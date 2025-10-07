Паническая атака маскируется под сердечный приступ: как отличить приступ страха от инфаркта

Паническую атаку можно спутать с сердечным приступом, однако решающим отличием является причина возникновения и характер симптомов, рассказал Pravda.Ru психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов.

Паника

По словам специалиста, паническая атака — это состояние, возникающее при тревожных или малых психических расстройствах. Она начинается внезапно, сопровождается страхом, чувством нехватки воздуха, сердцебиением, дрожью, ощущением "комка" в горле или давления в груди.

"Люди часто путают паническую атаку с сердечным приступом, но это разные механизмы. При панической атаке причина — стресс, особенности работы мозга, психогенные факторы. А при сердечном приступе страдает кровоснабжение сердца из-за закупорки артерий", — пояснил Панов.

Врач отметил, что при инфаркте миокарда боль обычно сжимающая, распирающая, часто отдает в левую руку или под лопатку. Она не зависит от дыхания и положения тела, а интенсивность сохраняется долго. При этом человек может побледнеть, посинеть, появляется выраженная одышка.

"Паническая атака же может сопровождаться похожим чувством нехватки воздуха, но причина — не в сердце, а в тревоге. Такое состояние не угрожает жизни и проходит быстрее, если применить успокаивающие методы", — подчеркнул специалист.

Чтобы помочь себе во время приступа паники, Панов рекомендует сосредоточиться на дыхании — сделать медленный вдох и выдох, ненадолго задержать дыхание, обратить внимание на окружающие предметы, запахи или звуки. Это помогает переключить внимание и снизить уровень тревоги.

"Если же боль в груди интенсивная, постоянная, сопровождается одышкой и бледностью, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Самостоятельно в этом случае помочь себе невозможно", — добавил врач.