Глаза стареют первыми: почему после 50 мир тускнеет и какие витамины ещё могут вернуть цвета

С возрастом глаза стареют так же, как кожа или суставы. После пятидесяти многие замечают: читать стало труднее, буквы расплываются, а прямые линии вдруг начинают казаться волнистыми. Это не просто усталость — чаще всего речь идёт о возрастной макулодистрофии, одной из главных причин ухудшения зрения у людей старше 50 лет.

Почему зрение плывёт

Макула — крошечная зона в центре сетчатки, отвечающая за чёткое и цветное зрение. Именно благодаря ей мы видим детали — лицо собеседника, буквы в книге, экран телефона. Но с годами клетки макулы истончаются или разрушаются.

"Основная причина ухудшения зрения в пожилом возрасте — возрастная макулярная дегенерация", — пояснила врач-офтальмолог Фатима Кубаева.

По словам специалиста, болезнь протекает в двух формах — сухой и влажной.

Сухая: встречается у 8 из 10 пациентов, развивается медленно, когда макула просто "стареет".

встречается у 8 из 10 пациентов, развивается медленно, когда макула просто "стареет". Влажная: более опасна: в глазу начинают расти аномальные сосуды, повреждая сетчатку. Потеря зрения происходит гораздо быстрее.

При макулодистрофии люди видят размытое пятно в центре поля зрения, линии искажаются, а цвета теряют яркость. Полной слепоты болезнь не вызывает — периферическое зрение сохраняется, но читать, писать и водить машину становится трудно.

Кто в зоне риска

Возраст — не единственная причина. Болезнь чаще развивается у людей, которые:

курят (никотин ухудшает кровообращение и усиливает окислительный стресс);

страдают гипертонией, атеросклерозом или высоким холестерином;

долго находятся на солнце без очков;

имеют наследственную предрасположенность.

Как распознать болезнь

Проверить зрение можно даже дома.

"Чтобы заподозрить макулодистрофию, нужно поочерёдно закрывать каждый глаз и смотреть на ровные линии — например, плитку или дверной косяк. Если линии кажутся искривлёнными или в центре видно пятно, стоит обратиться к врачу", — отметила Кубаева.

В клинике офтальмолог проводит диагностику:

осмотр глазного дна ;

; тест Амслера (сетка, по которой оценивают искажения линий);

(сетка, по которой оценивают искажения линий); ангиографию с контрастом для проверки сосудов;

с контрастом для проверки сосудов; оптическую когерентную томографию, позволяющую увидеть изменения в сетчатке.

Что помогает сохранить зрение

Полностью излечить макулодистрофию пока невозможно, но замедлить её развитие — реально.

При сухой форме

Основу терапии составляют витамины и антиоксиданты.

"Каротиноиды — лютеин и зеаксантин, а также омега-3 действительно замедляют дегенерацию сетчатки, укрепляют сосуды и защищают клетки от окислительного стресса", — объяснила врач.

Однако Кубаева подчеркнула, что витамины эффективны только при уже существующих изменениях. Пить их "на всякий случай" здоровым людям не имеет смысла — профилактического эффекта почти нет.

Кроме препаратов, офтальмологи советуют скорректировать питание. На столе чаще должны появляться:

зелёные листовые овощи (шпинат, брокколи, салат-ромэн);

морская рыба и орехи — источники омега-3;

свежие ягоды, богатые антоцианами (черника, смородина, голубика).

При влажной форме

Применяют так называемые анти-VEGF препараты — инъекции, которые вводят прямо в глаз. Они останавливают рост патологических сосудов и уменьшают отёк, помогая сохранить оставшееся зрение.

Изменения образа жизни

Отказ от курения: курение ускоряет старение макулы и повышает риск болезни в несколько раз.

курение ускоряет старение макулы и повышает риск болезни в несколько раз. Защита от солнца: солнцезащитные очки с фильтром не ниже UV300 или широкополые шляпы защищают сетчатку от ультрафиолета и синего света.

солнцезащитные очки с фильтром не ниже UV300 или широкополые шляпы защищают сетчатку от ультрафиолета и синего света. Контроль давления и холестерина: любые сосудистые нарушения напрямую влияют на питание глаза.

любые сосудистые нарушения напрямую влияют на питание глаза. Регулярные осмотры: после 40 лет офтальмолога стоит посещать не реже раза в год, даже если зрение кажется нормальным.

"Макулодистрофия молодеет — её всё чаще находят у пациентов 40-45 лет, которые пока не ощущают проблем. Но именно ранняя диагностика позволяет сохранить зрение и качество жизни", — подчеркнула Фатима Кубаева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать витамины без назначения.

Последствие: пустая трата денег, без результата.

Альтернатива: подобрать комплекс после обследования у офтальмолога.

Ошибка: игнорировать лёгкое помутнение зрения.

Последствие: упущенное время и необратимые изменения.

Альтернатива: пройти тест Амслера и записаться на приём.

Ошибка: выходить на солнце без очков.

Последствие: повреждение клеток сетчатки.

Альтернатива: носить очки с защитой от УФ-лучей и синего света.

Мифы и правда

Миф: зрение после 50 ухудшается неизбежно.

Правда: процесс можно замедлить — при правильном питании и регулярных осмотрах.

Миф: витамины полностью восстанавливают зрение.

Правда: они только поддерживают сетчатку, но не возвращают утраченные клетки.

Правда: они только поддерживают сетчатку, но не возвращают утраченные клетки.

Миф: макулодистрофия ведёт к слепоте.

Правда: полностью человек не ослепнет, но центральное зрение может сильно пострадать.

Правда: полностью человек не ослепнет, но центральное зрение может сильно пострадать.

Три интересных факта

На развитие макулодистрофии влияет ген CFH, связанный с иммунной системой.

Женщины болеют чаще — из-за гормональных изменений в постменопаузе.

Офтальмологи отмечают: у людей, регулярно употребляющих рыбу, риск болезни ниже на 30%.

Исторический контекст

Первое описание макулодистрофии сделано британским врачом Гербертом Вогтом ещё в 1874 году.

ещё в 1874 году. В 1990-х годах появились первые анти-VEGF препараты, которые радикально изменили прогноз при влажной форме.

Сегодня разрабатываются методы пересадки клеток сетчатки, но пока они остаются экспериментальными.

Главное — не ждать, пока мир вокруг потускнеет, а вовремя обратиться к врачу: сохранить зрение после 50 лет возможно, если действовать разумно и не откладывать заботу о глазах на потом, сообщает doctor.rambler.ru.