Высокий каблук против здоровья: что происходит с ногами, если постоянно носить шпильки

Обувь на высоком каблуке может вредить здоровью ног, если носить ее постоянно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, хирург Андрей Шестаков.

Женщина в леггинсах и высоких каблуках

По словам специалиста, организм человека рассчитан на равномерное распределение нагрузки.

"Когда мы переносим вес тела на переднюю часть стопы, страдают суставы, связки и пальцы. Возникает ненормированная нагрузка, стопа постепенно деформируется. Если носить такие туфли ежедневно, велик риск хронических болей и изменений походки", — пояснил хирург.

При этом полностью отказываться от каблуков не стоит.

"Совсем плоская подошва также не является оптимальным вариантом. Все зависит от формы стопы и анатомических особенностей. Нет универсального критерия, но важно подбирать обувь, которая удобна именно вам. Красиво, когда женщина надевает каблуки — осанка меняется, походка становится легче, но нельзя проводить весь день на шпильках", — отметил Шестаков.

Он добавил, что людям, чья работа связана с долгим пребыванием на ногах, стоит делать перерывы.

"Парикмахерам, продавцам, врачам я всегда советую каждый час садиться, вытягивать ноги, давать отдых венам и менять положение тела. Это помогает избежать перегрузки и улучшает кровоток", — сказал специалист.

Постоянное ношение неудобной обуви, по словам хирурга, может привести к развитию деформации первого пальца стопы.

"Эта проблема чаще встречается у женщин и связана с перегрузкой переднего отдела стопы. Поэтому главное — не впадать в крайности: каблуки можно, но в меру. Ногам должно быть комфортно, а нагрузка распределяться правильно", — резюмировал Андрей Шестаков.