Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жуткое совпадение: как Игорь Тальков повторил судьбу своего персонажа в кино
Муравьи исчезли за два дня: проверенный метод из прошлого снова становится дачным хитом
Макияж перестал быть маской: флюиды и сыворотки превращают тон в продолжение ухода
Жир берёт духовку в заложники: одно средство освободит её без вреда и царапин
Тайный календарь садовода: что Луна велит делать в октябре, чтобы весной всё росло вдвое быстрее
Неожиданный манёвр: куда перебирается производство Технониколь
Слухи о романе снова на пике: Дима Масленников впечатлил публику на концерте Клавы Коки
Земля, где даже металл не умирает: почему японские авто не знают слова износ
Белые или коричневые яйца: цвет имеет значение? Разоблачаем главный обман производителей

Новый код женской силы: как Розовый октябрь превращает проверку здоровья в акт любви к себе

1:11
Здоровье

В России стартовала ежегодная кампания "Розовый октябрь", призванная привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике рака груди. Её организатор — благотворительный фонд "Дальше", который уже несколько лет занимается просветительскими проектами в сфере онкологии. Цель акции — не напугать, а вдохновить: научить женщин заботиться о себе, не откладывать визит к врачу и помнить, что раннее выявление болезни спасает жизнь.

Разговор с врачом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разговор с врачом

Розовый октябрь: новая примета

Символом кампании стал розовый цвет — международный знак поддержки женщин, столкнувшихся с раком груди. В России проект получил название "Розовый Октябрь: верная примета".

"Мы меняем парадигму: вместо гаданий и суеверий предлагаем женщинам новый свод доказанных "примет” — простых и понятных действий, главное из которых — своевременный визит к врачу", — заявила президент фонда Оксана Молдованова.

Организаторы призывают воспринимать заботу о здоровье не как тревогу, а как привычку. Один визит к маммологу раз в год может стать настоящим оберегом.

Почему акция важна

Рак молочной железы — самая распространённая форма онкологических заболеваний у женщин в России. По данным Минздрава, ежегодно выявляют более 70 000 новых случаев. Однако при раннем диагностировании вероятность полного выздоровления превышает 90 %.

Фонд "Дальше" напоминает: главный инструмент победы над болезнью — не страх, а информированность. Знание признаков, внимательное отношение к своему телу и регулярное обследование значительно снижают риск.

Где и когда проходят мероприятия

В течение октября по всей стране проходят акции, лекции, мастер-классы и бесплатные консультации врачей. Центральная площадка кампании — сайт розовыйоктябрь.рф, где собрана вся актуальная информация: от советов по самообследованию до календаря мероприятий.

С 6 по 12 октября пройдёт Неделя здоровья груди. В шести крупных торговых центрах Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Волгограда будут работать мобильные кабинеты, где можно бесплатно проконсультироваться у онкомаммолога.

Кроме того, акция будет поддержана онлайн — в соцсетях и на медиаплатформах пройдут эфиры с участием врачей, пациентов и общественных деятелей.

Таблица "Сравнение" форматов участия

Формат Где проходит Что включает Для кого
Мобильные кабинеты Москва, Казань, СПб, Волгоград Бесплатные консультации онкомаммологов Все желающие
Онлайн-мероприятия Платформа розовыйоктябрь. рф Вебинары, лекции, истории пациентов Женщины любого возраста
Просветительские акции Медиа и соцсети Информационные кампании и флешмобы Широкая аудитория

Как участвовать

Принять участие в кампании может любая женщина, независимо от возраста и города проживания.

  1. Зайти на сайт розовыйоктябрь.рф.

  2. Ознакомиться с разделом "Календарь событий" и выбрать формат участия.

  3. Записаться на бесплатную консультацию или онлайн-встречу.

  4. Пройти самообследование, воспользовавшись интерактивной инструкцией.

  5. Поделиться в соцсетях информацией о кампании, чтобы вдохновить других.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться на отсутствие симптомов.
• Последствие: болезнь может развиваться скрытно.
• Альтернатива: посещайте маммолога раз в год, даже если ничего не беспокоит.

• Ошибка: откладывать обследование из-за страха.
• Последствие: время работает против диагностики.
• Альтернатива: раннее выявление повышает шансы на полное выздоровление.

• Ошибка: доверять непроверенным "народным приметам".
• Последствие: упущено время и увеличен риск осложнений.
• Альтернатива: ориентируйтесь только на рекомендации врачей.

А что если боитесь идти к врачу?

Многие женщины признаются, что откладывают обследование именно из-за тревоги: страшно узнать диагноз. Организаторы кампании уверены — страх понятен, но он не должен управлять судьбой.

"Мы хотим, чтобы визит к врачу воспринимался не как приговор, а как акт заботы о себе. Ранняя диагностика — это уверенность, а не тревога", — подчеркнула Оксана Молдованова.

Таблица "Плюсы и минусы" ранней диагностики

Плюсы Минусы
Повышает шансы на полное излечение Требует регулярности и дисциплины
Позволяет выявить болезнь до симптомов Может вызывать тревогу перед обследованием
Спасает жизни Не всегда доступно в малых населённых пунктах
Дает уверенность в собственном здоровье Нужна готовность к активным действиям

Мифы и правда о раке груди

• Миф: рак груди бывает только у женщин после 40 лет.
• правда: он может развиться и раньше, поэтому профилактика важна в любом возрасте.

• Миф: если ничего не болит, всё в порядке.
• правда: болезнь часто протекает без боли на ранней стадии.

• Миф: обследование — это долго и страшно.
• правда: маммография или УЗИ занимают не более 20 минут и безболезненны.

FAQ

Как часто нужно проверяться?
Женщинам старше 40 лет — ежегодно, молодым — по рекомендации врача.

Можно ли выявить рак груди самостоятельно?
Самообследование помогает заметить изменения, но не заменяет профессиональную диагностику.

Куда обратиться, если нужна помощь?
На сайте розовыйоктябрь.рф можно найти список клиник и мобильных пунктов по регионам.

Можно ли участвовать в акции мужчинам?
Да. Мужчины тоже могут поддержать кампанию, рассказав о ней близким и участвуя в донорских программах.

Исторический контекст

Первая кампания "Розовый октябрь" прошла в США в 1985 году. С тех пор её поддерживают десятки стран, а розовая лента стала международным символом борьбы с раком груди. Россия присоединилась к инициативе в начале 2010-х, и теперь каждый октябрь десятки городов окрашиваются в розовый цвет в знак солидарности.

3 интересных факта

• По статистике, каждая восьмая женщина сталкивается с раком груди в течение жизни.
• 9 из 10 случаев, выявленных на ранней стадии, успешно лечатся.
• Мужчины тоже могут заболеть: на них приходится около 1 % всех случаев.

Кампания "Розовый Октябрь" напоминает: забота о здоровье — не тревожный сигнал, а проявление любви к себе. Проверить грудь — значит подарить себе спокойствие и время. И если это станет новой "приметой" каждого октября, у этой инициативы есть шанс изменить жизни тысяч женщин.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Жиры больше не враги: новый эксперимент перевернул всё, что мы знали о похудении
Сердце как вторая личность: орган, который чувствует, помнит и решает — вопреки логике
Загадочный мир SIMP-0136: на этой бродячей планете происходит невероятное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы
Дедовские методы не работают: нефтегаз увеличил IT-бюджет на 155%
Ванная комната как у миллионера стоит копейки: секрет кроется не в мраморе, а совсем в другом
Мышцы голодают, даже при идеальном питании: скрытая угроза для спортивных успехов
Первым делом беспилотники: Аэробот показал будущее дронов
Когда эмоции захватывают штурмом: как распознать момент, когда вы в тильте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.