Каждый глоток — минус прядь: названы напитки, из-за которых редеют волосы

6:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красивые волосы начинаются не с шампуня, а с рациона. Диетологи всё чаще говорят: то, что мы пьём, влияет на состояние волос не меньше, чем-то, что наносим на них. И в списке напитков, которые способны "украсть" густоту, всего два лидера — газировка и алкоголь.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Выпадение волос

Газировка: сладкая угроза для фолликулов

По словам диетолога Ви Джей Гамильтон, именно газированные напитки занимают первое место среди факторов, способных спровоцировать выпадение волос.

"Облысение могут провоцировать сладкие газировки, особенно сильно этот побочный эффект проявляется у людей, выпивающих более 11 банок в неделю", — отметила диетолог Ви Джей Гамильтон.

В одной банке стандартного объёма (330 мл) содержится не менее 15 граммов сахара - это почти четыре чайные ложки. Такой объём глюкозы вызывает скрытые воспаления в организме, в том числе в волосяных фолликулах.

Из-за постоянного воспаления нарушается питание луковиц, волосы начинают тускнеть, ломаться и выпадать. Даже при использовании профессиональных шампуней и сывороток эффект будет минимальным, если человек не снижает количество сахара.

Алкоголь: медленный "высушиватель" волос

Второе место в антирейтинге принадлежит алкоголю. Спиртные напитки вызывают обезвоживание, нарушают циркуляцию крови и тем самым лишают кожу головы кислорода и питательных веществ.

"При регулярном чрезмерном употреблении алкоголя последствия становятся намного драматичнее — волосы истончаются и начинают выпадать", — добавила Ви Джей Гамильтон.

Кроме того, алкоголь влияет на усвоение белков и витаминов группы B, которые отвечают за рост и прочность волос. Особенно страдают фолликулы и кожа головы — они первыми реагируют на дефицит питательных веществ.

Почему волосы реагируют первыми

Наш организм устроен так, что при нехватке питательных веществ он "перенаправляет" ресурсы на поддержание жизненно важных функций — сердца, мозга, печени. Волосы же получают остатки. Поэтому неправильное питание, стресс и алкоголь быстро отражаются именно на них.

Дерматологи называют это "индикаторным выпадением": волосы словно сообщают, что телу пора восстановить баланс.

Как защитить волосы изнутри

Пейте больше воды: взрослому человеку нужно не менее 1,5-2 литров чистой воды в день.

взрослому человеку нужно не менее 1,5-2 литров чистой воды в день. Уменьшите сахар: газированные напитки можно заменить минеральной водой с лимоном или ягодным морсом без сахара.

газированные напитки можно заменить минеральной водой с лимоном или ягодным морсом без сахара. Следите за питанием: волосам нужны белки, цинк, железо и витамины A, E, B7 (биотин).

волосам нужны белки, цинк, железо и витамины A, E, B7 (биотин). Добавьте в рацион "волосяные продукты": яйца, орехи, семена льна, жирная рыба и шпинат укрепляют фолликулы.

яйца, орехи, семена льна, жирная рыба и шпинат укрепляют фолликулы. Контролируйте уровень стресса: кортизол, как и сахар, вызывает воспаления и ускоряет выпадение волос.

А что если вред уже нанесён

Если волосы стали выпадать чаще, чем обычно, не спешите паниковать. Прежде всего, пересмотрите рацион и сократите количество сладких и спиртных напитков. Уже через месяц можно заметить, что волосы стали гуще и блестящими.

Для ускорения восстановления подойдут витамины с биотином и цинком, маски с кофеином и массаж кожи головы. Но главное — не возвращаться к вредным привычкам.

Плюсы и минусы отказа от вредных напитков

Плюсы Минусы Улучшается рост и структура волос Потребуется время для заметного эффекта Кожа становится чище Первые недели возможен "синдром отмены" сахара Нормализуется сон и аппетит Придётся искать полезные альтернативы Повышается энергия и концентрация Не всем просто отказаться от привычки

FAQ

Можно ли пить газировку без сахара

Да, но и она не идеальна. Искусственные подсластители могут влиять на гормональный баланс и микрофлору кишечника, что косвенно отражается на состоянии волос.

А пиво тоже вредно для волос

Да, несмотря на наличие витаминов группы B, содержание алкоголя делает его вредным при регулярном употреблении.

Через сколько времени после отказа от сладких напитков волосы восстановятся

Первые улучшения заметны через 6-8 недель, когда обновляется цикл роста волос.

Мифы и правда

Миф: выпадение волос — только из-за генетики.

Правда: образ жизни и рацион влияют не меньше, чем наследственность.

выпадение волос — только из-за генетики. образ жизни и рацион влияют не меньше, чем наследственность. Миф: алкоголь укрепляет волосы, если использовать его в масках.

Правда: спирт сушит кожу и может повредить фолликулы.

алкоголь укрепляет волосы, если использовать его в масках. спирт сушит кожу и может повредить фолликулы. Миф: натуральные соки полностью безопасны.

Правда: фруктозы в них нередко столько же, сколько сахара в газировке.

Три интересных факта

В 2025 году учёные из Университета Хельсинки подтвердили: высокий уровень сахара в крови напрямую связан с воспалением волосяных фолликулов.

Даже лёгкое обезвоживание снижает толщину волоса на 10-12% — факт, проверенный трихологами.

Люди, отказавшиеся от сладких напитков, в среднем теряют на 30% меньше волос в течение трёх месяцев.

Исторический контекст

В 1960-х сладкие газировки начали массово рекламироваться как "напиток энергии", что привело к росту потребления сахара в 5 раз.

В 1990-х дерматологи впервые связали хроническое обезвоживание с преждевременным облысением.

К 2020-м годам Всемирная организация здравоохранения включила сахаросодержащие напитки в список факторов риска для кожи и волос.