Настроение падает вместе с листьями: психолог объяснила, где грань между грустью и болезнью

Осень традиционно приносит с собой не только золотые листья и аромат кофе, но и лёгкую грусть. Укорачивающийся день, похолодание и серое небо влияют на настроение даже у самых жизнерадостных людей. Однако за привычной "осенней хандрой" может скрываться более серьёзное состояние — депрессия. Психолог Ольга Найман объяснила, как отличить одно от другого и когда стоит обратиться за помощью.
Когда осенью солнце появляется реже, уровень гормона серотонина снижается, а выработка мелатонина, отвечающего за сонливость, увеличивается. Это вызывает чувство усталости, апатию и желание больше времени проводить дома.
Осенняя хандра — естественная реакция организма на смену сезона. Она проявляется в лёгкой грусти, снижении мотивации и энергии, но при этом человек продолжает жить привычной жизнью.
"Жизнь замедляется, но не останавливается: вы продолжаете ходить на работу, выполнять обязанности и можете себя "расшевелить" усилием воли или приятным событием", — отметила психолог Ольга Найман.
Человек с хандрой по-прежнему чувствует радость от встреч с друзьями, вкус любимого блюда, музыку или прогулку под дождём. Такое состояние обычно проходит само, когда организм адаптируется к новым условиям.
Депрессия — это не просто плохое настроение. Это психическое расстройство, при котором человек теряет способность испытывать радость и интерес к жизни.
Ключевые признаки:
• подавленность, длящаяся более двух недель;
• потеря удовольствия от привычных дел;
• хроническая усталость, независимо от сна;
• нарушение сна и аппетита;
• чувство вины, безысходности и беспомощности.
"При депрессии мир кажется тусклым и далёким, как будто вы находитесь за толстым стеклом", — пояснила эксперт.
Главное отличие от хандры — невозможность "выйти" из состояния усилием воли. При депрессии человеку трудно даже начать день: простые действия — умыться, позвонить другу, приготовить еду — кажутся непреодолимыми.
|Признак
|Осенняя хандра
|Депрессия
|Настроение
|Временное снижение, грусть
|Стойкая подавленность
|Энергия
|Снижается, но восстанавливается после отдыха
|Постоянная усталость
|Радость от жизни
|Сохраняется
|Исчезает полностью
|Контакт с окружающим миром
|Человек реагирует на шутки, музыку, поддержку
|Мир кажется далёким и тусклым
|Продолжительность
|Несколько дней — максимум пару недель
|Более двух недель
|Помощь
|Прогулки, спорт, режим дня
|Психотерапия, иногда медикаменты
Психологи советуют не бороться с хандрой, а помогать себе мягкими методами восстановления энергии.
Больше дневного света. Прогулки на солнце стимулируют выработку серотонина. Даже 20-30 минут в день уже помогают улучшить настроение.
Движение. Любая физическая активность повышает уровень эндорфинов — "гормонов радости".
Режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, чтобы биоритмы не сбивались.
Сбалансированное питание. Добавьте в рацион витамины группы B, магний, омега-3, орехи и цитрусовые.
Общение и новые впечатления. Встречи с друзьями, прогулки, поездки или даже новое хобби активируют дофаминовую систему, возвращая чувство интереса к жизни.
Ошибка: замыкаться дома и избегать общения.
Последствие: усиливается чувство одиночества и тревожность.
Альтернатива: выйти на прогулку, позвонить знакомому, встретиться с друзьями.
Ошибка: лечить грусть алкоголем или перееданием.
Последствие: временное облегчение сменяется апатией и чувством вины.
Альтернатива: горячий чай, музыка, лёгкая тренировка, тёплая ванна.
Ошибка: игнорировать состояние, если оно длится больше двух недель.
Последствие: хандра может перерасти в депрессию.
Альтернатива: обратиться к психотерапевту или врачу.
Если вы чувствуете постоянную усталость, безразличие, трудности с концентрацией и потерю интереса к жизни, важно не откладывать визит к специалисту. Депрессия лечится — чаще всего комбинированно: психотерапией, поддерживающей беседой и, при необходимости, медикаментами.
Современные антидепрессанты не вызывают зависимости и помогают мозгу восстановить баланс нейромедиаторов. Важно только не заниматься самолечением.
Миф 1. Депрессия — просто слабость характера.
Правда: это биохимическое нарушение в работе мозга, требующее лечения.
Миф 2. Можно "выйти" из депрессии усилием воли.
Правда: при настоящей депрессии воля нарушена, и человеку требуется поддержка.
Миф 3. Если улыбаешься, значит, депрессии нет.
Правда: многие люди с депрессией внешне сохраняют бодрость, скрывая внутреннее состояние.
Как понять, что у меня просто хандра, а не депрессия?
Если вы можете себя "встряхнуть" прогулкой, кино или общением, это хандра. Если ничего не радует больше двух недель — стоит обратиться к специалисту.
Можно ли предотвратить осеннюю апатию?
Да, помогите телу адаптироваться: больше света, свежего воздуха, регулярный сон и физическая активность.
Нужно ли обращаться к врачу при лёгкой хандре?
Нет, достаточно самопомощи. Но если симптомы усиливаются, помощь психолога или психиатра необходима.
Сезонная хандра чаще встречается у жителей северных широт, где мало солнечного света.
Женщины страдают от сезонных колебаний настроения в два раза чаще мужчин.
Светотерапия признана одним из эффективных способов профилактики осенней депрессии.
Выходите на улицу каждый день, даже в пасмурную погоду.
Старайтесь ложиться до полуночи — это помогает синтезу серотонина.
Планируйте приятные мелочи: встречу, фильм, ароматный кофе.
Ограничьте время в соцсетях и перед экраном.
Не стесняйтесь обращаться за поддержкой — психологическая помощь так же важна, как физическая.
Осенняя хандра — временное состояние, которое проходит с первым солнцем, тогда как депрессия — это болезнь, требующая внимания специалистов. Главное различие — в способности радоваться жизни и чувствовать контакт с миром. Если радость исчезла и усилием воли вернуть её не удаётся, самое разумное решение — обратиться за профессиональной помощью.
