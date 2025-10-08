Диета, что возвращает спокойствие кишечнику: Стол №4 лечит без лекарств и голода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Диета "Стол №4" — не просто ограничение, а лечебная система, созданная академиком М. И. Певзнером и утверждённая Минздравом РФ. Она применяется при острых и хронических заболеваниях кишечника — колитах, энтеритах, диарее, метеоризме, воспалениях. Её цель — снизить нагрузку на ЖКТ, восстановить слизистую и нормализовать пищеварение.

Рагу из кабачков и моркови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рагу из кабачков и моркови

"Диета "Стол №4" — это не просто набор ограничений, а продуманный лечебный рацион, разработанный в системе питания по Певзнеру", — пояснил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Основные принципы диеты

Главная идея — щадящее питание: механическое, химическое и температурное.
• продукты тщательно измельчаются;
• исключается жарка и острые специи;
• температура блюд — умеренная;
• порции небольшие, питание — 5-6 раз в день.

Такой режим снижает нагрузку на кишечник и помогает усваивать питательные вещества.

Разрешённые продукты

Овощи: картофель, морковь, кабачки, тыква, цветная капуста — только варёные или протёртые.
Фрукты: печёные яблоки без кожуры, бананы, компоты из сухофруктов без сахара.
Мясо: говядина, телятина, курица, индейка, кролик — на пару, в виде котлет, суфле, фрикаделек.
Рыба: треска, хек, судак — варёные или паровые.
Молочные продукты: нежирный творог, пудинги, кисели, кефир без добавок.
Крупы: рис, овсянка, гречка — только разваренные.
Напитки: слабый чай, отвары шиповника, компоты без сахара, негазированная вода.

Запрещённые продукты

Под запрет попадают: сырые овощи, бобовые, грибы, лук, чеснок, свежие ягоды и цитрусовые. Нельзя жирное мясо и рыбу, сало, жареные блюда, колбасы, копчёности, соленья, сладости, мороженое и алкоголь.

Примерное меню

Завтрак: рисовая каша на воде, чай с ксилитом, белковый омлет.
Обед: овсяный суп, паровые котлеты, картофельное пюре, яблочный кисель.
Ужин: гречневая каша, рыбные кнели, отвар шиповника.
Перекусы: печёное яблоко, протёртый творог, сухари из белого хлеба.

Такое питание снимает воспаление, нормализует стул и помогает восстановить микрофлору кишечника.

Польза диеты

Диета уменьшает диарею, метеоризм и боли, способствует заживлению слизистой. При хронических заболеваниях ЖКТ помогает удерживать ремиссию. Постепенное расширение рациона через этапы "Стол №4б" и "Стол №4в" возвращает разнообразие, не перегружая систему пищеварения.

"Главное правило — питание должно быть щадящим и индивидуально подобранным специалистом", — подчеркнул Евгений Белоусов.

Личный опыт

"Я на этой диете сидела после диагноза "обострение хронического колита". Первые дни были самыми трудными", — поделилась Ирина Мячина.

Она отмечает, что питание состояло в основном из слизистых каш, протёртых супов и варёного мяса. Отказ от сладкого и специй оказался испытанием, но на шестой день боль утихла, а стул нормализовался.

"Я терпела: чай слабый, кисели, немного подсушенного хлеба. На четвёртый день стало легче — боль уменьшилась, вздутие почти исчезло. На шестой день вернулись силы", — сказала Мячина.

После улучшения врач перевёл Ирину на вариант "Стол №4б", где постепенно добавлялись овощи и клетчатка. Ещё через пару недель она перешла к обычному питанию, сохраняя основные принципы щадящей диеты.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: самостоятельно садиться на диету.
• Последствие: риск дефицита питательных веществ.
• Альтернатива: назначение и контроль врача-гастроэнтеролога.

• Ошибка: слишком долго придерживаться строгого варианта.
• Последствие: ослабление иммунитета и потеря веса.
• Альтернатива: постепенный переход на "Стол №4б".

• Ошибка: возвращать в рацион жареное и острое сразу после улучшения.
• Последствие: повторное обострение.
• Альтернатива: вводить новые продукты по одному каждые 2-3 дня.

А что если диета кажется скучной?

Щадящий рацион можно сделать вкусным. Паровые котлеты, пюре из овощей, запечённые фрукты и кисели легко разнообразить травами и мягкими специями вроде укропа или петрушки. Главное — избегать раздражающих добавок и помнить, что вкус возвращается вместе со здоровьем.

Плюсы и минусы

Показатель Плюсы Минусы
Эффективность Снимает воспаление и восстанавливает кишечник Требует дисциплины
Безопасность Минимум раздражающих продуктов Может вызывать чувство однообразия
Гибкость Постепенное расширение рациона Не подходит без контроля врача
Польза Укрепляет пищеварение, продлевает ремиссию Сложно соблюдать вне дома

FAQ

Кому назначают диету "Стол №4"?
Пациентам с острыми или хроническими воспалениями кишечника, диареей, энтеритом, колитом.

Сколько длится курс?
Обычно 5-7 дней, затем переход на "Стол №4б" или "4в".

Можно ли худеть на этой диете?
Да, но эффект связан с ограничением жиров и сахаров, а не с целью похудения.

Мифы и правда

• Миф: диета исключает мясо.
правда: допускается постное мясо, приготовленное на пару.

• Миф: при улучшении можно сразу возвращаться к обычной еде.
правда: новые продукты вводят постепенно, с наблюдением врача.

• Миф: диета безвкусна.
правда: правильная термообработка и натуральные добавки делают блюда приятными.

3 интересных факта

• Диета "Стол №4" существует более 80 лет и до сих пор применяется в клиниках.
• Её эффективность подтверждена Минздравом РФ и гастроэнтерологами.
• Система Певзнера включает 15 лечебных столов — каждый под конкретное заболевание.

Лечебное питание не отменяет удовольствия от еды. "Стол №4" помогает восстановить работу кишечника и возвращает энергию, если соблюдать рекомендации и терпеливо адаптировать организм.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
