Ночь, когда сны исчезают: Луна встревожит даже тех, кто не верит в её силу

7 октября россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние. В этот момент Луна будет особенно близка к Земле и заметно ярче обычного. Кардиолог Сергей Васильев рассказал, как именно ночное светило отражается на психике, сне и общем самочувствии людей.

Что делает октябрьское суперлуние особенным

В начале октября жители России станут свидетелями сразу двух явлений: полнолуния и суперлуния, совпадающих во времени. Такое происходит нечасто — Луна подходит к Земле на минимальное расстояние, около 356 900 километров, и её диск кажется примерно на треть ярче.

Наблюдать небесное шоу можно будет с вечера 6 октября до утра 8-го. В "Московском планетарии" поясняют, что максимум светимости придётся на 6:47 утра по московскому времени. Осеннее небо будет особенно выразительным: диск Луны приобретёт золотистый оттенок, а для наблюдения не потребуется телескоп — достаточно выйти на открытое место с хорошим обзором горизонта.

Хотя термин "суперлуние" не относится к строгим научным определениям, он давно прижился и используется для обозначения момента, когда Луна достигает перигея — ближайшей точки своей орбиты к Земле.

Как суперлуние воздействует на организм

Кардиолог-терапевт, главный врач клиники "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ" Сергей Васильев в беседе с URA. RU отметил, что влияние Луны на человека не ограничивается народными поверьями.

"Знаний, которые у нас существуют на данный момент, достаточно, чтобы сказать, что Луна безусловно влияет на наше самочувствие, здоровье. Доказано, что полнолуние уменьшает продолжительность сна, уменьшает длинную фазу сна. Уменьшает не намного, но такие данные есть. Связано это, вероятнее всего, с освещенностью и снижением выброса мелатонина", — пояснил кардиолог Сергей Васильев.

Мелатонин называют "гормоном сна" — он регулирует биоритмы и отвечает за ночной отдых. При повышенной яркости Луны уровень выработки мелатонина снижается, и человек засыпает дольше, а сон становится менее глубоким.

Особенно чувствительны к этим изменениям люди с хронической усталостью, нарушениями сна и метеозависимостью. У них могут появляться раздражительность, тревожность и ощущение внутреннего напряжения.

Эмоции и лунные всплески

Помимо физиологического влияния, суперлуние нередко затрагивает и эмоциональную сферу.

"Не зря люди с нестабильной психикой становятся более психоативные. С полной Луной связывают различные психоэмоциональные сдвиги, повышение тревожности", — отметил кардиолог-терапевт Сергей Васильев.

По словам врача, в такие периоды активизируются как тревожные, так и творческие импульсы. У некоторых людей усиливается воображение, появляется вдохновение, желание писать, сочинять музыку, заниматься творчеством.

Этот феномен объясняют колебаниями гормонов и изменением электрической активности мозга — реакции, сходной с лёгким стрессом.

Когда суперлуние совпадает с магнитной бурей

Этой осенью суперлуние совпадёт с повышением геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 7 октября магнитное поле Земли достигнет уровня 5 по девятибалльной шкале. Это "оранжевый" уровень, при котором многие ощущают усталость, головные боли и скачки давления.

"В период такого слияния обостряется гипертоническая болезнь, и могут возникнуть различные метаболические и дизгармональные нарушения", — предупредил врач.

Кроме того, в эти дни чаще фиксируются психоэмоциональные расстройства — от раздражительности до бессонницы. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или вегетативной дистонией кардиологи советуют снизить физические и эмоциональные нагрузки, пить больше воды и отказаться от кофеина.

Как пережить суперлуние без стресса

Следите за освещением. Плотные шторы или маска для сна помогут уменьшить воздействие яркого света. Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте тяжёлой еды и гаджетов перед сном. Поддерживайте водный баланс. При магнитных бурях организм быстрее теряет влагу, поэтому важно пить больше воды. Откажитесь от стимуляторов. Кофеин, энергетики и алкоголь усиливают раздражительность. Используйте натуральные средства. Травяные чаи с мятой или мелиссой, магниевые добавки и витамины группы B способствуют спокойствию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ложиться спать при включённом свете или открытых шторах.

Последствие: нарушение биоритмов, поверхностный сон.

Альтернатива: тёмная спальня, шторы блэкаут, маска для сна.

ложиться спать при включённом свете или открытых шторах. нарушение биоритмов, поверхностный сон. тёмная спальня, шторы блэкаут, маска для сна. Ошибка: повышенная активность перед сном — тренировки, яркий экран смартфона.

Последствие: возбуждение нервной системы, трудности с засыпанием.

Альтернатива: вечерние прогулки, тёплая ванна, ароматерапия.

повышенная активность перед сном — тренировки, яркий экран смартфона. возбуждение нервной системы, трудности с засыпанием. вечерние прогулки, тёплая ванна, ароматерапия. Ошибка: игнорировать симптомы усталости при магнитной буре.

Последствие: скачки давления, сердцебиение, бессонница.

Альтернатива: лёгкая диета, витамины E и C, контроль давления.

Когда и где наблюдать за суперлунием правильно?

Чтобы суперлуние стало приятным событием, а не источником усталости, выбирайте подходящее место и время:

открытая площадка с восточным горизонтом;

начало наблюдений — около 18:00 по местному времени;

лучшее оборудование — бинокль или компактный телескоп;

минимальное влияние городской засветки — парки, набережные, холмы.

В Москве лучшими точками считаются Воробьёвы горы и парк "Зарядье", в Петербурге — набережные Невы. А в Сибири и на Дальнем Востоке небо обычно особенно прозрачное, что делает наблюдение ещё более впечатляющим.

Мифы и правда о Луне

Миф 1. В полнолуние чаще происходят преступления.

Правда: статистически это не подтверждается — скорее, совпадения.

Миф 2. Луна может влиять на менструальный цикл.

Правда: циклы действительно близки по длине, но научных доказательств прямой зависимости нет.

Миф 3. Лунный свет опасен для глаз.

Правда: он отражённый и безопасен, но смотреть через телескоп лучше с фильтрами.

Сон и психология

Суперлуние — своеобразный тест на устойчивость нервной системы. Психологи отмечают, что в эти дни возрастает число обращений по поводу тревоги и бессонницы. Чтобы помочь себе, стоит включить вечерние ритуалы расслабления — дыхательные практики, лёгкие растяжки или медитацию. Полезно также ограничить новости и соцсети перед сном: эмоциональная перегрузка усиливает эффект яркой Луны.

Луна по-прежнему остаётся символом вдохновения и внутренней силы — важно лишь научиться воспринимать её энергию с пользой для здоровья и настроения.