, соусы или маринады, но не пить в чистом виде. Для безопасного и эффективного похудения необходимы проверенные методы: сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон и контроль калорийности. Всё остальное — не более чем временный эффект и модный миф.