Спать днем или терпеть до ночи? Как сохранить здоровье и не нарушить режим сна

При недостатке ночного сна дневной отдых может быть полезен, но только при соблюдении правильного режима. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач‑сомнолог Павел Кудинов.

По словам эксперта, если человек здоров и не страдает бессонницей, то в случаях недосыпа допустимо компенсировать упущенные часы дневным сном. Однако это не должно стать привычкой. Оптимальный сон — это непрерывный отдых необходимой продолжительности ночью, а не постоянное деление сна на части.

"Если есть проблемы с засыпанием, дневной сон может оказаться вредным. Он снижает естественную сонливость вечером и усложняет ночное засыпание. В таких случаях лучше дождаться времени основного ночного сна", — пояснил Кудинов.

Он отметил, что длительность дневного сна имеет значение: 20–30 минут кратковременного отдыха могут быть освежающими, а полноценный сон днем лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не нарушать циклы сна.

"Важен индивидуальный подход. Главное — сохранять стабильное время пробуждения. Это запускает биологические часы и формирует привычку ложиться спать в одно и то же время. Даже если приходится ложиться позже, желательно вставать в привычное время", — подчеркнул сомнолог.