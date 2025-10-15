БАДы против жира или против кошелька: кто на самом деле худеет от добавок

Обещания производителей звучат слишком заманчиво: похудение без диет и спорта, всего лишь с помощью капсул или порошков. Однако, как показывает практика, быстрые результаты чаще оказываются иллюзией. Разбираемся, какие добавки действительно могут помочь, а какие просто опустошат кошелёк.
Все БАДы для похудения можно разделить на несколько групп:
Хром участвует в регуляции сахара и обмена жиров, поэтому часто входит в состав БАДов.
Согласно Кокрейновскому обзору, пиколинат хрома снижает массу тела в среднем лишь на 1,1 кг больше, чем плацебо, — результат признан сомнительным с точки зрения практической пользы.
Другие исследования показали схожие результаты — минус 0,5 кг за 8-26 недель. При этом превышение дозировки может вызвать бессонницу, раздражительность и головные боли.
Этот полисахарид рекламируют как "жиропоглотитель". На деле его эффективность крайне мала.
В обзоре 13 клинических исследований среднее снижение веса составило 1,7 кг по сравнению с плацебо, но качество работ признано низким.
Основные побочные эффекты — вздутие, изжога, запоры.
Кофеин способен слегка ускорить обмен веществ и повысить расход энергии. Однако этот эффект сохраняется лишь несколько часов.
В краткосрочных экспериментах добавки с кофеином увеличивали расход энергии примерно на 9 ккал в час.
При регулярном употреблении кофеин может помогать поддерживать вес, но не снижать его. В высоких дозах (более 400 мг в день) вызывает тревожность, бессонницу, учащённое сердцебиение.
Катехины зелёного чая (особенно EGCG) часто упоминаются как природные жиросжигатели. Однако исследования показывают: без кофеина их действие исчезает.
Там, где катехины сочетались с кофеином, участники теряли в среднем 1,4 кг за 12 недель. При приёме чистого экстракта без кофеина результат был нулевой.
Концентрированные экстракты могут быть опасны для печени, особенно при приёме натощак.
Полезные бактерии действительно участвуют в регуляции обмена веществ. Некоторые исследования фиксируют незначительное снижение веса и уровня жира в организме, но эффект остаётся скромным — меньше 2 кг за несколько месяцев.
Пробиотики безопасны для здоровых людей, но противопоказаны при снижении иммунитета и хронических заболеваниях ЖКТ.
Эта водоросль богата белком и антиоксидантами. Она может улучшать общее самочувствие, снижать уровень холестерина и воспаление, но доказанного жиросжигающего эффекта нет.
Главный риск — низкое качество продукции: при неправильном производстве спирулина может содержать токсины.
|БАД
|Средний эффект
|Основные риски
|Пиколинат хрома
|-0,5-1 кг за 2-3 месяца
|Бессонница, головные боли
|Хитозан
|-1-2 кг за 6-7 месяцев
|Вздутие, запоры
|Кофеин
|Повышение метаболизма на 5-10%
|Тахикардия, тревожность
|Зелёный чай
|Потеря до 1,5 кг при сочетании с кофеином
|Повреждение печени при передозировке
|Пробиотики
|Незначительное снижение веса
|Не подходят при иммунодефиците
|Спирулина
|Улучшение обмена, но не снижение веса
|Возможные токсины при плохом производстве
Ошибка: принимать БАДы без консультации врача.
Последствие: побочные реакции, взаимодействие с лекарствами.
Альтернатива: обследование и выбор стратегии похудения под контролем специалиста.
Ошибка: полагаться только на добавки.
Последствие: отсутствие результата.
Альтернатива: сочетание питания, движения и контроля сна.
Ошибка: превышать дозировку.
Последствие: проблемы с сердцем, печенью, ЖКТ.
Альтернатива: строго следовать инструкции и делать перерывы.
Диетологи советуют не гнаться за мгновенным эффектом. Лучше внедрять изменения постепенно:
Такой подход безопасен и даёт устойчивый результат, в отличие от "чудо-капсул".
|Плюсы
|Минусы
|Удобны в приёме
|Слабая доказательная база
|Можно сочетать с диетой
|Побочные эффекты
|Иногда улучшают обмен веществ
|Много подделок
|Могут служить вспомогательной мерой
|Не заменяют питание и спорт
Не рекомендуется: их взаимодействие может быть непредсказуемым.
Только те, что прошли клинические испытания и рекомендованы врачом.
Маркетинг эксплуатирует надежду на лёгкое решение — похудеть без усилий.
Ни одна капсула не заменит силу привычек — только разумный рацион, движение и забота о теле дают реальный, а главное — устойчивый результат.
