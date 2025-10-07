Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали идею обязать неработающих россиян платить за ОМС
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Когда слон смотрит на вас, он видит больше, чем вы думаете: правда о внимании гигантов
Автомат, который ведёт себя как бомба: список моделей, где поломка — вопрос времени
73 года Путину: какие заслуги президента РФ Николай Басков подчеркнул в своём поздравлении
Цвет, как у розы, вкус, как у праздника: капуста, которая удивляет с первого кусочка
Авиабилеты продолжат дорожать — рост цен привяжут к инфляции на уровне 8% в год
Огни будущего: солнце и ветер вытеснили уголь из сердец электростанций по всему миру

Еда, которую любят все, — главный враг сердца: почему полезное меню начинается с отказа

8:06
Здоровье

Современное питание изобилует быстрыми перекусами, полуфабрикатами и сладостями, которые кажутся безобидными. Но врачи всё чаще говорят: за удобством и вкусом скрывается реальная угроза сердечно-сосудистой системе. Эндокринолог Марина Белоусова в беседе с RT предупредила, что избыток трансжиров, насыщенных жиров, соли и сахара в рационе напрямую связан с развитием болезней сердца и сосудов.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Somian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

"Продукты, содержащие трансжиры, насыщенные жиры, добавленный сахар и соль, представляют опасность для здоровья сердца", — заявила Белоусова.

По словам специалиста, постоянное употребление фастфуда, десертов и жирных мясных блюд ускоряет образование холестериновых бляшек, а сладкие напитки и выпечка провоцируют ожирение. Всё это ведёт к повышению давления, снижению эластичности сосудов и увеличивает риск инфаркта.

Чем опасны трансжиры и насыщенные жиры

Трансжиры — это искусственно изменённые жиры, которые применяются в промышленности для продления срока годности продуктов. Они содержатся в маргарине, спредах, фастфуде и фабричной выпечке. При регулярном употреблении такие жиры повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего" (ЛПВП), что приводит к закупорке сосудов.

Насыщенные жиры, присутствующие в жирных сортах мяса, сливочном масле и сырах, в избытке тоже вредны. Они утяжеляют кровь и перегружают печень. При этом полностью исключать животные жиры нельзя — важно соблюдать баланс.

"Употребление фастфуда, десертов и жирного мяса способствует образованию бляшек в сосудах", — пояснила Белоусова.

По её словам, достаточно уменьшить количество жареного и заменить часть мясных продуктов на рыбу, чтобы снизить нагрузку на сердце.

Сахар — скрытый враг сосудов

Проблема добавленного сахара заключается не только в его калорийности. Избыток глюкозы повреждает стенки сосудов, делает их хрупкими и способствует воспалению. Пакетированные соки, газированные напитки и магазинная выпечка — основные источники скрытого сахара в рационе.

"Пакетированные соки, газированные напитки и выпечка увеличивают риск ожирения из-за избытка сахара", — отметила эндокринолог.

Сладкие продукты повышают уровень инсулина, а его постоянные скачки ускоряют развитие метаболического синдрома и диабета второго типа. В результате страдают сердце, печень и сосуды.

Опасность соли и солёных продуктов

Избыточное количество соли повышает артериальное давление, заставляя сердце работать с перегрузкой. Постоянное употребление колбас, консервов, солений и соусов приводит к задержке жидкости и отёкам.

"Чрезмерное потребление солёной пищи ведёт к повышению артериального давления", — подчеркнула Белоусова.

По её словам, достаточно ограничить соль до 4-5 граммов в день — это около одной чайной ложки, включая скрытую соль в готовых блюдах. Для улучшения вкуса можно использовать травы и специи: базилик, орегано, чеснок, паприку.

Таблица "Опасные продукты для сердца и их замены"

Опасные продукты Чем заменить Польза альтернатив
Фастфуд, жареное мясо Отварная рыба, куриная грудка Омега-3 жирные кислоты укрепляют сосуды
Маргарин, кремы Оливковое масло Снижает уровень "плохого" холестерина
Пакетированные соки, лимонады Вода, травяные чаи Не содержит сахара и калорий
Колбасы, консервы Отварное мясо, бобовые Источник белка без соли и жира
Сдоба, торты Цельнозерновые хлебцы, орехи Стабилизируют уровень сахара

Советы шаг за шагом: как защитить сердце

  1. Начните день с полезного завтрака. Овсянка с ягодами и орехами обеспечивает клетчатку и антиоксиданты.

  2. Следите за жирностью блюд. Старайтесь готовить на пару или запекать в духовке.

  3. Пейте больше воды. Это помогает поддерживать нормальное давление.

  4. Ограничьте сахар. Не добавляйте его в чай и кофе, заменяйте фруктами.

  5. Выбирайте цельные продукты. Читайте этикетки: чем короче состав, тем безопаснее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка. Ежедневно употреблять фастфуд и полуфабрикаты.
    Последствие. Повышение холестерина, ожирение.
    Альтернатива. Домашняя еда с контролем ингредиентов.

  • Ошибка. Соль вместо специй.
    Последствие. Повышение давления.
    Альтернатива. Пряности, лимонный сок, зелень.

  • Ошибка. Пить пакетированные соки.
    Последствие. Скачки сахара в крови.
    Альтернатива. Свежевыжатый сок или обычная вода.

А что если полностью исключить жиры?

Полный отказ от жиров не делает питание здоровым. Организму необходимы "хорошие" жиры — из орехов, семян и рыбы. Они участвуют в выработке гормонов и поддерживают эластичность сосудов. Поэтому важно не избегать жира, а выбирать его правильные источники.

Врачи напоминают, что средиземноморская диета с акцентом на оливковое масло, рыбу, овощи и орехи считается одной из самых безопасных для сердца.

Таблица "Плюсы и минусы питания с низким содержанием жиров"

Плюсы Минусы
Снижение холестерина Дефицит жирорастворимых витаминов
Улучшение давления Возможна усталость и раздражительность
Снижение веса Недостаток энергии
Здоровье сосудов Ухудшение состояния кожи

Мифы и правда

Миф 1. Холестерин — главный враг сердца.
Правда. Опасен только "плохой" холестерин (ЛПНП); "хороший" (ЛПВП) защищает сосуды.

Миф 2. Сладкое без сахара безопасно.
Правда. Подсластители повышают аппетит и могут влиять на обмен веществ.

Миф 3. Соль нужна в больших количествах при занятиях спортом.
Правда. Потеря электролитов восполняется сбалансированным питанием, а не избытком соли.

FAQ

Какие продукты полезны для сердца?
Рыба, авокадо, орехи, зелень, цельнозерновые крупы, ягоды.

Сколько соли допустимо в день?
Не более 5 граммов, включая соль в готовых блюдах и хлебе.

Нужно ли полностью отказаться от мяса?
Нет, но стоит выбирать постные сорта и ограничивать жареное.

Можно ли кофе при гипертонии?
В умеренных количествах — да, но без сахара и сливок.

Как питаться при заболеваниях сердца?
Основу рациона должны составлять овощи, злаки, рыба, нежирные молочные продукты.

Интересные факты

  1. Всемирная организация здравоохранения считает, что неправильное питание вызывает до 80% сердечных заболеваний.

  2. Средиземноморская диета признана ЮНЕСКО культурным наследием человечества.

  3. У людей, ежедневно употребляющих орехи, риск инфаркта на 30% ниже.

Исторический контекст

Интерес к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний усилился во второй половине XX века, когда количество инфарктов резко выросло. Учёные обнаружили прямую связь между образом жизни, питанием и здоровьем сосудов. С тех пор рекомендации ВОЗ постоянно обновляются, а понятие "здоровая тарелка" стало основой современной диетологии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Авиабилеты продолжат дорожать — рост цен привяжут к инфляции на уровне 8% в год
Огни будущего: солнце и ветер вытеснили уголь из сердец электростанций по всему миру
Вы выливаете сокровище в раковину: эта ошибка лишает дом идеального блеска и порядка
Идеальное блюдо для детокса: очищает, насыщает и радует вкусом
Номер под стеклом работает против вас: три способа, как мошенники используют его в своих целях
Невидимая угроза осени: врачи предупреждают о нашествии кровососущих мух, нападающих на людей
Тело меняется, даже если вы этого не замечаете: что происходит, когда занятия становятся привычкой
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь вместе: что скрывает их неожиданный выход в свет
Пальто, которое пережило тренды: шесть способов носить классику и выглядеть по-новому каждый день
13 миллионов тонн воды — в никуда: день, когда Земля разверзлась под людьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.