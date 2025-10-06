Манго дарит витамины и проблемы: почему идеальный плод может подвести

Сезон египетского манго традиционно приходится на начало осени. Эти ярко-оранжевые плоды с медовым ароматом всё чаще появляются на прилавках и в корзинах россиян. Но, как напоминают врачи, даже самые полезные фрукты могут стать источником проблем, если употреблять их без меры или выбирать некачественные экземпляры. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Абдурахман Мусаев.
Манго заслуженно называют "фруктом молодости". В его составе — мощная комбинация витаминов А и С, которые поддерживают иммунитет и здоровье кожи, а также витамины группы В, необходимые для нервной системы. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение, а антиоксиданты замедляют процессы старения клеток.
Кроме того, фрукт насыщен ферментами, помогающими расщеплять белки и жиры, что делает его лёгким дополнением к основному приёму пищи. Благодаря этим свойствам манго часто рекомендуют как часть сбалансированной диеты.
Однако не всем фрукт приносит пользу. Сладость манго — его достоинство и одновременно потенциальная опасность.
"Манго — довольно сладкий фрукт, поэтому людям с сахарным диабетом или склонностью к резким колебаниям уровня глюкозы стоит ограничить его количество. Кроме того, у части людей встречается аллергическая реакция на манго: покраснение кожи, зуд или отек слизистых", — пояснил врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Абдурахман Мусаев.
Содержащиеся в манго сахара действительно могут вызывать резкие скачки глюкозы, особенно при употреблении плодов в большом количестве или в сочетании с другими сладкими продуктами. Для диабетиков важно не превышать суточную норму фруктозы и выбирать менее спелые плоды с пониженным содержанием сахара.
Аллергикам также стоит быть осторожнее: сок и кожура манго могут содержать вещества, вызывающие раздражение кожи, особенно при прямом контакте.
"Родителям сначала нужно давать его ребенку в виде пюре. Несмотря на мягкую структуру, для малышей важно соблюдать принцип постепенного знакомства с новыми продуктами, чтобы вовремя отследить возможные реакции. Вместе с тем, отдавать предпочтение нужно плодам без черных пятен, трещин и резкого запаха брожения. Переспевшие или неправильно хранившиеся фрукты могут вызвать расстройство пищеварения", — выразил мнение эксперт.
Для малышей первого года жизни манго можно вводить с 8-10 месяцев, начиная с небольшого количества пюре. Резкое увеличение порции может привести к вздутию живота или высыпанию. Родителям стоит выбирать только спелые, но не перезрелые плоды, без признаков гнили и повреждений.
Цвет и запах. Хороший манго имеет насыщенный желто-оранжевый или слегка зеленоватый оттенок и лёгкий сладкий аромат без примесей брожения.
Кожура. Поверхность должна быть ровной, упругой, без трещин и пятен.
Структура. При лёгком нажатии фрукт немного пружинит, но не оставляет вмятин.
Происхождение. Египетские и индийские сорта обычно менее сладкие, чем филиппинские, что может быть преимуществом для тех, кто следит за уровнем сахара.
Условия хранения. Лучше выбирать плоды, хранившиеся при температуре не выше +10 °C и вдали от прямых солнечных лучей.
Промойте фрукт.
"Даже если плод планируется очистить — на поверхности могут оставаться микробы или следы обработки", — подчеркнул специалист.
Перед нарезкой обязательно тщательно вымойте кожуру под проточной водой.
Очистите аккуратно. Используйте нож с тонким лезвием или овощечистку.
Разрежьте правильно. Плод имеет крупную плоскую косточку. Разрежьте его вдоль, отделив две половины, после чего нарежьте мякоть кубиками.
Ешьте в меру. Для взрослого человека достаточно 150-200 г манго в день, чтобы получить пользу без вреда для фигуры и уровня сахара.
Ошибка: Покупка переспелых фруктов.
Последствие: Повышенный риск пищевого отравления и брожения в кишечнике.
Альтернатива: Выбирайте плоды средней спелости, слегка твёрдые на ощупь.
Ошибка: Не мыть кожуру перед чисткой.
Последствие: Попадание микробов и остатков пестицидов на мякоть.
Альтернатива: Промывать фрукт с использованием мягкой щётки и тёплой воды.
Ошибка: Употребление на голодный желудок.
Последствие: Возможное раздражение слизистой из-за органических кислот.
Альтернатива: Ешьте манго после основного приёма пищи или с другими фруктами.
Переедание манго может привести к временным проблемам с пищеварением — вздутию, лёгкому поносу или кожным высыпаниям. У людей с предрасположенностью к аллергиям возможны отёк губ или зуд. Если реакция появилась впервые, стоит временно исключить фрукт и при необходимости обратиться к врачу-аллергологу.
Интересно, что при термической обработке (например, при запекании или сушке) риск аллергии значительно снижается — часть раздражающих соединений разрушается.
|Плюсы
|Минусы
|Богат витаминами А, С, группы В
|Содержит много сахара
|Улучшает пищеварение
|Может вызывать аллергию
|Повышает иммунитет
|Быстро портится при хранении
|Улучшает состояние кожи
|Нежелателен при язве и гастрите
Миф 1. Манго помогает похудеть.
Правда. Фрукт может быть частью диеты, но из-за высокого содержания сахара не способствует активному сжиганию жира.
Миф 2. Кожура манго съедобна и полезна.
Правда. В кожуре содержатся вещества, способные вызывать раздражение кожи и слизистых — её лучше не есть.
Миф 3. Манго нельзя хранить в холодильнике.
Правда. Наоборот, при температуре около +8 °C он дольше сохраняет вкус и полезные свойства.
Как выбрать спелый манго?
Плод должен быть мягким, но не водянистым, с ровной кожурой и без резкого запаха.
Можно ли замораживать манго?
Да, замороженные кубики сохраняют витамины до полугода и подходят для смузи.
Сколько стоит хороший манго?
В сезон цена египетского фрукта колеблется от 250 до 400 рублей за килограмм.
Что лучше — свежий или сушёный манго?
Свежий содержит больше витамина С, сушёный — удобен в хранении, но более калориен.
Родина манго — Индия, где его называют "пищей богов".
В кожуре некоторых сортов есть родственные компоненты ядовитого плюща — именно они вызывают раздражение.
Манго — один из немногих фруктов, который дозревает уже после срыва, поэтому его можно покупать немного недозрелым.
Манго выращивают более 4000 лет. Первые упоминания встречаются в древнеиндийских текстах, а в Европу фрукт попал благодаря португальским мореплавателям в XVI веке. В России манго стал массовым продуктом только в последние 15 лет благодаря развитию логистики и популярности здорового питания.
