Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления

Куриное мясо давно считается одним из самых доступных и полезных продуктов. Его едят в диетическом питании, включают в спортивные рационы и назначают при восстановлении после болезней. Но, как оказалось, польза курицы выходит далеко за рамки простого источника белка — она влияет на состояние кожи, волос и общий тонус организма.
"Куриное мясо можно употреблять ежедневно. Оно содержит комплекс витаминов A, B, C, H и такие минералы, как калий, магний, цинк, железо и фосфор", — рассказал хирург, преподаватель медицинского факультета ГУП Александр Умнов.
В отличие от говядины или свинины, курятина содержит меньше насыщенных жиров и больше легкоусвояемого белка. Этот белок участвует в синтезе коллагена, гормонов и ферментов, поддерживает иммунную систему и помогает восстанавливаться мышцам.
Витамины группы B способствуют нормальной работе нервной системы и обмену веществ, железо предотвращает анемию, а магний регулирует сердечный ритм. Такой состав делает курицу универсальным продуктом для людей любого возраста.
"Более жирные кусочки, например бёдра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам", — отметил Александр Умнов.
Жирные кислоты в курином мясе поддерживают эластичность кожи, укрепляют волосяные фолликулы и ногтевую пластину. Это особенно важно при дефиците жиров в рационе или в холодное время года, когда кожа склонна к сухости.
Регулярное употребление курицы помогает:
• улучшить состояние кожи и волос;
• поддерживать мышечную массу при снижении веса;
• ускорять заживление тканей после травм и операций;
• замедлять возрастные изменения.
Куриное мясо богато белками, но содержит минимум холестерина, если готовить его без кожи и лишнего жира. В отличие от красного мяса, курица не усиливает окислительные процессы в организме, а значит, не способствует воспалению и преждевременному старению.
Хирург подчеркнул: другие виды мяса, особенно жареное, могут окислять организм и провоцировать воспалительные процессы. Поэтому курятина выигрывает не только по составу, но и по влиянию на обмен веществ.
• Ошибка: жарить курицу на сильном огне или в большом количестве масла.
• Последствие: образование канцерогенов и потеря питательных веществ.
• Альтернатива: запекание, варка или готовка на пару.
• Ошибка: есть только грудку, исключая другие части.
• Последствие: дефицит жирных кислот и витаминов A, E.
• Альтернатива: сочетать грудку с бёдрами или крыльями, где больше полезных жиров.
• Ошибка: злоупотреблять готовыми полуфабрикатами и копчёной курицей.
• Последствие: избыток соли, фосфатов и усилителей вкуса.
• Альтернатива: готовить дома из свежего мяса, контролируя количество соли и специй.
Большинству людей достаточно включать курицу в рацион 4-5 раз в неделю. При активных физических нагрузках допустимо и ежедневное употребление — белок быстро восстанавливает мышцы. Главное — не забывать о балансе: дополнить рацион овощами, злаками и растительными жирами.
Курица остаётся лидером по сочетанию пользы и лёгкости усвоения, но в рацион можно добавлять индейку, кролика или рыбу. Они разнообразят питание и дают дополнительные жирные кислоты Омега-3.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Белок
|Легкоусвояемый, полноценный аминокислотный состав
|При жарке теряет часть полезных свойств
|Жиры
|Низкое содержание насыщенных, присутствуют полезные кислоты
|Недостаток жиров при употреблении только грудки
|Витамины
|Комплекс A, B, C, H, минералы
|Часть витаминов разрушается при долгой термообработке
|Вкус и доступность
|Универсальное блюдо, сочетается с овощами и крупами
|Требует контроля качества при покупке
• Миф: курица полезна только в отварном виде.
правда: запечённая или приготовленная на пару сохраняет почти столько же пользы.
• Миф: курятина вызывает аллергию чаще других видов мяса.
правда: это редкость, чаще реакцию вызывают добавки или соусы.
• Миф: в курице нет витаминов.
правда: она богата не только белком, но и микроэлементами, важными для кожи и сосудов.
Выбирайте охлаждённую, а не замороженную курицу — так сохраняется структура белков.
Удаляйте кожу перед готовкой, если контролируете уровень жира.
Не используйте старое масло при жарке — оно разрушает витамины.
Добавляйте лимон или травы — они улучшают усвоение железа и придают аромат.
• В 100 г куриного филе содержится около 23 г белка и всего 1-2 г жира.
• Куриный бульон помогает восстановить водно-солевой баланс после простуды.
• Умеренное потребление курятины связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Курица — пример того, как простой продукт может стать базой для здорового питания и хорошего самочувствия. Главное — не превращать полезное в вредное чрезмерной жаркой или избытком приправ.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.