Каждый второй обед ускоряет инфаркт: шесть привычек, которые заставят сердце биться мягко и ровно

Сердце не любит перегрузок — ни физических, ни пищевых. Врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова напомнила, что питание напрямую влияет на здоровье сосудов и работу сердечной мышцы. Некоторые продукты способны спровоцировать повышение давления, рост уровня холестерина и развитие атеросклероза. Но есть и те, что, напротив, помогают сердцу работать устойчиво и долго.
Проблемы с сосудами часто начинаются незаметно. Избыток трансжиров и соли, недостаток клетчатки и полезных жиров постепенно разрушают сосудистые стенки и повышают давление.
"Пища с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров повышает уровень "плохого” холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах", — пояснила врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.
По словам специалиста, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны особенно тщательно следить за рационом.
Основные враги здоровых сосудов — продукты с высоким содержанием трансжиров, соли и добавленного сахара. Они ускоряют отложение холестерина, повышают давление и создают дополнительную нагрузку на миокард.
• фастфуд — картофель фри, бургеры, жареные закуски;
• жирное мясо — свинина, баранина, утка;
• маргарин и спреды;
• торты, пирожные, печенье и вафли промышленного производства;
• сладкие соки, лимонады, энергетики;
• белый хлеб и сдоба.
"Избыток сахара и рафинированных углеводов не только способствует ожирению, но и повышает уровень холестерина, что ведет к заболеваниям сердца", — отметила Белоусова.
Не менее опасна соль. Её избыток вызывает задержку жидкости, отёки и скачки давления.
"Пища с высоким содержанием соли отрицательно отражается на здоровье сердца, поскольку повышает риск гипертонии", — добавила врач.
• колбасы, сосиски, ветчина;
• консервы и солёная рыба;
• соусы и майонез;
• чипсы, снеки, орешки со вкусом;
• маринованные овощи.
|Категория
|Опасные продукты
|Здоровая альтернатива
|Жиры
|Маргарин, фастфуд
|Оливковое масло, рыба
|Мясо
|Свинина, баранина
|Индейка, курица, кролик
|Углеводы
|Белый хлеб, пирожные
|Цельнозерновые, овсянка
|Сладости
|Газировки, конфеты
|Ягоды, фрукты, тёмный шоколад
|Закуски
|Колбасы, чипсы
|Орехи, хумус, овощные снеки
Рацион, богатый клетчаткой, антиоксидантами и полезными жирами, помогает очищать сосуды, улучшает обмен веществ и снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).
• Бобовые - нут, фасоль, чечевица. Они богаты клетчаткой, которая выводит холестерин из организма.
• Овощи и фрукты - яблоки, цитрусовые, брокколи, морковь, свёкла.
• Ягоды - черника, малина, клубника. Они содержат антиоксиданты, защищающие сосуды от старения.
• Оливковое масло - источник полифенолов, укрепляющих сосудистые стенки.
• Орехи и семена - поставляют магний и омега-3 жирные кислоты.
• Зелёный чай и тёмный шоколад (с содержанием какао не менее 70%) — мягко стимулируют кровообращение и защищают сердце.
"Полифенолы и антиоксиданты препятствуют образованию бляшек и защищают сосуды от окислительного стресса", — подчеркнула Белоусова.
Ключевые нутриенты, которые поддерживают работу сердечной мышцы, — это калий и магний. Они участвуют в сокращении миокарда и регулируют сердечный ритм.
Источники калия:
• бананы;
• авокадо;
• картофель;
• курага;
• шпинат.
Источники магния:
• орехи;
• цельнозерновые продукты;
• бобовые.
Сократите соль. Откажитесь от досаливания готовых блюд.
Читайте состав. Внимание на скрытые трансжиры и сахар.
Увеличьте долю растительной пищи. Каждый приём пищи должен содержать овощи или фрукты.
Замените сладкие напитки водой. Минеральная без газа или травяные чаи.
Выбирайте способ приготовления. Запекание и тушение вместо жарки.
Ешьте рыбу не реже двух раз в неделю. Особенно жирные сорта — источник омега-3.
• Ошибка: употреблять "легкие" маргарины вместо масла.
• Последствие: трансжиры повышают холестерин.
• Альтернатива: масло первого холодного отжима.
• Ошибка: полностью исключить жиры.
• Последствие: нарушается обмен веществ.
• Альтернатива: растительные и рыбные жиры в умеренных количествах.
• Ошибка: часто есть сладости "для настроения".
• Последствие: повышение сахара и давления.
• Альтернатива: горький шоколад или свежие ягоды.
Тем, кто уже столкнулся с гипертонией, аритмией или ишемической болезнью, особенно важно соблюдать рекомендации врача и ограничивать вредные продукты.
Рацион должен включать минимум соли, побольше клетчатки и полезных жиров.
"При сердечно-сосудистых заболеваниях питание становится частью лечения. Даже небольшие изменения в рационе способны улучшить самочувствие и снизить риски осложнений", — напомнила Маргарита Белоусова.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает работу сердца
|Требует дисциплины
|Снижает холестерин и давление
|Нужно контролировать рацион
|Повышает энергию и выносливость
|Медленный эффект — не за один день
|Продлевает жизнь
|Нужно отказаться от привычных продуктов
• Миф: если холестерин повышен, нужно полностью исключить жиры.
• Правда: полезные жиры из рыбы и орехов защищают сосуды.
• Миф: растительные масла нельзя нагревать.
• Правда: качественное оливковое масло первого отжима устойчиво к умеренной температуре.
• Миф: сахар можно заменить мёдом без вреда.
• Правда: мёд — тот же источник глюкозы, и его тоже стоит ограничивать.
Можно ли иногда есть фастфуд?
Редко, не чаще раза в месяц, при условии общего здорового рациона.
Чем заменить сладкие напитки?
Минеральной водой, травяными настоями, морсами без сахара.
Сколько соли можно употреблять в день?
Не более 5 граммов — это примерно одна чайная ложка.
Какие продукты помогают "чистить” сосуды?
Бобовые, овсянка, яблоки, орехи, зелёные овощи и рыба.
• Омега-3 жирные кислоты снижают риск внезапной сердечной смерти.
• Магний способствует нормализации сердечного ритма и уменьшает тревожность.
• Люди, регулярно употребляющие овощи и фрукты, живут в среднем на 7 лет дольше.
Здоровое сердце начинается не в аптечке, а на кухне. Чем меньше в рационе трансжиров, соли и сахара, тем дольше сердце будет работать в правильном ритме.
