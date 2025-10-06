Трижды в неделю или дважды в день: простое правило, по которому кишечник сдаёт экзамен на здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Нормальная частота стула — показатель, который у каждого человека может быть разным. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова, отметив, что у здорового человека процесс дефекации обычно происходит не чаще двух раз в день и не реже трёх раз в неделю. Такие параметры считаются физиологической нормой и зависят от особенностей обмена веществ, питания и образа жизни.

Унитаз, туалет
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз, туалет

"У здоровых людей испражнение бывает не чаще двух раз в сутки и не реже трёх раз в неделю", — отметила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Когда частота стула выходит за рамки нормы

Если дефекация происходит чаще, чем дважды в сутки, или реже трёх раз в неделю, это может сигнализировать о нарушениях. По словам специалиста, частый стул может быть вызван инфекцией, воспалением или расстройством пищеварения. Последнее нередко связано с недостаточной работой поджелудочной железы. Такие состояния сопровождаются болями, метеоризмом, чувством дискомфорта и требуют диагностики.

Что считать запором

Обратная ситуация — редкие испражнения, которые сопровождаются уплотнением кала, ощущением неполного опорожнения или необходимостью сильно тужиться. Это состояние называют запором. Оно может быть временным, например, при смене рациона или стрессах, но в некоторых случаях становится хроническим и требует медицинского вмешательства.

"Кал становится твёрдым, его становится мало, может появиться ощущение неполного опорожнения кишечника или необходимость тужиться", — пояснила врач.

Основные причины запоров

Мельникова выделила несколько распространённых факторов, способных привести к задержке стула.

  1. Обезвоживание. Недостаток жидкости делает каловые массы плотнее и труднее выводимыми.
  2. Нехватка клетчатки. При дефиците овощей, фруктов и злаков кишечник работает медленнее.
  3. Снижение тонуса и моторики кишечника. Это может быть связано со стрессами, переутомлением или нарушением нервной регуляции.
  4. Механические препятствия. Полипы, дивертикулы, стриктуры и опухоли также способны вызывать запор, поэтому при длительных симптомах необходима колоноскопия или другое обследование.

Как поддерживать регулярный стул

Чтобы кишечник работал стабильно, гастроэнтерологи советуют соблюдать несколько простых правил.

  1. Пить больше воды. В среднем взрослому человеку требуется 1,5-2 литра жидкости в день.
  2. Включать в рацион клетчатку. Помогают овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, овсянка, отруби.
  3. Двигаться. Умеренная физическая активность, например, прогулки, плавание или йога, стимулируют перистальтику.
  4. Вырабатывать привычку. Старайтесь ходить в туалет в одно и то же время — утром после завтрака или вечером.
  5. Избегать избыточного употребления кофе и алкоголя. Эти напитки обезвоживают организм, усиливая склонность к запорам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать жажду и пить меньше литра воды в день.
    Последствие: замедление обмена веществ и затруднение работы кишечника.
    Альтернатива: держать под рукой бутылку воды и напоминание о питьевом режиме.
  • Ошибка: питаться в основном мясом и мучными продуктами.
    Последствие: недостаток клетчатки, застой в кишечнике.
    Альтернатива: добавлять в меню овощные салаты, ягоды и кисломолочные продукты.
  • Ошибка: злоупотреблять слабительными.
    Последствие: кишечник "ленится" работать самостоятельно.
    Альтернатива: корректировать рацион и уровень физической активности, применять препараты только по назначению врача.

Частые походы

Если человек стал посещать туалет чаще обычного, но без боли и дискомфорта, паниковать не стоит. Возможно, дело в изменении рациона — например, увеличении количества растительной пищи. Однако при появлении болей, температуры, крови или слизи в кале нужно обратиться к врачу: эти признаки могут указывать на воспалительные или инфекционные процессы.

Продукты-спасатели

Категория Полезное влияние Возможный вред
Кефир, йогурт Улучшают микрофлору, мягко стимулируют перистальтику При лактозной непереносимости вызывают вздутие
Овсянка, гречка Богаты клетчаткой, способствуют регулярному стулу При чрезмерном употреблении возможна тяжесть
Мясо, колбасы Источник белка Замедляют пищеварение при избытке
Сладости, фастфуд Мгновенная энергия Провоцируют запоры и воспаления кишечника

Мифы и правда

Миф 1. Если не ходишь в туалет каждый день, значит, есть проблемы.
Правда: у каждого свой ритм. Главное — чтобы процесс был комфортным и безболезненным.

Миф 2. Кофе помогает при запоре.
Правда: напиток обладает мочегонным эффектом и при частом употреблении обезвоживает организм, усугубляя ситуацию.

Миф 3. Слабительные можно принимать регулярно.
Правда: частое использование снижает естественную моторику кишечника, формируя зависимость.

FAQ

Как понять, что стул нормальный?
Если дефекация происходит без боли, не требует чрезмерных усилий и не вызывает чувства неполного опорожнения — это норма, даже если вы ходите в туалет не каждый день.

Что лучше для пищеварения — тёплая или холодная еда?
Тёплая пища способствует расслаблению кишечника и лучшему усвоению, тогда как холодная может вызвать спазмы и вздутие.

Можно ли улучшить работу кишечника без лекарств?
Да. Правильный режим питания, достаток жидкости, регулярная активность и пробиотические продукты — главные помощники.

Три интересных факта

  1. Утро — естественное время для дефекации, так как ночью кишечник отдыхает, а после завтрака активизируется.
  2. При недостатке сна нарушается работа желудочно-кишечного тракта: гормональный дисбаланс замедляет перистальтику.
  3. У людей, которые завтракают каждый день, работа кишечника стабильнее, чем у тех, кто пропускает утренний приём пищи.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
