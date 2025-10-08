Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем

Два часа ночи. Тишина. В голове лишь одна мысль — та самая пицца, что осталась в холодильнике. Стоит ли поддаваться соблазну или поздний перекус обязательно обернётся лишними килограммами? Ответ не так прост, как кажется. Наука всё ещё спорит о том, что вреднее: сам факт еды ночью или избыток калорий, независимо от времени суток.
Поздние приёмы пищи часто связаны не с реальным чувством голода, а с усталостью и эмоциональным напряжением. В это время организм требует быстрых углеводов, чтобы восполнить энергию, поэтому рука тянется к мороженому или чипсам. Проблема в том, что ночью обмен веществ замедляется, и калории расходуются медленнее.
Чтобы избежать переедания, специалисты советуют придерживаться суточного баланса: количество потребляемых калорий должно соответствовать расходу энергии за 24 часа. Если же голод настиг ночью, лучше выбрать лёгкий перекус — йогурт без сахара, яблоко или горсть орехов.
Учёные подтверждают: время приёма пищи действительно способно повлиять на вес. Поздний ужин может нарушить циркадные ритмы — внутренние часы, которые регулируют работу организма. Ночью метаболизм и пищеварение замедляются, и съеденная пища усваивается иначе.
Особенно ярко это проявляется у тех, кто работает по ночам. У работников сменных графиков чаще наблюдаются нарушения обмена веществ и повышенный риск ожирения. Исследования связывают это не только с избыточным потреблением калорий, но и с изменением выработки гормонов лептина и грелина, отвечающих за чувство сытости.
В Испании и Италии ужин после 21:00 — обычное дело, но при этом жители этих стран редко страдают от лишнего веса. Секрет — в культуре питания и образе жизни.
Главный приём пищи у испанцев — обед, "la comida", — приходится на середину дня. Вечером же они довольствуются лёгкими блюдами: салатами, закусками или фруктами. Кроме того, солнечный день в южных странах длится дольше, а значит, их циркадные ритмы не совпадают с привычным для северян расписанием.
Итальянцы следуют средиземноморской диете: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, морепродукты, оливковое масло и минимум красного мяса. Важная деталь — почти всё готовится из свежих ингредиентов. Они не злоупотребляют обработанными продуктами и редко едят сладости.
Учёные считают, что плотный ужин перед сном мешает организму перейти в фазу покоя. Переваривание пищи требует энергии, из-за чего тело дольше остаётся в состоянии бодрствования. Это снижает качество сна и провоцирует новые приступы голода.
Хронический недосып приводит к гормональному дисбалансу: уровень грелина повышается, а лептина — снижается. В результате человек чаще ощущает голод и тянется к калорийной пище.
Небольшой белковый перекус перед сном — компромиссное решение. Например, творог с ягодами или пара ложек йогурта помогут уснуть без чувства голода и не нанесут вреда фигуре.
Регулярность — основа стабильного обмена веществ. Важно не только что и сколько вы едите, но и когда. Постоянное время приёма пищи помогает организму "настроить часы" и улучшает пищеварение.
Оптимально — белковый или с низким гликемическим индексом: йогурт, творог, орехи, ягоды.
Да, если вы ложитесь поздно и общий рацион сбалансирован. Главное — не переедать.
Проверьте качество сна, исключите стресс и добавьте белок в рацион днём.
Иногда тело действительно нуждается в подпитке, особенно если вы пропустили ужин или занимались спортом. В этом случае не стоит мучить себя — просто выберите лёгкую еду. Пара ложек обезжиренного йогурта, тёплый травяной чай или яблоко — и голод уйдёт без вреда для фигуры. Главное — не превращать это в привычку.
