Бессонные ночи закончились: 6 способов вернуть глубокий сон после 40 лет

Сон — это главный источник восстановления организма. Но после сорока многие замечают: заснуть стало труднее, а утро уже не даёт ощущения бодрости. Просыпания среди ночи, тревожные сны, ощущение усталости даже после восьми часов сна — знакомо? Это не просто возраст. О причинах и способах восстановить качественный отдых рассказал врач-терапевт, сомнолог клиники "Будь Здоров" на Сретенке Илья Смирнов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Недостаток сна и здоровье

"С возрастом у человека накапливается усталость, как физическая, так и психологическая, и требуется больше времени на восстановление. Меняется гормональный фон, снижается уровень мелатонина — всё это влияет на циклы сна и бодрствования", — пояснил Илья Смирнов.

Почему сон становится хуже

По словам специалиста, ухудшение сна после 40 лет чаще всего связано с четырьмя факторами: хроническим стрессом, гормональными изменениями, хроническими заболеваниями и снижением физической активности.

1. Хронический стресс

Постоянная умственная нагрузка, тревожные новости, заботы о работе и семье — всё это не отпускает мозг даже ночью. Организм остаётся в режиме "бдительности", и даже во сне нервная система продолжает работать, не позволяя полностью расслабиться.

2. Гормональные изменения

После 40 лет снижается выработка мелатонина - гормона сна, а также других регуляторов, влияющих на циркадные ритмы. У женщин дополнительные колебания связаны с периодом перименопаузы, у мужчин — с постепенным снижением тестостерона.

3. Хронические заболевания

Сердечно-сосудистые и эндокринные патологии, апноэ сна, диабет и гипертония — всё это нарушает естественные фазы сна. Даже лёгкое недомогание может стать причиной частых пробуждений.

4. Снижение физической активности

Меньше движения — меньше выработки эндорфинов и кислорода, больше усталости и бессонных ночей.

"После 40 лет многие люди снижают уровень физической активности, что ухудшает восстановительные процессы в организме", — отметил Смирнов, которого цитирует Газета.Ru.

Сон в разном возрасте

Возраст Особенности сна Основные проблемы До 30 лет Глубокие фазы сна, быстрое засыпание Недосып из-за активности 30-40 лет Умеренные колебания, реакция на стресс Перегрузка, тревожность После 40 лет Меньше глубокой фазы, чаще пробуждения Гормональные и физические изменения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ложиться спать поздно, надеясь "выспаться на выходных".

Последствие: сбивается биоритм, организм не восстанавливается.

Альтернатива: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

Ошибка: пить кофе или чай вечером.

Последствие: кофеин блокирует выработку мелатонина.

Альтернатива: замените напитки тёплым молоком или травяным чаем.

Ошибка: использовать телефон перед сном.

Последствие: синий свет тормозит засыпание.

Альтернатива: выключайте гаджеты за 1 час до сна, включайте "ночной режим".

Советы шаг за шагом: как вернуть здоровый сон

Регулярность. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в отпуске. Физическая активность. Ежедневные прогулки, плавание, йога — лучшее лекарство от бессонницы. Освещение. Днём больше света, вечером — мягкий полумрак. Это помогает выработке мелатонина. Отказ от стимуляторов. Уберите кофе, энергетики и сигареты хотя бы за 6 часов до сна. Проветривайте спальню. Оптимальная температура для сна — 18-20 °C. Медицинский контроль. Раз в год проходите чек-ап: эндокринные, кардиологические и гастроэнтерологические обследования.

А что если бессонница стала нормой?

Если проблемы со сном продолжаются дольше трёх недель, стоит обратиться к сомнологу. Врач может назначить сомнографию - исследование, которое анализирует структуру сна: глубину, количество пробуждений и наличие апноэ.

"Сомнография помогает понять, почему человек не высыпается, и подобрать индивидуальные рекомендации", — пояснил Смирнов.

После обследования врач может порекомендовать корректировку образа жизни, лечение хронических заболеваний или мягкие препараты для восстановления ритма сна.

Таблица "Плюсы и минусы" сна после 40

Плюсы Минусы Повышается осознанность и понимание своих потребностей Снижается уровень мелатонина Можно контролировать режим и питание Увеличивается тревожность и стресс Есть возможность компенсировать отдыхом и прогулками Глубокие фазы сна укорачиваются

FAQ

Почему с возрастом труднее засыпать?

Из-за снижения выработки мелатонина и накопленной усталости. Мозгу нужно больше времени, чтобы "выключиться".

Как понять, что у меня нарушение сна?

Если вы просыпаетесь по ночам, чувствуете усталость утром или спите менее 6 часов регулярно — это повод обратиться к сомнологу.

Помогают ли таблетки для сна?

Только по назначению врача. Самолечение может нарушить естественные циклы сна.

Сколько нужно спать после 40?

Оптимально — 7-8 часов, но важнее качество сна, чем количество.

Мифы и правда

Миф: чем старше, тем меньше нужно спать.

Правда: организму всё так же нужно 7-8 часов, просто сон становится менее глубоким.

Миф: дневной сон вреден.

Правда: короткий отдых 15-20 минут помогает восстановить силы.

Миф: бессонница — неизбежная часть старения.

Правда: это симптом, а не норма. С ним можно и нужно работать.

Три интересных факта

После 45 лет количество глубокого сна уменьшается примерно на 20-25%, но это можно компенсировать физической активностью. Прогулка перед сном повышает уровень мелатонина почти так же, как специальные добавки. Люди, спящие 7-8 часов, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исторический контекст

До появления искусственного освещения люди спали в два этапа — "первым и вторым сном". Просыпались ночью, немного бодрствовали, потом снова ложились. Современный мир со светом и гаджетами нарушил этот естественный ритм.

После 40 лет возвращение к естественным привычкам сна - тишина, тьма, умеренные нагрузки и стабильный режим — помогает организму восстанавливаться так же эффективно, как и в молодости.