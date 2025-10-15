Глаза стареют первыми: почему после 50 мир тускнеет и какие витамины ещё могут вернуть цвета

С возрастом глаза стареют так же, как кожа или суставы. После пятидесяти многие замечают: читать стало труднее, буквы расплываются, а прямые линии вдруг начинают казаться волнистыми. Это не просто усталость — чаще всего речь идёт о возрастной макулодистрофии, одной из главных причин ухудшения зрения у людей старше 50 лет.
Макула — крошечная зона в центре сетчатки, отвечающая за чёткое и цветное зрение. Именно благодаря ей мы видим детали — лицо собеседника, буквы в книге, экран телефона. Но с годами клетки макулы истончаются или разрушаются.
"Основная причина ухудшения зрения в пожилом возрасте — возрастная макулярная дегенерация", — пояснила врач-офтальмолог Фатима Кубаева.
По словам специалиста, болезнь протекает в двух формах — сухой и влажной.
При макулодистрофии люди видят размытое пятно в центре поля зрения, линии искажаются, а цвета теряют яркость. Полной слепоты болезнь не вызывает — периферическое зрение сохраняется, но читать, писать и водить машину становится трудно.
Возраст — не единственная причина. Болезнь чаще развивается у людей, которые:
Проверить зрение можно даже дома.
"Чтобы заподозрить макулодистрофию, нужно поочерёдно закрывать каждый глаз и смотреть на ровные линии — например, плитку или дверной косяк. Если линии кажутся искривлёнными или в центре видно пятно, стоит обратиться к врачу", — отметила Кубаева.
В клинике офтальмолог проводит диагностику:
Полностью излечить макулодистрофию пока невозможно, но замедлить её развитие — реально.
Основу терапии составляют витамины и антиоксиданты.
"Каротиноиды — лютеин и зеаксантин, а также омега-3 действительно замедляют дегенерацию сетчатки, укрепляют сосуды и защищают клетки от окислительного стресса", — объяснила врач.
Однако Кубаева подчеркнула, что витамины эффективны только при уже существующих изменениях. Пить их "на всякий случай" здоровым людям не имеет смысла — профилактического эффекта почти нет.
Кроме препаратов, офтальмологи советуют скорректировать питание. На столе чаще должны появляться:
Применяют так называемые анти-VEGF препараты — инъекции, которые вводят прямо в глаз. Они останавливают рост патологических сосудов и уменьшают отёк, помогая сохранить оставшееся зрение.
"Макулодистрофия молодеет — её всё чаще находят у пациентов 40-45 лет, которые пока не ощущают проблем. Но именно ранняя диагностика позволяет сохранить зрение и качество жизни", — подчеркнула Фатима Кубаева.
Ошибка: принимать витамины без назначения.
Последствие: пустая трата денег, без результата.
Альтернатива: подобрать комплекс после обследования у офтальмолога.
Ошибка: игнорировать лёгкое помутнение зрения.
Последствие: упущенное время и необратимые изменения.
Альтернатива: пройти тест Амслера и записаться на приём.
Ошибка: выходить на солнце без очков.
Последствие: повреждение клеток сетчатки.
Альтернатива: носить очки с защитой от УФ-лучей и синего света.
Главное — не ждать, пока мир вокруг потускнеет, а вовремя обратиться к врачу: сохранить зрение после 50 лет возможно, если действовать разумно и не откладывать заботу о глазах на потом, сообщает doctor.rambler.ru.
