Мозг против тела: кто на самом деле решает, сколько вы будете весить, и можно ли это изменить

Миндалевидное тело и гипоталамус — это своеобразные дирижёры нашего тела. Они управляют аппетитом, чувством сытости и даже тем, как организм реагирует на диеты. Но почему одним людям удаётся поддерживать форму, а другим — нет? И правда ли, что мозг способен "саботировать" похудение?
Учёные считают, что мозг стремится удерживать массу тела в определённом диапазоне — так же, как он регулирует температуру.
Когда мы едим, кишечник выделяет сигнальные вещества: глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), грелин и другие пептиды, которые через блуждающий нерв посылают сигналы в гипоталамус. Тот сравнивает полученные данные с "эталоном" — уровнем жира в организме, который он считает нормой.
Если лептина, гормона жировой ткани, становится меньше, гипоталамус воспринимает это как угрозу и запускает сигналы голода. Еда начинает казаться вкуснее, болевые ощущения снижаются, а организм готов копить энергию.
После диеты организм часто возвращается к прежним показателям. Это связано с активностью нейронов AgRP в гипоталамусе. Они усиливают аппетит и могут буквально заставить человека искать еду, даже если запасов достаточно.
Исследования показали, что при ожирении вокруг этих нейронов активируется глия — клетки, выполняющие защитные функции. Этот процесс, называемый глиозом, делает AgRP-нейроны менее чувствительными к тормозящим сигналам. В результате мозг "считает", что энергии не хватает, и запускает механизмы набора веса.
Современные препараты на основе семаглутида — например, Семавик® и Семавик® Некст - имитируют действие гормона GLP-1. Они замедляют опорожнение желудка и усиливают чувство сытости, тем самым снижают активность AgRP-нейронов и "успокаивают" гипоталамус.
Это помогает мозгу воспринимать снижение веса как естественное состояние, а не как сигнал тревоги. В сочетании с диетой и физической активностью такие препараты позволяют сбросить значительную часть лишнего веса.
|Теория
|Что объясняет
|Основная причина набора веса
|Можно ли изменить
|Практические выводы
|Заданная точка (Set Point)
|Мозг запрограммирован на поддержание определённого веса
|Нарушение сигнала лептина и ГПП-1
|Возможно при длительном изменении образа жизни
|Медленное снижение веса помогает "сместить" норму
|Точка покоя (Settling Point)
|Вес определяется балансом питания и активности
|Изменение пищевых привычек и уровня нагрузки
|Да, с помощью изменения среды и поведения
|Можно стабилизировать вес, если привычки устойчивы
|Глиозная теория
|Глия мешает нейронам распознавать сигналы сытости
|Хроническое воспаление, жирная пища
|Теоретически — да, при снижении воспаления
|Поддержание здорового питания восстанавливает чувствительность нейронов
Если гипоталамус считает, что уровень жира в теле "слишком низкий", он запускает цепочку реакций, усиливающих аппетит. Это объясняет, почему после диеты вес часто возвращается. Однако со временем можно сместить эту "заданную точку". Главное — не спешить и поддерживать новые привычки минимум полгода.
|Плюсы
|Минусы
|Эффективное снижение аппетита
|Возможны тошнота и дискомфорт в ЖКТ
|Поддержка нормального уровня сахара
|Требуется врачебный контроль
|Улучшение показателей метаболизма
|Стоимость курса может быть высокой
Попробуйте временно отказаться от строгих ограничений и прислушаться к естественным сигналам голода и сытости.
Да, но постепенно. Когда новые привычки становятся устойчивыми, мозг адаптируется и перестаёт возвращать вас к прежнему весу.
Нет. Они назначаются врачом, если другие методы неэффективны. Для большинства людей достаточно скорректировать питание и образ жизни.
Регуляция массы тела — сложный, но логичный процесс, в котором мозг играет ключевую роль. Миндалевидное тело, гипоталамус, нейроны AgRP и гормоны вроде лептина и грелина образуют единую сеть контроля за энергией. Когда эта система даёт сбой, организм словно теряет чувство меры — ест больше, чем нужно, и упорно возвращает потерянные килограммы.
Однако исследования последних лет и появление препаратов, показывают: вмешаться в работу мозга возможно. Медленный, осознанный подход к снижению веса, поддержка физической активности и корректировка питания способны "переучить" мозг воспринимать новый вес как норму. А значит, устойчивый результат — не миф, а следствие понимания того, как наш организм на самом деле работает.
