Обогреватель лишает вас сил: за уют и тепло приходится платить собственным здоровьем

Тепло дома осенью кажется благом, но у обогревателей есть обратная сторона — пересушенный воздух. По словам врача-эксперта Лаборатории "Гемотест" Александры Филевой, именно сухость становится причиной ухудшения состояния кожи, слизистых и общего самочувствия. Почему привычка включать обогреватель при первых похолоданиях может усугубить болезни — разбираем подробно.
Когда в комнате становится теплее, влажность воздуха падает. Это кажется мелочью, но на деле влияет на естественные барьеры организма — кожу и слизистые. Они первыми встречают вирусы, бактерии и аллергены. Если барьер нарушен, защита ослабевает.
"Секрет, выделяемый слизистыми оболочками, содержит иммуноглобулины класса А — это иммунные клетки, которые относятся к первой линии защиты организма", — пояснила врач-эксперт Александра Филева.
Сухой воздух разрушает липидный слой кожи, а слизистые вырабатывают меньше секрета. Возникают микротрещины, раздражения, воспаления. Через такие повреждения микроорганизмам проще попасть внутрь, а аллергены действуют агрессивнее.
Пересушенный воздух опасен не только для тех, кто уже болеет. Он усиливает симптомы у людей с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом.
"Сухость кожи и слизистых ведет к появлению микротрещин, нарушению целостности барьера. Возрастает риск воспалительных процессов и аллергических реакций", — подчеркнула Александра Филева.
Особенно тяжело приходится:
• людям с астмой, бронхитом, синуситом — сухость вызывает спазмы и затруднение дыхания;
• пациентам с атопическим дерматитом и аллергическим ринитом — усиливаются воспаления и зуд;
• пожилым и детям — у них слабее естественные защитные механизмы;
• тем, у кого ослаблен иммунитет — возрастает риск вирусных заболеваний.
Даже у здоровых людей могут появляться заложенность носа, першение, раздражение глаз, проблемы со сном. А регулярное нахождение в таком воздухе снижает местный иммунитет и делает организм уязвимее перед ОРВИ, гриппом и коронавирусом.
По словам врача, важно соблюдать баланс между теплом и влажностью. Замерзать не нужно, но перегревать помещение тоже вредно. Оптимальная температура в комнате — 20-22 °C при влажности 40-60 %.
Регулируйте температуру по потребности — не включайте обогреватель "на всякий случай".
Ставьте увлажнитель воздуха или хотя бы емкости с водой у батареи.
Делайте влажную уборку 2-3 раза в неделю — это снижает пыль и повышает влажность.
Проветривайте помещения утром и вечером, особенно при включенных обогревателях.
Пейте больше жидкости, используйте увлажняющие кремы и спреи для носа.
При первых признаках сухости кожи или слизистых снизьте температуру в помещении и добавьте влажности.
• Ошибка: включать обогреватель на максимум, чтобы быстрее согреться.
• Последствие: воздух становится сухим, иммунитет снижается, слизистые воспаляются.
• Альтернатива: надеть теплую одежду, согреться пледом, отрегулировать температуру в пределах нормы.
• Ошибка: игнорировать необходимость увлажнения воздуха.
• Последствие: пересушенная кожа, зуд, трещины, частые простуды.
• Альтернатива: установить бытовой увлажнитель, использовать гигрометр для контроля влажности.
• Ошибка: держать окна закрытыми весь день.
• Последствие: воздух застаивается, повышается концентрация пыли и аллергенов.
• Альтернатива: проветривать регулярно, особенно перед сном.
Иногда без него не обойтись — в холодных квартирах, на дачах или в детских комнатах. В этом случае нужно компенсировать сухость. Можно поставить рядом миску с водой, накрыть батарею влажным полотенцем или включить ультразвуковой увлажнитель. Это поможет сохранить нормальный микроклимат.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Температура
|Быстро согревает помещение
|Часто вызывает перегрев и сухость
|Комфорт
|Удобно при кратковременном использовании
|Долгое включение снижает влажность
|Безопасность
|Современные модели имеют термостат
|Старые устройства могут перегреваться
|Здоровье
|Подходит людям, чувствительным к холоду
|Пересушивает слизистые и кожу
|Экономия
|Не требует больших затрат
|Повышает счета за электроэнергию
Какой уровень влажности считается нормой?
Для жилых помещений — от 40 до 60 %. Ниже 30 % воздух становится опасно сухим, выше 70 % может появиться плесень.
Как понять, что воздух пересушен?
Слизистые сохнут, нос заложен, кожа шелушится, усиливается кашель. Часто эти признаки путают с простудой.
Что лучше при холоде — обогреватель или теплая одежда?
Если температура не ниже 18 °C, лучше надеть теплый свитер и носки. Обогреватель используйте точечно, не создавая перегрева.
• Миф: обогреватель безвреден, если его не направлять на себя.
Правда: сухость распространяется по всему помещению, а не только рядом с прибором.
• Миф: при сухом воздухе достаточно пить больше воды.
Правда: увлажнение изнутри полезно, но без регулировки микроклимата слизистые всё равно страдают.
• Миф: современные обогреватели не сушат воздух.
Правда: любой нагрев снижает относительную влажность, просто эффект может быть слабее.
• Влажность ниже 30 % увеличивает риск заражения вирусами почти вдвое.
• Оптимальная температура сна — 18-20 °C, при ней организм восстанавливается быстрее.
• Влажная уборка снижает количество пыли и аллергенов в воздухе до 40 %.
Даже в холодный сезон тепло должно быть разумным. Если следить за влажностью и не перегревать комнату, обогреватель не принесёт вреда, а уют сохранится.
