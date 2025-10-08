Уксус против жира: диета начинается с надежды, а заканчивается гастритом — врачи бьют тревогу

В последние годы в сети набирает популярность идея, будто яблочный уксус способен не только укрепить организм, но и буквально "растопить" лишние килограммы. Соцсети переполнены роликами и отзывами, где блогеры обещают быстрый эффект без усилий. Но врачи предупреждают: доверять подобным лайфхакам опасно — у кислоты есть не только ограничения, но и серьёзные риски.
Главный аргумент сторонников яблочного уксуса - его способность замедлять опорожнение желудка и снижать скачки уровня сахара после еды. Предполагается, что за счёт этого человек дольше ощущает сытость и съедает меньше. Однако клинические данные подтверждают: эффект минимален и не даёт заметного похудения.
"Однако этот эффект выражен слабо и сам по себе не приводит к заметному снижению массы тела. Так, в 2009 году в Японии было проведено испытание с участием 175 добровольцев: в течение 12 недель они ежедневно принимали по две столовые ложки уксуса, и в итоге потеря веса составила всего 0,9-1,8 кг", — рассказала врач-диетолог ФНКЦ ФМБА России Анна Бражникова.
Подобные результаты были получены и позже — например, в 2018 году, когда в исследовании участвовало 39 человек. Потери веса оказались незначительными, а сама выборка — слишком маленькой, чтобы считать выводы достоверными. Несмотря на это, идея "уксусной диеты" разошлась по миру как вирус, ведь продукт дешев, привычен и продаётся в каждом магазине.
Яблочный уксус применяли ещё в античные времена — как антисептик, тонизирующее средство и элемент очищающих процедур. В XVIII веке появились первые упоминания о попытках использовать его для снижения веса. Но уже тогда фиксировались осложнения, вплоть до тяжёлых отравлений. Сегодня врачи говорят об ограниченной пользе: уксус действительно может немного понизить уровень сахара и вызвать ощущение насыщения, но этот эффект кратковременный и не универсален.
"Современная наука подтверждает лишь ограниченный эффект: уксус может слегка снижать уровень сахара в крови и повышать чувство сытости, но влияние на вес остаётся слабым и непостоянным", — отметила Анна Бражникова.
Более того, даже научные публикации на эту тему вызывают вопросы. Так, в 2025 году журнал BMJ Nutrition, Prevention & Health отозвал исследование о влиянии яблочного уксуса на массу тела подростков из-за нарушений методики и недостоверных данных.
Попытки похудеть с помощью кислых напитков могут обернуться проблемами со здоровьем. По словам нутрициолога и преподавателя Финансового университета Александра Сидорова, даже если вес немного снизится, вред для организма может быть куда серьёзнее.
"Уксус обладает кислой средой, которая может повреждать зубную эмаль, вызывая её эрозию и повышенную чувствительность зубов. Регулярное употребление повышает риск развития кариеса и разрушения зубной эмали", — сказал эксперт.
Кроме того, уксус раздражает слизистые рта и горла, может вызвать воспаление дёсен и боли в желудке. Особенно вредно пить его натощак — именно так часто советуют блогеры.
Диетологи предупреждают: желудочно-кишечный тракт первым "реагирует" на кислую атаку.
"Особенно опасно пить уксус натощак или в больших дозах — это может привести к повреждению слизистой и серьёзному дискомфорту в ЖКТ", — предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
При этом негативные симптомы могут появиться уже через несколько дней — изжога, тошнота, боли в животе. Если возникают признаки раздражения слизистой, следует немедленно прекратить приём кислоты и обратиться к врачу, сообщает tmn. aif.ru.
Мало кто задумывается, что даже пищевая кислота способна вступать во взаимодействие с препаратами. Это особенно опасно для людей с диабетом и гипертонией.
"Уксус может усиливать или ослаблять действие препаратов. У пациентов с диабетом он способен повлиять на уровень сахара и спровоцировать гипогликемию при одновременном приёме сахароснижающих средств", — подчеркнул профессор Гонконгского исследовательского института HNST Игорь Берлинский.
Также возможны колебания давления и снижение эффективности сердечно-сосудистых лекарств. Поэтому сочетать уксус с медикаментами без одобрения врача категорически нельзя.
Все эксперты сходятся во мнении: уксус — это пищевая добавка, а не средство для похудения. Он может использоваться как приправа или компонент маринадов, но не как лечебный напиток. Контроль веса достигается не кислотой, а сбалансированным питанием, достатком белков и клетчатки, умеренными физическими нагрузками и качественным сном. Именно эти факторы формируют устойчивый результат.
Если цель — мягкое снижение сахара и улучшение пищеварения, уксус можно заменить полезными альтернативами:
Все эти варианты безопаснее и оказывают доказанное влияние на обмен веществ.
Миф 1. Уксус "сжигает жир".
Правда: он не влияет на процесс липолиза и не уменьшает жировую ткань.
Миф 2. Натуральный уксус безвреден.
Правда: концентрация кислоты даже в "домашнем" продукте может быть высокой, что приводит к ожогам слизистой.
Миф 3. Уксус очищает организм.
Правда: функции "детокса" выполняют печень и почки, а не кислоты.
Как правильно использовать яблочный уксус?
Только как приправу или компонент соуса, не более 1-2 чайных ложек в день, предварительно разбавляя водой или маслом.
Можно ли пить уксус для снижения веса?
Нет, эффект минимален и сопровождается рисками для ЖКТ, зубов и печени.
Что безопаснее для похудения?
Дефицит калорий 10-15%, активность, полноценный сон и достаток белка — именно это доказано работает.
Сколько стоит натуральный яблочный уксус?
В магазинах — от 150 до 400 рублей за 0,5 литра. Домашний вариант часто дороже из-за ручного производства.
Яблочный уксус не является волшебным напитком для снижения веса. Его действие на уровень сахара и аппетит незначительно и не способно привести к стойкому результату. При этом чрезмерное или неправильное употребление уксуса может нанести вред желудку, зубам и даже ослабить действие лекарств.
Использовать его можно только как приправу — добавлять в салаты, соусы или маринады, но не пить в чистом виде. Для безопасного и эффективного похудения необходимы проверенные методы: сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон и контроль калорийности. Всё остальное — не более чем временный эффект и модный миф.
