Не еда виновата: весом управляют гормоны, о которых вы даже не подозревали

11:00
Здоровье

Вес и его колебания редко сводятся к "калориям на входе и выходе". На практике организм управляет запасами энергии сложнее: параллельно работают гормоны аппетита и сытости, регуляторы сахара крови, стресс-реакции и щитовидная железа. Именно эта невидимая "эндокринная сцена" объясняет, почему одни легко держат форму, а другим приходится бороться за каждый килограмм. Разобраться в ключевых гормонах и их взаимодействиях важно не только для понимания физиологии, но и для выбора реальных, работающих привычек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как эндокринная система держит вес под контролем

Эндокринные железы выделяют гормоны в кровоток и через них согласуют работу с нервной и иммунной системами. Дисбаланс любого узла — от поджелудочной до надпочечников — способен менять аппетит, обмен веществ, распределение жира и реакцию на стресс. Причём связь двусторонняя: избыток жира усиливает гормональные сдвиги, а сдвиги — способствуют набору веса.

Главные "герои" энергетического обмена

Лептин сообщает мозгу о запасах жира: когда их много, он должен снижать аппетит и ускорять расход энергии. При ожирении часто возникает лептинорезистентность — сигнал есть, а ответа почти нет. Грелин, напротив, поднимается к моменту приёма пищи и стимулирует голод; после еды его уровень должен падать, особенно если в тарелке есть цельные углеводы и белок. Пептиды сытости из кишечника — GLP-1 и GIP — "чувствуют" питательные вещества, дают насыщение и помогают держать глюкозу в диапазоне. Инсулин переносит глюкозу в клетки, глюкагон напоминает печени отдать запасы, когда мы давно не ели. Кортизол поддерживает нас при стрессе, но в хронически высоких концентрациях смещает аппетит и распределение жира в сторону висцерального. Гормоны щитовидной железы задают "обороты" метаболизма, а половые гормоны влияют на то, где именно откладывается жир.

Лептин, грелин и "переключатели" сытости

Лептин растёт по мере набора жира и, по идее, должен гасить аппетит. Но при хроническом переедании мозг на его сигнал отвечает хуже. Грелин резко повышается при пропуске приёма пищи — поэтому "урезанные" завтраки часто оборачиваются поздним перееданием. Оптимальная тарелка для контроля грелина и усиления сигнала сытости от GLP-1 — цельнозерновые углеводы плюс достаточный белок и клетчатка. Добавочные игроки — амилин (снижающий потребление пищи и лептинорезистентность) и GIP, усиливающий постпрандиальный ответ вместе с GLP-1.

Сахар крови: баланс инсулина и глюкагона

После еды инсулин помогает утилизировать глюкозу; между приёмами пищи глюкагон поддерживает уровень сахара, высвобождая печёночные запасы и одновременно притормаживая аппетит. Хронически высокий инсулин — частая сцена при избытке быстрых углеводов и низкой активности — связан с риском набора веса.

Стресс, щитовидная железа и половые гормоны

Длительный стресс поддерживает повышенный кортизол, усиливая тягу к еде и накопление жира в области живота. При гипертиреозе обмен ускоряется и вес может снижаться; при лечении или при дефиците гормонов щитовидной железы вес чаще растёт. Эстрогены и андрогены задают "карту" жира: у женщин детородного возраста чаще "груша", у мужчин и в постменопаузе — "яблоко", которое сильнее связано с сердечно-сосудистыми рисками.

Жёсткие диеты и эффект рикошета

При резком ограничении калорий падают лептин и расход энергии, растёт грелин — организм экономит и заставляет нас есть больше. Поэтому возврат веса после жёстких диет — не "слабость воли", а предсказуемая физиология. Умеренное, долгосрочное снижение калорийности, движение и сон работают лучше, уменьшая инсулинорезистентность, воспаление и нормализуя гормональные ответы.

Сравнение подходов к контролю веса

Параметр Жёсткая диета Умеренный дефицит + привычки
Лептин Резко падает Снижается умеренно
Грелин Растёт Без резких всплесков
Инсулин "Горки" Стабильность
Кортизол Часто повышен Ниже при управлении стрессом
Вероятность отката Высокая Ниже, при долгом горизонте

Пошагово: как работать с гормональными "рычагами"

  1. Есть регулярно 3-4 раза в день, без долгих голодных "окон", чтобы не раскачивать грелин.
  2. Соблюдать "тарелку сытости": половина — овощи/зелень, четверть — цельные углеводы (гречка, булгур, бурый рис), четверть — белок (рыба, птица, бобовые), плюс полезные жиры (оливковое масло, орехи).
  3. Белок распределять равномерно: 20-35 г в каждый приём пищи.
  4. Клетчатка 25-35 г/сут: овощи, бобовые, цельнозерновой хлеб, отруби, псиллиум.
  5. Сахара и "быстрые" углеводы — минимизировать; газировка и десерты — по праздникам.
  6. Двигаться ежедневно не менее 30 минут: ходьба, вело, плавание, силовые 2-3 раза в неделю — это повышает чувствительность к инсулину и улучшает профиль GLP-1.
  7. Сон 7-9 часов, отход ко сну в стабильное время — поддерживает лептин, снижает кортизол.
  8. Стресс-менеджмент: дыхательные техники, йога, медитация, массаж/СПА — важны для контроля кортизола.
  9. Медицинский мониторинг: ТТГ/Т4 свободный, глюкоза/HbA1c, липиды, железо/В12/витамин D — по назначению врача.
  10. Добавки — только по показаниям: витамин D, магний, омега-3, железо; косметические цели поддержат сыворотка с ниациномидом или коллаген-пептиды, но их вклад в вес — косвенный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск завтрака → всплеск грелина и вечерний "срыв" → лёгкий белково-углеводный завтрак (овсянка + йогурт/яйцо).
  • Кардио без силовых → вес "стоит", мышц мало → 2-3 силовые сессии/неделю для повышения основного обмена.
  • Кофе и сладости вместо обеда → скачки инсулина → полноценный приём пищи с белком и клетчаткой.
  • Хаотичный сон → высокий кортизол → режим сна: затемнение, прохлада, отказ от экранов за 1 час до сна.
  • Нулевой жир в рационе → хуже насыщение, дефицит омега-3 → оливковое масло, рыба, орехи (контроль порций).

А что, если гормоны "ведут себя странно"?

Если вес растёт при соблюдении режима, стоит проверить щитовидную железу, железо/В12, витамин D, глюкозу и обсудить с врачом лекарства, влияющие на аппетит/инсулин (например, некоторые антидепрессанты, глюкокортикоиды). При выраженном ожирении обсуждаются медикаментозные подходы (в т. ч. на основе агонистов GLP-1/GIP) под контролем специалиста по лечению ожирения.

Плюсы и минусы "гормонально грамотного" подхода

Плюсы Минусы
Работает с причинами, а не с симптомами Требует времени и дисциплины
Снижение рисков ССЗ и диабета 2 типа Возможны плато и медленная динамика
Улучшение сна, энергии, пищевого поведения Нужен медицинский контроль при хронических болезнях
Адаптируется под образ жизни Не "чудо-метод": без дефицита калорий не работает

FAQ

Можно ли "починить" лептинорезистентность?

Снижение жира, достаточный сон, белок и клетчатка, силовые нагрузки и работа со стрессом улучшают чувствительность к сигналам сытости.

Какие продукты лучше снижают грелин?

Цельные углеводы + белок: киноа с курицей, гречка с рыбой, цельнозерновой хлеб с творогом и овощами.

Нужны ли сладости совсем исключать?

Полное "табу" часто срывает систему. Безопаснее — редкие небольшие порции после основного приёма пищи.

Имеет ли смысл "интервальное голодание"?

Кому-то помогает структурировать режим, но при склонности к перееданию лучше выбирать регулярные приёмы пищи без длинных "окон".

Мифы и правда

  • Правда: полезные жиры повышают насыщение и улучшают гормональный фон.
  • Миф: "Кардио сжигает всё лишнее". Правда: без силовых тренировки худеет не столько жир, сколько мышечная ткань.
  • Миф: "Щитовидка — причина любого набора веса". Правда: она важна, но чаще набранные калории и гиподинамия играют главную роль.

Сон и психология

Недосып сдвигает грелин вверх и лептин вниз, увеличивает тягу к калорийной пище и снижает контроль импульсов. Работа с пищевым поведением — осознанное питание, дневник приёмов пищи, поддержка психолога — помогает заметить триггеры и отстроить "ритуалы" (чай/прогулка/СПА вместо "заедания" стресса).

Исторический контекст

Идея "калория — это калория" доминировала десятилетиями. Сегодня парадигма смещается: важны не только калории, но и гормональные ответы на состав рациона, режим сна, стресс, движение и лекарства. В практику пришли структурированные поведенческие программы, силовые тренировки для поддержания мышечной массы, а также более точечные медицинские стратегии, где это оправдано.

Три интересных факта

  1. Амилин секретируется вместе с инсулином и способен усиливать ощущение сытости.
  2. GLP-1 не только "даёт сигнал стоп", но и замедляет опорожнение желудка — это продлевает насыщение.
  3. Глюкагон поддерживает интервалы между приёмами пищи и одновременно уменьшает тягу к перекусам.

Вес — результат согласованной работы гормонов и привычек. Влияя на сон, питание, движение и стресс, можно выстроить физиологию насыщения: грелин — ниже, сигналы от лептина/GLP-1 — сильнее, инсулин — стабильнее, кортизол — под контролем. Такой подход не обещает мгновенных чудес, зато даёт прогнозируемый результат на горизонте месяцев и лет — более здоровый вес и меньшие риски.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
