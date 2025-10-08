Мозг делит нас пополам: почему правши и левши видят мир иначе и двигаются по-разному

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:51
Здоровье

Доминирующая рука влияет не только на то, как человек пишет или держит ложку. В спорте она определяет координацию, силу, даже стратегию поведения на площадке. Исследования показывают: мозг правшей и левшей устроен по-разному, и это отражается на реакции, скорости мышления и моторике.

Состязание по армрестлингу
Фото: commons.wikimedia.org by Tino.morales, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Состязание по армрестлингу

Как мозг "делит" функции

"Латерализация функций мозга — один из ключевых принципов его организации", — пояснила врач-невролог Галина Чудинская.

У 90% людей левое полушарие доминирует — оно управляет речью, логикой и правой стороной тела. Поэтому у правшей ведущая рука чаще правая. Правое полушарие отвечает за эмоции, интуицию, пространственное восприятие и контролирует левую сторону тела.

У левшей система более гибкая: доминировать может любое полушарие или даже оба сразу. Такая вариативность делает их мозг более пластичным — но иногда снижает скорость обработки информации.

Правши и левши: особенности тела и мышления

У правшей:
• выраженная специализация полушарий — речь и логика слева, образы и эмоции справа;
• мозг устроен предсказуемо, что облегчает диагностику и лечение;
• при повреждениях левого полушария страдает речь и контроль правой стороны.

У левшей:
• более симметричная работа мозга;
• повышенная креативность и адаптивность;
• чаще встречаются дислексия и повышенная чувствительность к стрессу;
• при травмах мозга выше шанс на восстановление из-за двустороннего распределения функций.

Леворукость частично наследуется, но часто формируется под влиянием среды — положения плода, гормонального фона, стресса. Это не патология, а вариант нормы, отражающий индивидуальную архитектуру мозга.

Влияние в спорте

"Различия между правшами и левшами проявляются на уровне кинематических и нейромоторных параметров", — отметила инструктор по функциональному тренингу Елизавета Прокудина.

Силовые дисциплины

У правшей:
• движения точнее и легче автоматизируются;
• ведущая сторона сильнее, но чаще перегружается;
• возможна асимметрия тела и травмы из-за перекоса нагрузки.

У левшей:
• выше адаптивность к нестандартным задачам;
• преимущество в упражнениях с изменением вектора движения;
• сложнее работать с оборудованием, рассчитанным на правшей.

Групповые виды спорта

"В футболе левоногие игроки часто имеют повышенную ценность для тактики", — объяснил тренер Александр Сидоров.

Около 80% футболистов — правоногие, поэтому левоногие оказываются редкостью и стратегическим преимуществом. Их передачи и удары сложнее предугадать, защитники чаще ошибаются в позициях. Особенно востребованы левши на флангах и в ролях "инвертированных" вингеров, которые режут в центр под удар.

Гиревой спорт

"В гиревом спорте обе руки получают равный объём работы, поэтому различия между правшами и левшами минимальны", — отметил мастер спорта Сергей Карпенко.

Через год тренировок сила хвата у обеих рук выравнивается, а доля левшей среди чемпионов почти совпадает с популяционной.

Боевые искусства

"Левша на первых порах создаёт трудности для соперника", — рассказал тренер по карате Михаил Самойлов.

Большинство бойцов привыкли к праворукой стойке, поэтому "зеркальные" удары левши заставляют мозг реагировать с задержкой. Но с ростом мастерства эффект неожиданности исчезает: универсальные спортсмены учатся атаковать и защищаться обеими сторонами.

Балет и танцы

"В балете влияние доминирующей стороны тела проявляется особенно сильно", — отметила кинезиолог Наталья Филимонова.

Правши обычно сильнее и стабильнее в опорных движениях, но у них чаще возникает дисбаланс: повороты и поддержки удобнее в одну сторону. Левши демонстрируют большую симметрию и легче адаптируются к смене направления.

Личный опыт

"Я — правша, и мне сложно играть против левшей. Всё движение атаки идёт зеркально", — рассказал баскетболист-любитель Иван Дерюгин.

Он отметил, что левши дезориентируют защиту, особенно в проходах под кольцо и бросках с "неудобного" угла. На любительском уровне это часто решает исход матча, но на профессиональном преимущество сглаживается опытом.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: переучивать ребёнка-левшу.
• Последствие: нарушения речи и координации.
• Альтернатива: развивать обе стороны тела, не подавляя естественную доминанту.

• Ошибка: игнорировать мышечный дисбаланс у правшей.
• Последствие: хронические боли, травмы плеч и поясницы.
• Альтернатива: симметричные тренировки и растяжка обеих сторон.

• Ошибка: строить тренировочный процесс "под одну руку".
• Последствие: ограниченная тактика и снижение гибкости.
• Альтернатива: включать упражнения на "слабую" сторону.

Плюсы и минусы

Группа Преимущества Ограничения
Правши точность движений, стабильность, прогнозируемость меньшая адаптивность
Левши креативность, нестандартность, быстрая адаптация сложнее обучение и подбор инвентаря
Амбидекстеры баланс, универсальность, гибкость высокая нагрузка на координацию

Мифы и правда

• Миф: левши всегда талантливее.
правда: их мозг просто работает по иной схеме, а не "лучше".

• Миф: правши сильнее физически.
правда: сила зависит от тренировки, а не от доминирующей руки.

• Миф: леворукость можно исправить.
правда: попытки переучивания наносят вред нервной системе.

3 интересных факта

• Среди чемпионов по боксу левшей почти вдвое больше, чем в обычной популяции.
• У детей-левшей чаще наблюдается музыкальный слух и образное мышление.
• Мозг амбидекстеров использует оба полушария почти симметрично, что ускоряет реакцию.

Правши, левши и амбидекстеры — не противоположности, а вариации одной системы. В спорте выигрывает не доминирующая рука, а способность тела и мозга работать вместе — точно, гибко и осознанно.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
