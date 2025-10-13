Каждый глоток — минус прядь: названы напитки, из-за которых редеют волосы

Красивые волосы начинаются не с шампуня, а с рациона. Диетологи всё чаще говорят: то, что мы пьём, влияет на состояние волос не меньше, чем-то, что наносим на них. И в списке напитков, которые способны "украсть" густоту, всего два лидера — газировка и алкоголь.
По словам диетолога Ви Джей Гамильтон, именно газированные напитки занимают первое место среди факторов, способных спровоцировать выпадение волос.
"Облысение могут провоцировать сладкие газировки, особенно сильно этот побочный эффект проявляется у людей, выпивающих более 11 банок в неделю", — отметила диетолог Ви Джей Гамильтон.
В одной банке стандартного объёма (330 мл) содержится не менее 15 граммов сахара - это почти четыре чайные ложки. Такой объём глюкозы вызывает скрытые воспаления в организме, в том числе в волосяных фолликулах.
Из-за постоянного воспаления нарушается питание луковиц, волосы начинают тускнеть, ломаться и выпадать. Даже при использовании профессиональных шампуней и сывороток эффект будет минимальным, если человек не снижает количество сахара.
Второе место в антирейтинге принадлежит алкоголю. Спиртные напитки вызывают обезвоживание, нарушают циркуляцию крови и тем самым лишают кожу головы кислорода и питательных веществ.
"При регулярном чрезмерном употреблении алкоголя последствия становятся намного драматичнее — волосы истончаются и начинают выпадать", — добавила Ви Джей Гамильтон.
Кроме того, алкоголь влияет на усвоение белков и витаминов группы B, которые отвечают за рост и прочность волос. Особенно страдают фолликулы и кожа головы — они первыми реагируют на дефицит питательных веществ.
Наш организм устроен так, что при нехватке питательных веществ он "перенаправляет" ресурсы на поддержание жизненно важных функций — сердца, мозга, печени. Волосы же получают остатки. Поэтому неправильное питание, стресс и алкоголь быстро отражаются именно на них.
Дерматологи называют это "индикаторным выпадением": волосы словно сообщают, что телу пора восстановить баланс.
Если волосы стали выпадать чаще, чем обычно, не спешите паниковать. Прежде всего, пересмотрите рацион и сократите количество сладких и спиртных напитков. Уже через месяц можно заметить, что волосы стали гуще и блестящими.
Для ускорения восстановления подойдут витамины с биотином и цинком, маски с кофеином и массаж кожи головы. Но главное — не возвращаться к вредным привычкам.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшается рост и структура волос
|Потребуется время для заметного эффекта
|Кожа становится чище
|Первые недели возможен "синдром отмены" сахара
|Нормализуется сон и аппетит
|Придётся искать полезные альтернативы
|Повышается энергия и концентрация
|Не всем просто отказаться от привычки
Да, но и она не идеальна. Искусственные подсластители могут влиять на гормональный баланс и микрофлору кишечника, что косвенно отражается на состоянии волос.
Да, несмотря на наличие витаминов группы B, содержание алкоголя делает его вредным при регулярном употреблении.
Первые улучшения заметны через 6-8 недель, когда обновляется цикл роста волос.
