Сон в тишине оборачивается проблемой: почему беруши вредят больше, чем ночной храп

Беруши стали незаменимым спутником для тех, кто живёт рядом с шумной дорогой, храпящим партнёром или просто плохо засыпает в городе. Они действительно помогают уснуть, но постоянное использование может принести больше вреда, чем пользы.
Однако при неправильном использовании эти крошечные помощники способны спровоцировать серьёзные проблемы с ушами.
Слуховому проходу необходимо "дышать". Когда его перекрывают, внутри создаётся тёплая и влажная среда — идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Это повышает риск наружного отита — воспаления наружного уха, которое может сопровождаться болью и снижением слуха.
Любое инородное тело раздражает кожу слухового прохода. В ответ железы начинают выделять больше серы. Со временем она скапливается, образуя серные пробки, которые мешают слышать и вызывают ощущение заложенности.
Грязные или плохо промытые беруши становятся настоящим инкубатором бактерий. Особенно опасно использовать одноразовые модели несколько раз подряд или делиться ими с другими людьми. Это прямой путь к воспалению и неприятному запаху из уха.
Эксперт советует не отказываться от защиты, а применять её разумно. Вот основные правила:
|Потенциальная проблема
|Почему возникает
|Как избежать
|Наружный отит
|Повышенная влажность и температура внутри уха
|Использовать беруши не ежедневно, сушить после чистки
|Серные пробки
|Избыточная выработка серы при раздражении
|Делать перерывы, регулярно чистить уши у ЛОР-врача
|Инфекция
|Загрязнённые или чужие беруши
|Мыть изделия, хранить в чистом контейнере
|Зуд и раздражение
|Аллергия на материал
|Выбирать гипоаллергенные модели
Ошибка: использовать беруши круглосуточно, даже днём.
Последствие: уши не получают доступа к воздуху.
Альтернатива: надевать их только ночью, а днём устраивать "тишину" при помощи шумоподавляющих наушников.
Ошибка: затыкать беруши слишком глубоко.
Последствие: травма слухового канала или повреждение барабанной перепонки.
Альтернатива: вводить изделие неглубоко, пока оно лишь слегка уплотняет проход.
Ошибка: очищать уши ватными палочками.
Последствие: сера проталкивается внутрь, образуя пробку.
Альтернатива: использовать спрей или обратиться к ЛОР-врачу.
Если шум за стеной или храп партнёра не дают покоя, можно попробовать альтернативы:
Также стоит проверить уровень шума в спальне. Иногда достаточно заменить дверь, повесить плотные шторы или выключить гудящие электроприборы.
|Плюсы
|Минусы
|Глубокий и спокойный сон
|Нарушение воздухообмена
|Защита от громких соседей и храпа
|Риск отита и пробок
|Улучшение качества отдыха
|Зависимость от внешнего средства
|Можно использовать в поездках
|Требует тщательной гигиены
Нет, постоянное использование может вызвать воспаление. Лучше делать перерывы.
Одноразовые — после каждой ночи, многоразовые — раз в 1-2 месяца.
Нет, только по медицинским показаниям и под контролем врача.
Сон в тишине действительно улучшает восстановление, но если человек полностью зависит от берушей, мозг перестаёт адаптироваться к естественным звукам. Поэтому психологи советуют чередовать ночи с полной тишиной и ночи с мягким белым шумом — так нервная система остаётся устойчивой.
