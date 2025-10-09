Бессонные ночи закончились: 6 способов вернуть глубокий сон после 40 лет

Сон — это главный источник восстановления организма. Но после сорока многие замечают: заснуть стало труднее, а утро уже не даёт ощущения бодрости. Просыпания среди ночи, тревожные сны, ощущение усталости даже после восьми часов сна — знакомо? Это не просто возраст. О причинах и способах восстановить качественный отдых рассказал врач-терапевт, сомнолог клиники "Будь Здоров" на Сретенке Илья Смирнов.
"С возрастом у человека накапливается усталость, как физическая, так и психологическая, и требуется больше времени на восстановление. Меняется гормональный фон, снижается уровень мелатонина — всё это влияет на циклы сна и бодрствования", — пояснил Илья Смирнов.
По словам специалиста, ухудшение сна после 40 лет чаще всего связано с четырьмя факторами: хроническим стрессом, гормональными изменениями, хроническими заболеваниями и снижением физической активности.
Постоянная умственная нагрузка, тревожные новости, заботы о работе и семье — всё это не отпускает мозг даже ночью. Организм остаётся в режиме "бдительности", и даже во сне нервная система продолжает работать, не позволяя полностью расслабиться.
После 40 лет снижается выработка мелатонина - гормона сна, а также других регуляторов, влияющих на циркадные ритмы. У женщин дополнительные колебания связаны с периодом перименопаузы, у мужчин — с постепенным снижением тестостерона.
Сердечно-сосудистые и эндокринные патологии, апноэ сна, диабет и гипертония — всё это нарушает естественные фазы сна. Даже лёгкое недомогание может стать причиной частых пробуждений.
Меньше движения — меньше выработки эндорфинов и кислорода, больше усталости и бессонных ночей.
"После 40 лет многие люди снижают уровень физической активности, что ухудшает восстановительные процессы в организме", — отметил Смирнов, которого цитирует Газета.Ru.
|Возраст
|Особенности сна
|Основные проблемы
|До 30 лет
|Глубокие фазы сна, быстрое засыпание
|Недосып из-за активности
|30-40 лет
|Умеренные колебания, реакция на стресс
|Перегрузка, тревожность
|После 40 лет
|Меньше глубокой фазы, чаще пробуждения
|Гормональные и физические изменения
Ошибка: ложиться спать поздно, надеясь "выспаться на выходных".
Последствие: сбивается биоритм, организм не восстанавливается.
Альтернатива: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.
Ошибка: пить кофе или чай вечером.
Последствие: кофеин блокирует выработку мелатонина.
Альтернатива: замените напитки тёплым молоком или травяным чаем.
Ошибка: использовать телефон перед сном.
Последствие: синий свет тормозит засыпание.
Альтернатива: выключайте гаджеты за 1 час до сна, включайте "ночной режим".
Регулярность. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в отпуске.
Физическая активность. Ежедневные прогулки, плавание, йога — лучшее лекарство от бессонницы.
Освещение. Днём больше света, вечером — мягкий полумрак. Это помогает выработке мелатонина.
Отказ от стимуляторов. Уберите кофе, энергетики и сигареты хотя бы за 6 часов до сна.
Проветривайте спальню. Оптимальная температура для сна — 18-20 °C.
Медицинский контроль. Раз в год проходите чек-ап: эндокринные, кардиологические и гастроэнтерологические обследования.
Если проблемы со сном продолжаются дольше трёх недель, стоит обратиться к сомнологу. Врач может назначить сомнографию - исследование, которое анализирует структуру сна: глубину, количество пробуждений и наличие апноэ.
"Сомнография помогает понять, почему человек не высыпается, и подобрать индивидуальные рекомендации", — пояснил Смирнов.
После обследования врач может порекомендовать корректировку образа жизни, лечение хронических заболеваний или мягкие препараты для восстановления ритма сна.
|Плюсы
|Минусы
|Повышается осознанность и понимание своих потребностей
|Снижается уровень мелатонина
|Можно контролировать режим и питание
|Увеличивается тревожность и стресс
|Есть возможность компенсировать отдыхом и прогулками
|Глубокие фазы сна укорачиваются
Почему с возрастом труднее засыпать?
Из-за снижения выработки мелатонина и накопленной усталости. Мозгу нужно больше времени, чтобы "выключиться".
Как понять, что у меня нарушение сна?
Если вы просыпаетесь по ночам, чувствуете усталость утром или спите менее 6 часов регулярно — это повод обратиться к сомнологу.
Помогают ли таблетки для сна?
Только по назначению врача. Самолечение может нарушить естественные циклы сна.
Сколько нужно спать после 40?
Оптимально — 7-8 часов, но важнее качество сна, чем количество.
Миф: чем старше, тем меньше нужно спать.
Правда: организму всё так же нужно 7-8 часов, просто сон становится менее глубоким.
Миф: дневной сон вреден.
Правда: короткий отдых 15-20 минут помогает восстановить силы.
Миф: бессонница — неизбежная часть старения.
Правда: это симптом, а не норма. С ним можно и нужно работать.
После 45 лет количество глубокого сна уменьшается примерно на 20-25%, но это можно компенсировать физической активностью.
Прогулка перед сном повышает уровень мелатонина почти так же, как специальные добавки.
Люди, спящие 7-8 часов, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
До появления искусственного освещения люди спали в два этапа — "первым и вторым сном". Просыпались ночью, немного бодрствовали, потом снова ложились. Современный мир со светом и гаджетами нарушил этот естественный ритм.
После 40 лет возвращение к естественным привычкам сна - тишина, тьма, умеренные нагрузки и стабильный режим — помогает организму восстанавливаться так же эффективно, как и в молодости.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.