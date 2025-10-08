Когда еда становится терапией: простое мясо включает в организме программу обновления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Куриное мясо давно считается одним из самых доступных и полезных продуктов. Его едят в диетическом питании, включают в спортивные рационы и назначают при восстановлении после болезней. Но, как оказалось, польза курицы выходит далеко за рамки простого источника белка — она влияет на состояние кожи, волос и общий тонус организма.

Шашлычки из курицы с медовой глазурью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шашлычки из курицы с медовой глазурью

"Куриное мясо можно употреблять ежедневно. Оно содержит комплекс витаминов A, B, C, H и такие минералы, как калий, магний, цинк, железо и фосфор", — рассказал хирург, преподаватель медицинского факультета ГУП Александр Умнов.

Почему курица считается самым полезным мясом

В отличие от говядины или свинины, курятина содержит меньше насыщенных жиров и больше легкоусвояемого белка. Этот белок участвует в синтезе коллагена, гормонов и ферментов, поддерживает иммунную систему и помогает восстанавливаться мышцам.

Витамины группы B способствуют нормальной работе нервной системы и обмену веществ, железо предотвращает анемию, а магний регулирует сердечный ритм. Такой состав делает курицу универсальным продуктом для людей любого возраста.

Влияние на внешний вид

"Более жирные кусочки, например бёдра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам", — отметил Александр Умнов.

Жирные кислоты в курином мясе поддерживают эластичность кожи, укрепляют волосяные фолликулы и ногтевую пластину. Это особенно важно при дефиците жиров в рационе или в холодное время года, когда кожа склонна к сухости.

Регулярное употребление курицы помогает:
• улучшить состояние кожи и волос;
• поддерживать мышечную массу при снижении веса;
• ускорять заживление тканей после травм и операций;
• замедлять возрастные изменения.

Что делает курицу особенной

Куриное мясо богато белками, но содержит минимум холестерина, если готовить его без кожи и лишнего жира. В отличие от красного мяса, курица не усиливает окислительные процессы в организме, а значит, не способствует воспалению и преждевременному старению.

Хирург подчеркнул: другие виды мяса, особенно жареное, могут окислять организм и провоцировать воспалительные процессы. Поэтому курятина выигрывает не только по составу, но и по влиянию на обмен веществ.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: жарить курицу на сильном огне или в большом количестве масла.
• Последствие: образование канцерогенов и потеря питательных веществ.
• Альтернатива: запекание, варка или готовка на пару.

• Ошибка: есть только грудку, исключая другие части.
• Последствие: дефицит жирных кислот и витаминов A, E.
• Альтернатива: сочетать грудку с бёдрами или крыльями, где больше полезных жиров.

• Ошибка: злоупотреблять готовыми полуфабрикатами и копчёной курицей.
• Последствие: избыток соли, фосфатов и усилителей вкуса.
• Альтернатива: готовить дома из свежего мяса, контролируя количество соли и специй.

Как часто можно есть курицу

Большинству людей достаточно включать курицу в рацион 4-5 раз в неделю. При активных физических нагрузках допустимо и ежедневное употребление — белок быстро восстанавливает мышцы. Главное — не забывать о балансе: дополнить рацион овощами, злаками и растительными жирами.

А что если заменить другими видами мяса?

Курица остаётся лидером по сочетанию пользы и лёгкости усвоения, но в рацион можно добавлять индейку, кролика или рыбу. Они разнообразят питание и дают дополнительные жирные кислоты Омега-3.

Плюсы и минусы куриного мяса

Параметр Плюсы Минусы
Белок Легкоусвояемый, полноценный аминокислотный состав При жарке теряет часть полезных свойств
Жиры Низкое содержание насыщенных, присутствуют полезные кислоты Недостаток жиров при употреблении только грудки
Витамины Комплекс A, B, C, H, минералы Часть витаминов разрушается при долгой термообработке
Вкус и доступность Универсальное блюдо, сочетается с овощами и крупами Требует контроля качества при покупке

Мифы и правда

• Миф: курица полезна только в отварном виде.
правда: запечённая или приготовленная на пару сохраняет почти столько же пользы.

• Миф: курятина вызывает аллергию чаще других видов мяса.
правда: это редкость, чаще реакцию вызывают добавки или соусы.

• Миф: в курице нет витаминов.
правда: она богата не только белком, но и микроэлементами, важными для кожи и сосудов.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте охлаждённую, а не замороженную курицу — так сохраняется структура белков.

  2. Удаляйте кожу перед готовкой, если контролируете уровень жира.

  3. Не используйте старое масло при жарке — оно разрушает витамины.

  4. Добавляйте лимон или травы — они улучшают усвоение железа и придают аромат.

3 интересных факта

• В 100 г куриного филе содержится около 23 г белка и всего 1-2 г жира.
• Куриный бульон помогает восстановить водно-солевой баланс после простуды.
• Умеренное потребление курятины связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Курица — пример того, как простой продукт может стать базой для здорового питания и хорошего самочувствия. Главное — не превращать полезное в вредное чрезмерной жаркой или избытком приправ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
