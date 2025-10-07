Праздники прошли, тяжесть осталась? Этот способ работает мягко, но эффективно

Разгрузочные дни могут помочь организму восстановиться после переедания и снизить нагрузку на органы пищеварения, но важно подходить к ним правильно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам специалиста, особенно актуальны разгрузочные дни после праздников или застолий, когда рацион изобилует тяжелой пищей — мясом, жирными блюдами, сложными сочетаниями продуктов. Мясо, особенно красное, долго переваривается, нагружает поджелудочную железу и кишечник. Разгрузочный день помогает организму очиститься и восстановить баланс.
"В такой день лучше исключить тяжелую пищу, особенно мясо, и отдавать предпочтение овощам, легким супам, продуктам, богатым клетчаткой. Это улучшает работу желудочно-кишечного тракта, облегчает переваривание и вывод продуктов распада", — пояснила Соломатина.
При этом она подчеркнула, что разгрузочные дни — не универсальное средство для похудения.
"Они помогают убрать излишки жидкости и облегчить состояние, но не приведут к значительной потере веса. Если цель — снижение массы тела, нужны системный подход и изменение рациона", — отметила врач.
Соломатина также отметила, что разгрузочные дни подходят не всем. Они противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом, проблемами с щитовидной железой, беременным, детям и пожилым. При этом возможен вариант интервального голодания, когда пища исключается на определенный период в течение дня, но такой подход требует индивидуальной оценки состояния здоровья.
"Главное — пить достаточно жидкости, отдавать предпочтение легкой пище и помнить, что разгрузочный день — это не диета, а способ дать организму отдых и восстановление", — резюмировала диетолог.
