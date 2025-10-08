Сладость, которая лечит: 2 чашки сочной мякоти этой ягоды защитят сосуды и сердце от повреждения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:35
Здоровье

Арбуз давно ассоциируется с летом и освежающим вкусом, но теперь у этой ягоды появилась новая репутация — как полезного продукта для сердца и сосудов. Недавнее исследование американских учёных показало, что регулярное употребление арбуза способно поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшать кровообращение.

Арбуз
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз

Как арбуз влияет на сосуды

Команда исследователей в течение месяца наблюдала за 39 добровольцами с повышенным артериальным давлением. Участников разделили на две группы: одна ежедневно получала контрольный напиток, а другая — по 1-2 чашки свежей мякоти арбуза.

В конце эксперимента у второй группы не зафиксировали резкого снижения давления, однако анализы крови показали важные изменения. Уровень L-аргинина - аминокислоты, участвующей в выработке оксида азота (NO), — значительно повысился. Одновременно улучшилось соотношение L-аргинина с ADMA (диметиларгинином), веществом, которое обычно ограничивает синтез оксида азота.

"Оксид азота расширяет сосуды и защищает их от повреждений", — отметили авторы исследования из журнала Nutrients.

Этот механизм играет ключевую роль в регуляции артериального давления: чем больше оксида азота, тем лучше сосуды справляются с нагрузкой. Поэтому даже без прямого снижения давления арбуз помогает сердцу работать эффективнее.

Почему арбуз полезен для сердца

Арбуз богат натуральными веществами, которые оказывают комплексное действие на организм:

L-цитруллин — аминокислота, из которой образуется L-аргинин, а затем оксид азота. Она способствует расслаблению сосудов и улучшает кровоток.
Ликопин — мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами и уменьшающий воспаление.
Калий — регулирует водно-солевой баланс и помогает удерживать давление в норме.
Вода и клетчатка — способствуют мягкому выведению жидкости и токсинов, не перегружая почки.

Регулярное употребление арбуза не заменяет лекарства от гипертонии, но помогает улучшить состояние сосудов и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Что показало исследование

Результаты эксперимента позволили сделать вывод: даже умеренные порции арбуза положительно влияют на метаболизм аминокислот, участвующих в регуляции тонуса сосудов. Исследователи подчеркнули, что для более выраженного эффекта, вероятно, нужно увеличить дозу или продолжительность употребления ягоды.

В будущем планируется сравнить воздействие свежей мякоти с концентратами L-цитруллина и L-аргинина, чтобы выяснить, какой формат более эффективен для поддержания здоровья сердца.

Советы шаг за шагом: как включить арбуз в рацион

  1. Порция в день. Оптимально — 1-2 чашки (около 300-400 г) свежей мякоти.

  2. Лучшее время. Утро или первая половина дня — так организм активнее усваивает натуральные сахара.

  3. Без добавок. Не стоит посыпать арбуз сахаром или солью: это сводит на нет его пользу.

  4. Правильное хранение. Храните нарезанный арбуз в холодильнике не дольше суток в закрытой ёмкости.

  5. Сочетания. Арбуз хорошо усваивается сам по себе, но также подходит для смузи и салатов с мятой, лаймом или фетой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: употреблять арбуз после плотного обеда.
    Последствие: вздутие и тяжесть.
    Альтернатива: есть ягоду отдельно, как перекус.

  2. Ошибка: хранить разрезанный арбуз при комнатной температуре.
    Последствие: рост бактерий и потеря свежести.
    Альтернатива: сразу убрать в холодильник.

  3. Ошибка: употреблять арбуз при серьёзных отёках без консультации врача.
    Последствие: избыточная жидкость в организме.
    Альтернатива: ограничить порции и обсудить с кардиологом.

Таблица "Плюсы и минусы" арбуза для здоровья

Показатель Плюсы Минусы
Для сердца и сосудов Расширяет сосуды, улучшает кровоток При переедании возможны отёки
Для обмена веществ Снижает уровень холестерина, улучшает метаболизм Содержит сахара, осторожно при диабете
Для почек Облегчает выведение токсинов Может усиливать нагрузку при заболеваниях почек
Для кожи Ликопин улучшает состояние кожи Нет значительных минусов при умеренном употреблении

А что если арбуз есть каждый день

Регулярное употребление арбуза может стать частью "сердечного рациона". Благодаря сочетанию антиоксидантов и аминокислот он поддерживает эластичность сосудов и предотвращает их воспаление. В жаркое время арбуз также помогает поддерживать водный баланс, заменяя сладкие напитки.

Исследователи подчёркивают: важно сохранять умеренность. Избыток даже самого полезного продукта способен нарушить баланс жидкости и сахара. Но если арбуз включать в рацион дозированно, он станет вкусным и полезным союзником для здоровья сердца.

Мифы и правда о пользе арбуза

Миф 1. Арбуз повышает давление.
Правда: наоборот, он способствует расслаблению сосудов и нормализации давления.

Миф 2. Есть арбуз вечером вредно.
Правда: при умеренном количестве (до 200 г) он не мешает сну, если не сочетать с тяжёлой пищей.

Миф 3. Арбуз — просто вода без пользы.
Правда: он содержит аминокислоты, антиоксиданты и калий, влияющие на здоровье сердца.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой арбуз выбрать для пользы?
Выбирайте плод с матовой кожурой, сухим хвостиком и звонким звуком при постукивании.

Можно ли арбуз при гипертонии?
Да, при умеренном употреблении он поддерживает сосуды и помогает регулировать давление.

Полезен ли арбуз при тренировках?
Да, L-цитруллин улучшает кровоток и помогает мышцам восстанавливаться после нагрузки.

3 интересных факта об арбузе

  1. Арбуз на 90% состоит из воды, но при этом богат калием и магнием.

  2. В мякоти содержится больше ликопина, чем в помидорах.

  3. В Японии выращивают квадратные арбузы для удобства хранения и транспортировки.

Исторический контекст

Арбуз родом из Африки, где его начали культивировать более 4000 лет назад. В Египте его изображали на фресках и клали в гробницы фараонов как символ изобилия. В Европу он попал через Среднюю Азию, а в России стал популярным при Петре I. Сегодня арбуз выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды.

Итог

Даже без заметного снижения артериального давления арбуз помогает сердцу работать лучше. Он усиливает выработку оксида азота, улучшает состояние сосудов и защищает их от повреждений. Включая арбуз в рацион, можно укрепить сердечно-сосудистую систему вкусным и естественным способом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
