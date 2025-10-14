Сон в тишине оборачивается проблемой: почему беруши вредят больше, чем ночной храп

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Беруши стали незаменимым спутником для тех, кто живёт рядом с шумной дорогой, храпящим партнёром или просто плохо засыпает в городе. Они действительно помогают уснуть, но постоянное использование может принести больше вреда, чем пользы.

Однако при неправильном использовании эти крошечные помощники способны спровоцировать серьёзные проблемы с ушами.

Основные риски сна в берушах

Нарушение воздухообмена

Слуховому проходу необходимо "дышать". Когда его перекрывают, внутри создаётся тёплая и влажная среда — идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Это повышает риск наружного отита — воспаления наружного уха, которое может сопровождаться болью и снижением слуха.

Усиленная выработка серы

Любое инородное тело раздражает кожу слухового прохода. В ответ железы начинают выделять больше серы. Со временем она скапливается, образуя серные пробки, которые мешают слышать и вызывают ощущение заложенности.

Риск инфекции

Грязные или плохо промытые беруши становятся настоящим инкубатором бактерий. Особенно опасно использовать одноразовые модели несколько раз подряд или делиться ими с другими людьми. Это прямой путь к воспалению и неприятному запаху из уха.

Как пользоваться берушами безопасно

Эксперт советует не отказываться от защиты, а применять её разумно. Вот основные правила:

  • Соблюдайте чистоту: протирайте беруши антисептическими салфетками или промывайте тёплой водой с мылом (если материал это допускает).
  • Не используйте чужие изделия: у каждого человека своя микрофлора, и обмен берушами может привести к заражению.
  • Давайте ушам "проветриться": делайте перерывы: хотя бы через день спите без берушей, чтобы восстановить естественный воздухообмен.
  • Выбирайте правильный материал: мягкие силиконовые или восковые модели меньше травмируют кожу, чем дешёвые поролоновые.
  • Меняйте беруши регулярно: даже при ежедневном уходе срок службы не должен превышать 1-2 месяцев.

Риски и профилактика

Потенциальная проблема Почему возникает Как избежать
Наружный отит Повышенная влажность и температура внутри уха Использовать беруши не ежедневно, сушить после чистки
Серные пробки Избыточная выработка серы при раздражении Делать перерывы, регулярно чистить уши у ЛОР-врача
Инфекция Загрязнённые или чужие беруши Мыть изделия, хранить в чистом контейнере
Зуд и раздражение Аллергия на материал Выбирать гипоаллергенные модели

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать беруши круглосуточно, даже днём.
    Последствие: уши не получают доступа к воздуху.
    Альтернатива: надевать их только ночью, а днём устраивать "тишину" при помощи шумоподавляющих наушников.

  • Ошибка: затыкать беруши слишком глубоко.
    Последствие: травма слухового канала или повреждение барабанной перепонки.
    Альтернатива: вводить изделие неглубоко, пока оно лишь слегка уплотняет проход.

  • Ошибка: очищать уши ватными палочками.
    Последствие: сера проталкивается внутрь, образуя пробку.
    Альтернатива: использовать спрей или обратиться к ЛОР-врачу.

А что если без берушей не уснуть

Если шум за стеной или храп партнёра не дают покоя, можно попробовать альтернативы:

  • Шумоподавляющие наушники с функцией белого шума;
  • Звуковые приложения с фоном моря, дождя или леса;
  • Текстильная повязка с мягкими динамиками, которая не травмирует уши.

Также стоит проверить уровень шума в спальне. Иногда достаточно заменить дверь, повесить плотные шторы или выключить гудящие электроприборы.

Плюсы и минусы сна в берушах

Плюсы Минусы
Глубокий и спокойный сон Нарушение воздухообмена
Защита от громких соседей и храпа Риск отита и пробок
Улучшение качества отдыха Зависимость от внешнего средства
Можно использовать в поездках Требует тщательной гигиены

FAQ

Можно ли спать в берушах каждую ночь

Нет, постоянное использование может вызвать воспаление. Лучше делать перерывы.

Как часто менять беруши

Одноразовые — после каждой ночи, многоразовые — раз в 1-2 месяца.

Можно ли спать в берушах детям

Нет, только по медицинским показаниям и под контролем врача.

Мифы и правда

  • Миф: чем плотнее вставишь беруши, тем тише будет.
    Правда: чрезмерное давление травмирует кожу и вызывает воспаление.
  • Миф: поролоновые беруши безопаснее.
    Правда: они быстро накапливают влагу и бактерии.
  • Миф: уши должны быть полностью изолированы от звуков.
    Правда: лёгкий фоновый шум безопасен и даже полезен для мозга во время сна.

Сон и психология

Сон в тишине действительно улучшает восстановление, но если человек полностью зависит от берушей, мозг перестаёт адаптироваться к естественным звукам. Поэтому психологи советуют чередовать ночи с полной тишиной и ночи с мягким белым шумом — так нервная система остаётся устойчивой.

Три интересных факта

  • В среднем ухо выделяет около 1 грамма серы в месяц — при ежедневных берушах этот объём увеличивается вдвое.
  • Более 30% офисных работников в мегаполисах регулярно спят в берушах.
  • Исследование Университета Осаки показало, что после 10 ночей подряд с берушами у 25% участников отмечалось раздражение слухового прохода.

Исторический контекст

  • Первые беруши изготавливались из воска и использовались моряками ещё в XVIII веке.
  • В 1960-х появились поролоновые модели, а в 1990-х — силиконовые.
  • Сегодня рынок сна предлагает "умные беруши" с мониторингом шума и встроенными микрофонами для будильника.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
