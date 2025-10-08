Привычное место губит свежесть: как дверца холодильника превращает яйца в рассадник бактерий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Здоровье

Хранение продуктов — это не просто вопрос удобства, а вопрос безопасности. Особенно это касается яиц: их качество напрямую зависит от того, где и как они лежат в холодильнике. Многие ставят упаковку с яйцами на дверцу — ведь там для этого предусмотрен специальный лоток. Но именно это место, как предупреждают эксперты, считается самым небезопасным.

Яйца
Фото: pixabay.com by akirEVarga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Яйца

Почему дверца — не лучшее место для яиц

Когда холодильник открывают и закрывают, в его дверце постоянно меняется температура. Каждое колебание — это стресс для продукта, ведь скорлупа, хоть и кажется прочной, пропускает воздух и влагу. Такие перепады вызывают появление конденсата, а значит, создают идеальные условия для размножения бактерий, включая сальмонеллу.

"Хранение яиц в дверце холодильника — распространённая, но опасная привычка", — предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что постоянное колебание температуры не только ускоряет процесс порчи, но и делает яйца потенциально опасными для употребления. Особенно это касается белых яиц с тонкой скорлупой: они более чувствительны к изменениям окружающей среды и быстрее впитывают запахи.

Кроме того, при резком открывании дверцы упаковка с яйцами может слегка сдвигаться. Даже малейший удар приводит к появлению микротрещин, которые становятся входными воротами для микробов. Снаружи повреждение может быть незаметно, но через день-два продукт уже может испортиться.

Как правильно хранить яйца дома

Чтобы сохранить свежесть и качество яиц, диетологи советуют придерживаться нескольких простых правил:

  1. Держите яйца в основном отделении холодильника. Лучше всего подойдёт средняя или нижняя полка — там температура наиболее стабильна.

  2. Не мойте яйца перед хранением. Вода разрушает естественную защитную плёнку, которая предохраняет скорлупу от бактерий.

  3. Используйте оригинальную упаковку. Картонная коробка защищает яйца от лишней влаги и запахов других продуктов.

  4. Следите за сроком хранения. В холодильнике яйца сохраняют свежесть до 3-4 недель, при комнатной температуре — не более 7 дней.

  5. Раз в неделю проверяйте свежесть. Опустите яйцо в воду: свежее утонет, испорченное всплывёт.

Альтернатива холодильнику: где ещё можно хранить яйца

Пищевой технолог Нелли Львович отметила, что не всегда яйца требуют холода.

"Их можно оставить при комнатной температуре, в прохладном месте, например, в кладовке", — добавила специалист.

Действительно, если в помещении не жарко (до +18 °C) и нет прямых солнечных лучей, яйца могут пролежать неделю без потери вкуса. Важно лишь избегать резких перепадов температуры и влажности.

Тем, кто хранит яйца при комнатных условиях, стоит размещать их острым концом вниз — так воздух внутри скорлупы поднимается кверху и не разрушает белок. Для лучшей циркуляции воздуха используйте решётчатую подставку или лоток с отверстиями.

Ошибки, которые сокращают срок годности яиц

Ошибки при хранении яиц встречаются чаще, чем кажется. Вот несколько типичных ситуаций:

  1. Мытьё яиц перед холодильником. Как уже упоминалось, это разрушает защитную плёнку и ускоряет заражение.

  2. Хранение рядом с рыбой, луком или колбасой. Яйца активно впитывают запахи, что портит вкус.

  3. Перекладывание из упаковки в пластиковый контейнер. Пластик не пропускает воздух, а значит, повышает влажность.

  4. Использование треснувших яиц. Даже при незначительном повреждении скорлупы срок хранения сокращается вдвое.

  5. Заморозка целых яиц. При минусовой температуре скорлупа лопается, и продукт становится непригодным.

Таблица "Плюсы и минусы" разных способов хранения

Способ хранения Плюсы Минусы
В дверце холодильника Удобно, всегда под рукой Перепады температуры, риск микротрещин
В основном отделении холодильника Стабильный холод, защита от света Нужно место, риск впитывания запахов
При комнатной температуре Естественные условия, нет конденсата Короткий срок хранения, риск перегрева
В кладовке или погребе Прохлада и стабильность Подходит не для всех квартир

Что делать, если яйцо треснуло

Иногда трещины появляются случайно, и выбрасывать продукт жалко. В этом случае можно использовать его сразу — например, для выпечки или приготовления омлета. Но хранить такое яйцо нельзя: бактерии проникают внутрь практически мгновенно.

Если трещина едва заметна, можно отделить белок и желток, вылить их в чистую ёмкость с крышкой и убрать в холодильник. Срок хранения — не более двух суток.

А что если яйца уже испортились

Проверить качество просто: кроме классического "водного теста", можно обратить внимание на запах. Испорченное яйцо источает характерный сернистый аромат, а белок становится мутным и водянистым.

Если вы сомневаетесь, лучше не рисковать: сальмонеллёз — опасная инфекция, которая может привести к серьёзным последствиям. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и беременные женщины.

Советы шаг за шагом

  1. Храните яйца в закрытой картонной упаковке.

  2. Не ставьте их на дверцу, даже если есть специальный лоток.

  3. Сохраняйте стабильную температуру — около +4…+6 °C.

  4. Не мойте яйца заранее, только перед приготовлением.

  5. Не используйте повреждённые яйца, даже если трещина кажется незначительной.

  6. Проверяйте дату упаковки на коробке перед покупкой.

  7. Раз в неделю сортируйте и выбрасывайте подозрительные экземпляры.

Мифы и правда о хранении яиц

Миф 1. Яйца нельзя хранить вне холодильника.
Правда: можно, если температура не превышает +18 °C и место сухое и тёмное.

Миф 2. Мытые яйца безопаснее.
Правда: наоборот, при мытье смывается защитная плёнка, и микробы проникают внутрь быстрее.

Миф 3. Дверца холодильника — идеальное место для яиц.
Правда: это самый тёплый участок, где продукт быстрее портится.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать свежие яйца в магазине?
Обратите внимание на дату упаковки, целостность скорлупы и чистоту. Лучше брать яйца из холодильника, а не с открытых полок.

Сколько стоят свежие фермерские яйца?
Цена колеблется от 120 до 200 рублей за десяток, в зависимости от региона и породы кур.

Что лучше — белые или коричневые яйца?
По составу они одинаковы. Разница лишь в толщине скорлупы и породе кур: белые быстрее портятся, а коричневые дольше сохраняют свежесть.

3 интересных факта о яйцах

  1. Скорлупа яйца состоит из более чем 10 тысяч микропор, через которые проходит воздух и влага.

  2. Чем старше яйцо, тем легче его очистить после варки — из-за отделения плёнки от белка.

  3. Яйца, снесённые летом, портятся быстрее, чем весной или осенью, из-за более высокой влажности и температуры.

Итог

Хранение яиц в дверце холодильника действительно повышает риск их порчи. Лучше держать их в основном отделении или в прохладном месте вне холодильника. Простые меры предосторожности помогут избежать проблем с пищевыми инфекциями и сохранить вкус свежих яиц надолго.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
