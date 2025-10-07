Мозг можно обмануть: как позитивное мышление влияет на здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Здоровье

Фокус на положительных моментах жизни положительно влияет на настроение, здоровье и отношения, рассказала Pravda.Ru коуч, инвестор (психолог), эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

Счастливое утро
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Счастливое утро

По словам эксперта, позитивный настрой не означает игнорирование проблем, а предполагает умение видеть светлые стороны даже в сложных ситуациях.

"Позитивное мышление — это не когда мы смотрим на все сквозь розовые очки. Это умение замечать хорошие моменты, несмотря на трудности. Оно приносит больше энергии, здоровья и улучшает отношения. Люди с негативным мышлением часто остаются в изоляции, а те, кто умеет радоваться жизни, привлекают внимание и поддержку", — пояснила Бенетт.

Эксперт выделила простой метод тренировки позитивного мышления — ежедневную практику фиксирования 3-5 положительных событий.

"Вечером или утром записывайте 3-5 хороших моментов, которые произошли за день. Это как тренировка мышц, чем чаще вы практикуете, тем сильнее становятся ваши "мышцы позитивного восприятия". Со временем мозг формирует новые нейронные связи, и вы начинаете замечать больше позитива в жизни", — посоветовала специалист.

По словам эксперта, такая практика не только улучшает настроение, но и позитивно влияет на здоровье.

"Когда человек в хорошем настроении, полон энергии и страсти к жизни, процесс выздоровления идет быстрее и легче", — подчеркнула Бенетт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин Трамп почти решил, что Украина получит Томагавки. Всё дело в нюансах Любовь Степушова
Мозг можно обмануть: как позитивное мышление влияет на здоровье
