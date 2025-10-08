Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Два часа ночи. Тишина. В голове лишь одна мысль — та самая пицца, что осталась в холодильнике. Стоит ли поддаваться соблазну или поздний перекус обязательно обернётся лишними килограммами? Ответ не так прост, как кажется. Наука всё ещё спорит о том, что вреднее: сам факт еды ночью или избыток калорий, независимо от времени суток.

Ночной перекус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной перекус

Когда голод приходит после полуночи

Поздние приёмы пищи часто связаны не с реальным чувством голода, а с усталостью и эмоциональным напряжением. В это время организм требует быстрых углеводов, чтобы восполнить энергию, поэтому рука тянется к мороженому или чипсам. Проблема в том, что ночью обмен веществ замедляется, и калории расходуются медленнее.

Чтобы избежать переедания, специалисты советуют придерживаться суточного баланса: количество потребляемых калорий должно соответствовать расходу энергии за 24 часа. Если же голод настиг ночью, лучше выбрать лёгкий перекус — йогурт без сахара, яблоко или горсть орехов.

Как время приёма пищи влияет на организм

Учёные подтверждают: время приёма пищи действительно способно повлиять на вес. Поздний ужин может нарушить циркадные ритмы — внутренние часы, которые регулируют работу организма. Ночью метаболизм и пищеварение замедляются, и съеденная пища усваивается иначе.

Особенно ярко это проявляется у тех, кто работает по ночам. У работников сменных графиков чаще наблюдаются нарушения обмена веществ и повышенный риск ожирения. Исследования связывают это не только с избыточным потреблением калорий, но и с изменением выработки гормонов лептина и грелина, отвечающих за чувство сытости.

Почему на юге Европы едят поздно — и остаются стройными

В Испании и Италии ужин после 21:00 — обычное дело, но при этом жители этих стран редко страдают от лишнего веса. Секрет — в культуре питания и образе жизни.

Главный приём пищи у испанцев — обед, "la comida", — приходится на середину дня. Вечером же они довольствуются лёгкими блюдами: салатами, закусками или фруктами. Кроме того, солнечный день в южных странах длится дольше, а значит, их циркадные ритмы не совпадают с привычным для северян расписанием.

Итальянцы следуют средиземноморской диете: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, морепродукты, оливковое масло и минимум красного мяса. Важная деталь — почти всё готовится из свежих ингредиентов. Они не злоупотребляют обработанными продуктами и редко едят сладости.

Еда и сон: как одно влияет на другое

Учёные считают, что плотный ужин перед сном мешает организму перейти в фазу покоя. Переваривание пищи требует энергии, из-за чего тело дольше остаётся в состоянии бодрствования. Это снижает качество сна и провоцирует новые приступы голода.

Хронический недосып приводит к гормональному дисбалансу: уровень грелина повышается, а лептина — снижается. В результате человек чаще ощущает голод и тянется к калорийной пище.

Небольшой белковый перекус перед сном — компромиссное решение. Например, творог с ягодами или пара ложек йогурта помогут уснуть без чувства голода и не нанесут вреда фигуре.

Как выстроить здоровый ритм питания

Регулярность — основа стабильного обмена веществ. Важно не только что и сколько вы едите, но и когда. Постоянное время приёма пищи помогает организму "настроить часы" и улучшает пищеварение.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за режимом сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  2. Планируйте приёмы пищи. Ешьте примерно через равные промежутки времени.
  3. Не игнорируйте лёгкие ужины. Белки, овощи и клетчатка обеспечат чувство сытости без тяжести.
  4. Ограничьте сахар и фастфуд. Поздно вечером особенно важно избегать пустых калорий.
  5. Пейте воду. Иногда чувство голода маскирует обычную жажду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Поздний приём жирной пищи.
  • Последствие: Тяжесть, нарушение сна, набор веса.
  • Альтернатива: Тёплое молоко, йогурт или горсть орехов.
  • Ошибка: Пропуск завтрака после ночного перекуса.
  • Последствие: Замедление метаболизма и переедание днём.
  • Альтернатива: Лёгкий завтрак с белком и клетчаткой.
  • Ошибка: Поход к холодильнику из-за стресса.
  • Последствие: Привычка заедать эмоции.
  • Альтернатива: Медитация, прогулка или стакан воды.

Мифы и правда о ночной еде

  • Миф: Любая еда после 20:00 превращается в жир.
  • Правда: Всё зависит от общего количества калорий и их распределения в течение суток.
  • Миф: Поздний перекус гарантированно нарушает сон.
  • Правда: Небольшая порция белковой пищи наоборот помогает уснуть.
  • Миф: Южане не набирают вес, потому что у них "особый обмен веществ".
  • Правда: Их преимущество — дисциплина питания и физическая активность.

FAQ

Какой перекус перед сном считается безопасным?

Оптимально — белковый или с низким гликемическим индексом: йогурт, творог, орехи, ягоды.

Можно ли ужинать после 22:00?

Да, если вы ложитесь поздно и общий рацион сбалансирован. Главное — не переедать.

Что делать, если часто хочется есть ночью?

Проверьте качество сна, исключите стресс и добавьте белок в рацион днём.

Интересные факты

  • Люди, работающие ночными сменами, в среднем потребляют на 200-300 ккал больше обычных.
  • Средиземноморская диета признана одной из самых полезных для сердца и долголетия.
  • Регулярный сон в одно и то же время улучшает чувствительность организма к инсулину.

Иногда тело действительно нуждается в подпитке, особенно если вы пропустили ужин или занимались спортом. В этом случае не стоит мучить себя — просто выберите лёгкую еду. Пара ложек обезжиренного йогурта, тёплый травяной чай или яблоко — и голод уйдёт без вреда для фигуры. Главное — не превращать это в привычку.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
