Космос снова вмешался: мощные выбросы Солнца приближаются и меняют магнитное поле

Магнитные бури кажутся чем-то загадочным и опасным, хотя на деле это естественный процесс, связанный с активностью Солнца. Они действительно способны влиять на технику и самочувствие людей, но степень их воздействия сильно преувеличена. Разберёмся, что представляют собой магнитные бури, откуда они берутся и как подготовиться к их воздействию.
Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы планеты. Солнечный ветер состоит из заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем со скоростью около 400 км/с. Когда поток становится слишком мощным, он нарушает магнитное поле Земли, вызывая временные колебания — именно их мы ощущаем как магнитную бурю.
"Магнитные бури — это явление, о котором многие говорят, но его реальная опасность зачастую сильно преувеличена", — отметила бизнес-психолог Екатерина Стецюра.
По её словам, большинство людей переносят геомагнитные изменения спокойно. Чаще страдают те, кто уже испытывает стресс или имеет хронические заболевания. А паника и тревога только усиливают неприятные симптомы.
Основные причины связаны с активностью Солнца.
• Вспышки на его поверхности выбрасывают большое количество энергии и частиц.
• Корональные выбросы — гигантские потоки плазмы из внешней оболочки Солнца.
• Усиление солнечного ветра, направленного к Земле.
Когда эти явления совпадают, поток заряженных частиц проникает в магнитосферу и вызывает колебания, которые фиксируются приборами и ощущаются на Земле.
Для оценки силы магнитных бурь учёные используют два показателя — индекс Dst и шкалу G.
Индекс Dst показывает отклонение магнитного поля от нормы:
• умеренные — от -50 до -100 нТл;
• сильные — от -100 до -200 нТл;
• экстремальные — ниже -200 нТл.
Шкала G делит бури на пять уровней:
|Уровень
|Характеристика
|Последствия
|G1
|Незначительные
|Почти не ощущаются, редкие сбои связи
|G2
|Умеренные
|Возможны перепады напряжения, слабые полярные сияния
|G3
|Сильные
|Нарушения навигации и радиосвязи
|G4
|Тяжёлые
|Сбои энергосетей, ошибки в работе спутников
|G5
|Экстремальные
|Массовые отключения электроэнергии, сильные полярные сияния
Отдельно используются K-индекс и Kp-индекс, которые показывают отклонение магнитного поля за трёхчасовой период и уровень общей планетарной активности.
Прогнозирование ведут научные институты: в России — ФИАН, в США — NOAA. Они следят за солнечными вспышками, анализируют данные космических аппаратов и моделируют поведение солнечного ветра.
Мониторинг магнитного поля Земли помогает предсказать, когда буря достигнет планеты и насколько она будет сильной. Благодаря этим системам можно заранее предупредить энергетические компании и службы связи о возможных рисках.
Главная опасность заключается не в прямом воздействии на человека, а в сбоях электрических и навигационных систем. Магнитные поля способны индуцировать ток в металлических предметах, что приводит к:
• скачкам напряжения и повреждению электроники;
• возгораниям в электросетях;
• сбоям в радиосвязи и GPS;
• замедлению спутников из-за расширения атмосферы.
Именно поэтому инженеры создают защитные системы: автоматическое регулирование напряжения, экранирование спутников и разработку устойчивых к бурям навигационных технологий.
Медики считают, что магнитные бури могут ухудшать самочувствие у людей с хроническими заболеваниями.
"Изменения в магнитном поле способны нарушить работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также повлиять на мозг, вызывая гипоксию тканей", — объяснила фельдшер Наталья Балан.
Метеозависимые люди во время бурь чаще ощущают головную боль, усталость, раздражительность. Возможны скачки давления и нарушения сна. Однако для большинства здоровых людей магнитные колебания проходят почти незаметно.
• головная боль и мигрень;
• бессонница;
• слабость и раздражительность;
• тахикардия;
• перепады давления;
• боль в суставах или спине.
Психологи отмечают, что страх перед бурями часто усиливает проявления — организм реагирует не на магнитное поле, а на стресс.
Следите за прогнозами магнитных бурь на сайтах ФИАН и NOAA.
При склонности к скачкам давления заранее консультируйтесь с врачом.
Во время бурь больше отдыхайте, избегайте стрессов и перегрузок.
Поддерживайте нормальный питьевой режим.
Сократите потребление кофеина и алкоголя.
Проветривайте помещение и делайте лёгкие физические упражнения.
Если используете электронику, отключайте её при скачках напряжения.
Зарядите гаджеты заранее, чтобы быть на связи при возможных сбоях.
• Ошибка: панически бояться магнитных бурь.
• Последствие: повышенный стресс, ухудшение самочувствия.
• Альтернатива: сохранять спокойствие, следить за режимом сна и питания.
• Ошибка: игнорировать рекомендации по приёму лекарств.
• Последствие: повышение давления, приступы мигрени.
• Альтернатива: заранее обсудить дозировку с врачом и иметь препараты под рукой.
• Ошибка: работать с техникой во время магнитных бурь.
• Последствие: риск поломки оборудования и потери данных.
• Альтернатива: отключить ненужные устройства и использовать стабилизатор.
В редких случаях магнитные бури уровня G4-G5 могут вызвать серьёзные сбои. Важно сохранять спокойствие и следовать рекомендациям местных служб. Обычно такие явления непродолжительны и быстро проходят.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Наука
|Позволяют изучать Солнце и магнитосферу
|Могут нарушать связь
|Техника
|Способствуют развитию защитных технологий
|Вызывают сбои электроники
|Природа
|Порождают красивые полярные сияния
|Нарушают навигацию спутников
|Здоровье
|Напоминают о необходимости заботы о себе
|Провоцируют недомогание у чувствительных людей
Как часто происходят магнитные бури?
В среднем около шести раз в год, но сила и длительность различаются.
Можно ли заранее подготовиться?
Да — следите за прогнозами, регулируйте нагрузку и держите под рукой лекарства.
Как отличить влияние бури от обычного переутомления?
Если симптомы совпадают с сообщениями о магнитной активности и проходят за день-два, вероятно, причина именно в ней.
• Миф: магнитные бури опасны для всех.
правда: чувствительность индивидуальна, большинство людей не ощущают влияния вовсе.
• Миф: они вызывают инсульты и инфаркты.
правда: они лишь усиливают риск у людей с уже существующими заболеваниями.
• Миф: техника полностью защищена.
правда: сильные бури по-прежнему могут вызвать сбои, особенно в спутниковых системах.
• 1921 год - мощная буря вызвала пожары и отключения связи в США и Европе.
• 1989 год - Квебек остался без света на девять часов; спутники потеряли сигнал.
• 2003 год - перебои в навигации и отключения электроэнергии в Швеции.
Эти события напомнили, что Солнце способно влиять на технологии и заставляют учёных совершенствовать защиту инфраструктуры.
• Полярные сияния во время сильных бурь видны даже в субтропиках.
• Солнечный ветер может достигать Земли всего за сутки.
• Учёные используют магнитометры для измерения поля с точностью до нанотесла.
Магнитные бури — напоминание о том, как тесно связана жизнь на Земле с процессами на Солнце. Если сохранять спокойствие, следить за здоровьем и не поддаваться панике, даже сильные колебания магнитного поля не станут угрозой.
