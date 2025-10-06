Спать днем или терпеть до ночи? Как сохранить здоровье и не нарушить режим сна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

При недостатке ночного сна дневной отдых может быть полезен, но только при соблюдении правильного режима. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач‑сомнолог Павел Кудинов.

Дневной сон и озарение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дневной сон и озарение

По словам эксперта, если человек здоров и не страдает бессонницей, то в случаях недосыпа допустимо компенсировать упущенные часы дневным сном. Однако это не должно стать привычкой. Оптимальный сон — это непрерывный отдых необходимой продолжительности ночью, а не постоянное деление сна на части.

"Если есть проблемы с засыпанием, дневной сон может оказаться вредным. Он снижает естественную сонливость вечером и усложняет ночное засыпание. В таких случаях лучше дождаться времени основного ночного сна", — пояснил Кудинов.

Он отметил, что длительность дневного сна имеет значение: 20–30 минут кратковременного отдыха могут быть освежающими, а полноценный сон днем лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не нарушать циклы сна.

"Важен индивидуальный подход. Главное — сохранять стабильное время пробуждения. Это запускает биологические часы и формирует привычку ложиться спать в одно и то же время. Даже если приходится ложиться позже, желательно вставать в привычное время", — подчеркнул сомнолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
