Манго дарит витамины и проблемы: почему идеальный плод может подвести

8:18
Здоровье

Сезон египетского манго традиционно приходится на начало осени. Эти ярко-оранжевые плоды с медовым ароматом всё чаще появляются на прилавках и в корзинах россиян. Но, как напоминают врачи, даже самые полезные фрукты могут стать источником проблем, если употреблять их без меры или выбирать некачественные экземпляры. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Абдурахман Мусаев.

Манго
Фото: flickr.com by Prasanth M J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Манго

Что делает манго полезным

Манго заслуженно называют "фруктом молодости". В его составе — мощная комбинация витаминов А и С, которые поддерживают иммунитет и здоровье кожи, а также витамины группы В, необходимые для нервной системы. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение, а антиоксиданты замедляют процессы старения клеток.

Кроме того, фрукт насыщен ферментами, помогающими расщеплять белки и жиры, что делает его лёгким дополнением к основному приёму пищи. Благодаря этим свойствам манго часто рекомендуют как часть сбалансированной диеты.

Когда манго может быть вреден

Однако не всем фрукт приносит пользу. Сладость манго — его достоинство и одновременно потенциальная опасность.

"Манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество. Кроме того, у части людей встречается аллергическая реакция на манго: покраснение кожи, зуд или отек слизистых", — пояснил врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Абдурахман Мусаев.

Содержащиеся в манго сахара действительно могут вызывать резкие скачки глюкозы, особенно при употреблении плодов в большом количестве или в сочетании с другими сладкими продуктами. Для диабетиков важно не превышать суточную норму фруктозы и выбирать менее спелые плоды с пониженным содержанием сахара.

Аллергикам также стоит быть осторожнее: сок и кожура манго могут содержать вещества, вызывающие раздражение кожи, особенно при прямом контакте.

Манго для детей: с чего начать

"Родителям сначала нужно давать его ребенку в виде пюре. Несмотря на мягкую структуру, для малышей важно соблюдать принцип постепенного знакомства с новыми продуктами, чтобы вовремя отследить возможные реакции. Вместе с тем, отдавать предпочтение нужно плодам без черных пятен, трещин и резкого запаха брожения. Переспевшие или неправильно хранившиеся фрукты могут вызвать расстройство пищеварения", — выразил мнение эксперт.

Для малышей первого года жизни манго можно вводить с 8-10 месяцев, начиная с небольшого количества пюре. Резкое увеличение порции может привести к вздутию живота или высыпанию. Родителям стоит выбирать только спелые, но не перезрелые плоды, без признаков гнили и повреждений.

Как выбрать качественный фрукт

  1. Цвет и запах. Хороший манго имеет насыщенный желто-оранжевый или слегка зеленоватый оттенок и лёгкий сладкий аромат без примесей брожения.

  2. Кожура. Поверхность должна быть ровной, упругой, без трещин и пятен.

  3. Структура. При лёгком нажатии фрукт немного пружинит, но не оставляет вмятин.

  4. Происхождение. Египетские и индийские сорта обычно менее сладкие, чем филиппинские, что может быть преимуществом для тех, кто следит за уровнем сахара.

  5. Условия хранения. Лучше выбирать плоды, хранившиеся при температуре не выше +10 °C и вдали от прямых солнечных лучей.

Советы шаг за шагом: как правильно есть манго

  1. Промойте фрукт.

"Даже если плод планируется очистить — на поверхности могут оставаться микробы или следы обработки", — подчеркнул специалист.
Перед нарезкой обязательно тщательно вымойте кожуру под проточной водой.

  1. Очистите аккуратно. Используйте нож с тонким лезвием или овощечистку.

  2. Разрежьте правильно. Плод имеет крупную плоскую косточку. Разрежьте его вдоль, отделив две половины, после чего нарежьте мякоть кубиками.

  3. Ешьте в меру. Для взрослого человека достаточно 150-200 г манго в день, чтобы получить пользу без вреда для фигуры и уровня сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка переспелых фруктов.
    Последствие: Повышенный риск пищевого отравления и брожения в кишечнике.
    Альтернатива: Выбирайте плоды средней спелости, слегка твёрдые на ощупь.

  • Ошибка: Не мыть кожуру перед чисткой.
    Последствие: Попадание микробов и остатков пестицидов на мякоть.
    Альтернатива: Промывать фрукт с использованием мягкой щётки и тёплой воды.

  • Ошибка: Употребление на голодный желудок.
    Последствие: Возможное раздражение слизистой из-за органических кислот.
    Альтернатива: Ешьте манго после основного приёма пищи или с другими фруктами.

А что если съесть слишком много?

Переедание манго может привести к временным проблемам с пищеварением — вздутию, лёгкому поносу или кожным высыпаниям. У людей с предрасположенностью к аллергиям возможны отёк губ или зуд. Если реакция появилась впервые, стоит временно исключить фрукт и при необходимости обратиться к врачу-аллергологу.

Интересно, что при термической обработке (например, при запекании или сушке) риск аллергии значительно снижается — часть раздражающих соединений разрушается.

Таблица: плюсы и минусы манго

Плюсы Минусы
Богат витаминами А, С, группы В Содержит много сахара
Улучшает пищеварение Может вызывать аллергию
Повышает иммунитет Быстро портится при хранении
Улучшает состояние кожи Нежелателен при язве и гастрите

Мифы и правда

Миф 1. Манго помогает похудеть.
Правда. Фрукт может быть частью диеты, но из-за высокого содержания сахара не способствует активному сжиганию жира.

Миф 2. Кожура манго съедобна и полезна.
Правда. В кожуре содержатся вещества, способные вызывать раздражение кожи и слизистых — её лучше не есть.

Миф 3. Манго нельзя хранить в холодильнике.
Правда. Наоборот, при температуре около +8 °C он дольше сохраняет вкус и полезные свойства.

FAQ

Как выбрать спелый манго?
Плод должен быть мягким, но не водянистым, с ровной кожурой и без резкого запаха.

Можно ли замораживать манго?
Да, замороженные кубики сохраняют витамины до полугода и подходят для смузи.

Сколько стоит хороший манго?
В сезон цена египетского фрукта колеблется от 250 до 400 рублей за килограмм.

Что лучше — свежий или сушёный манго?
Свежий содержит больше витамина С, сушёный — удобен в хранении, но более калориен.

Интересные факты

  1. Родина манго — Индия, где его называют "пищей богов".

  2. В кожуре некоторых сортов есть родственные компоненты ядовитого плюща — именно они вызывают раздражение.

  3. Манго — один из немногих фруктов, который дозревает уже после срыва, поэтому его можно покупать немного недозрелым.

Исторический контекст

Манго выращивают более 4000 лет. Первые упоминания встречаются в древнеиндийских текстах, а в Европу фрукт попал благодаря португальским мореплавателям в XVI веке. В России манго стал массовым продуктом только в последние 15 лет благодаря развитию логистики и популярности здорового питания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
