Ребенок молчит дольше, чем должен? Возможно, это не застенчивость, а тревожный сигнал

Ранняя работа с речью ребенка — ключ к успешному развитию и социализации. Об этом Pravda.Ru рассказала логопед-дефектолог, соосновательница сети "Разноцветные цыплята" Елена Мельникова.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребёнок в очках

По словам специалиста, родители часто недооценивают значимость первых слов. Многие считают, что ребенок "перерастет" задержку речи, но подобный подход может быть опасным: в детском саду и школе ребенок может столкнуться с трудностями в общении и обучении.

"Если ребенок после двух лет объясняется в основном жестами или отдельными звуками, словарь не формируется. В семье это работает, но вне дома — нет. Кроме того, к трем–четырем годам ребенок должен строить короткие предложения, а его речь должна быть понятна не только родителям, но и другим людям", — отметила эксперт.

Она обратила внимание и на другие важные сигналы.

"После четырех лет речь должна становиться чище: ребенок учится произносить свистящие и шипящие звуки "с", "з", "ш", "ж", а к пяти–шести годам — "р" и "л". Если этого не происходит, коррекция потребует больше времени и усилий", — пояснила Мельникова.

Кроме того, логопед отметила важность постоянного пополнения словарного запаса.

"К трем годам у ребенка должно быть около тысячи слов, к шести годам — до четырех тысяч. Это позволяет описывать предметы, делиться впечатлениями и поддерживать полноценный разговор. Если новые слова появляются редко, речь остается однообразной, а ребенок заменяет их общими выражениями вроде "эта штука" или "вон то", — это сигнал о необходимости вмешательства", — подчеркнула специалист.

Еще одним тревожным сигналом, по словам Мельниковой, является избегание общения со сверстниками.

"Если ребенку трудно выражать свои мысли словами, он может отказываться вступать в игру или общение. Внешне это может выглядеть как застенчивость, но причина чаще всего — бедный словарный запас или нечеткая речь. К трем–четырем годам дети обычно активно используют речь в игре, придумывают роли, объясняют свои действия. Если этого не происходит, ребенок рискует остаться в стороне от коллектива", — отметила логопед.

Специалист подчеркнула: чем раньше начать коррекцию, тем легче адаптация к детскому саду и школе.

"Чем раньше родители начнут работать с речью ребенка, тем проще ему будет адаптироваться в детском саду и школе. Своевременная работа помогает малышу чувствовать себя увереннее, свободнее общаться и успешно усваивать учебный материал", — заключила Мельникова.