Один бокал — и цепь запущена: как генетика решает, кто спивается быстрее

Наследственность играет роль в формировании вредных привычек, но решающий фактор — окружение и осознанность, рассказал Pravda.Ru врач лабораторной диагностики, специалист в области организации здравоохранения, член Европейского общества генетики человека и Федерации лабораторной медицины России Александр Карасев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с бокалом вина

По его словам, существует генетическая предрасположенность к деструктивному поведению и зависимости, которая может проявляться в разных формах — от курения и алкоголизма до игромании. Однако сама по себе генетика не является приговором: многое зависит от условий жизни и воспитания.

Врач отметил, что предрасположенность формируется как на генетическом уровне, так и в раннем детстве, и затем действует в тандеме с внешними триггерами.

"Если есть возможность выявить генетические факторы или негативный опыт из детства, важно ограничить человека от контакта с веществами, вызывающими зависимость. Особенно опасен никотин — уже к шестому–седьмому классу в школах до 30% детей пробуют электронные сигареты. Если человек закурил в детстве, то вероятность, что он будет курить всю жизнь составляет около 70%", — подчеркнул Карасев.

Он уточнил, что наследуются не сами привычки, а биологическая предрасположенность — особенности работы центральной нервной системы и биохимии мозга, которые повышают риск развития зависимости при определенных обстоятельствах.

"Гены влияют на систему вознаграждения, мотивации и реакции организма на вещества. Это значит, что человек может быть более уязвим к определенным вредным привычкам", — отметил специалист.

Карасев также рассказал о зависимости от алкоголя. По его словам, скорость метаболизма алкоголя во многом определяется генетикой.

"Люди с корнями ближе к Азии перерабатывают алкоголь иначе: токсичный ацетальдегид в их организме выводится медленнее, что снижает риск формирования зависимости. У других, наоборот, система подкрепления так устроена, что алкоголь вызывает сильную психологическую зависимость, а потом и физическую. Это объясняет, почему для некоторых людей алкоголь становится серьезной угрозой здоровью", — пояснил врач.