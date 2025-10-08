Когда сыр ведёт себя как стейк: халуми стал символом гастрономического бунта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сыр халуми — продукт с богатой историей и характером, который сумел соединить традиции Кипра и современный гастрономический вкус. Его плотная текстура и способность не плавиться при жарке сделали халуми "звездой" гриля, а диетологи давно оценили его как источник белка и минералов. Но за очевидными достоинствами скрываются нюансы, о которых стоит знать.

Халуми
Фото: Designed by Freepik by neilurs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Халуми

Истоки и особенности

"Сыр халуми — это один из самых узнаваемых продуктов Восточного Средиземноморья. Его главная особенность — способность сохранять форму при термической обработке", — отметила врач-диетолог Марьяна Джутова.

Родиной халуми считается Кипр. Первые упоминания о нем встречаются ещё в византийских источниках. Название, по одной из версий, происходит от коптского слова "халум" - "сыр", или от древнегреческого ἅλμη - "рассол". Это отражает ключевой элемент технологии — засолку.
С 2021 года халуми имеет статус PDO — обозначение подлинного происхождения, и производиться под этим именем может только на Кипре по традиционной рецептуре.

Как делают халуми

Традиционный вариант создается из смеси овечьего и козьего молока. В промышленном производстве часто добавляют коровье, но его доля в оригинале не должна превышать 50 %. Основные ингредиенты включают:

• молоко — овечье, козье или их смесь;
• сычужный фермент — запускает коагуляцию казеина;
• соль — придает вкус и защищает от микробов;
• мята — придает аромат и обладает антисептическими свойствами.

Учёные Кипрского технологического университета (Papademas & Katsiari, 2019) выявили, что в халуми из козьего молока выше содержание кальция и магния. Это делает классическую рецептуру более полезной.

Этапы производства

  1. Коагуляция - нагрев молока до 32-34°C с добавлением фермента. Формируется плотный сгусток.

  2. Разрезание и прессование - сырную массу режут и отжимают, удаляя сыворотку.

  3. Термическая обработка - выдержка при 90°C в горячей сыворотке придает сыру упругость.

  4. Посолка и ароматизация - натирание солью, добавление мяты, дозревание.

"Именно этот этап формирует характерный "скрип" при надкусывании и устойчивость к плавлению", — пояснила Марьяна Джутова.

Избыточная соль делает продукт стойким к жаре и микробам. Содержание соли в халуми может достигать 3 %, что выше, чем в большинстве мягких европейских сыров (McSweeney, 2017).

Разновидности халуми

Традиционный кипрский - овечье и козье молоко, насыщенный вкус и плотная текстура.
Смешанный - добавление коровьего молока, мягкий вкус, менее плотная структура.
Низкожирный - ориентирован на диетическое питание, но менее эластичен.
Выдержанный - плотный и солоноватый, используется для терки или в горячих блюдах.

Как готовить халуми

"При жарке или запекании халуми не расплавляется, а покрывается золотистой корочкой, оставаясь мягким и эластичным внутри", — рассказала шеф-кондитер Анна Мюллер.

В домашних условиях сыр отлично подходит для гриля, сэндвичей и салатов. Попробуйте:

• жареный халуми с лимоном и оливковым маслом;
• салат с арбузом, халуми и мятой;
• овощное рагу с кубиками сыра;
• тёплые сэндвичи с халуми и свежими овощами.

Халуми хорошо сочетается с кабачками, баклажанами, арбузом, грушей и зеленью.

Польза и состав

Халуми богат белком, кальцием, фосфором и витаминами группы B. Средние показатели на 100 г:

• белки — 21-22 г;
• жиры — 28-30 г;
• углеводы — 2-3 г;
• калорийность — около 350 ккал.

Этот состав делает сыр питательным и быстро насыщающим продуктом. Он подходит для восстановления после физических нагрузок и помогает поддерживать водно-солевой баланс, что особенно важно в жарком климате.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: есть халуми каждый день.
• Последствие: переизбыток соли и насыщенных жиров.
• Альтернатива: включать сыр 2-3 раза в неделю, чередуя с творогом или моцареллой.

• Ошибка: жарить халуми на масле.
• Последствие: лишние калории и потеря текстуры.
• Альтернатива: использовать сухую сковороду или гриль.

• Ошибка: выбирать дешёвый аналог без маркировки PDO.
• Последствие: низкое качество и искажённый вкус.
• Альтернатива: искать оригинальный кипрский продукт.

А что если заменить мясо халуми?

Вегетарианцы часто используют халуми как альтернативу мясу. Благодаря плотности и высокому содержанию белка он действительно способен заменить животные продукты. Но стоит помнить о соли: при регулярном употреблении выбирайте низкосолёные сорта или промывайте ломтики перед жаркой.

Плюсы и минусы халуми

Показатель Плюсы Минусы
Питательность Богат белком и кальцием Высокая калорийность
Устойчивость Не плавится при жарке Может быть пересоленным
Универсальность Подходит для салатов, гриля, бургеров Требует умеренности в рационе
Хранение Долго сохраняется без холодильника Содержит насыщенные жиры

FAQ

Можно ли есть халуми при диете?
Да, но в умеренном количестве. Лучше выбирать низкожирные варианты и жарить без масла.

Как отличить настоящий халуми?
На упаковке должна быть маркировка PDO и указание "Сделано на Кипре".

Можно ли замораживать халуми?
Да, он сохраняет структуру, но после размораживания вкус становится мягче.

Мифы и правда

• Миф: халуми — вредный фастфуд.
правда: при умеренном употреблении он полезен и питателен.

• Миф: халуми нельзя есть сырым.
правда: свежий халуми традиционно подают без жарки.

• Миф: этот сыр производят только из овечьего молока.
правда: часто используют смесь овечьего, козьего и коровьего молока.

3 интересных факта

• На Кипре ежегодно потребляют более 6 кг халуми на человека.
• В Великобритании сыр стал символом вегетарианских бургеров.
• Мята в халуми — не только аромат, но и природный антисептик.

Халуми объединяет древние традиции и современную гастрономию. Он может стать украшением стола, если помнить о мере и выбирать качественный продукт.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
