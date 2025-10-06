От веселья до зависимости: признаки алкоголизма, которые привыкли игнорировать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Ранняя диагностика и честный самоанализ — ключевые шаги к предотвращению алкогольной зависимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач‑нарколог, психиатр, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров.

Эмоциональное выгорание и алкоголь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоциональное выгорание и алкоголь

По словам специалиста, основная проблема в том, что большинство людей не замечают первых признаков зависимости, воспринимая употребление алкоголя как часть культурных традиций или способ снять стресс.

"На начальном этапе привыкание к алкоголю происходит постепенно, и человек обычно не осознает, что уже приближается к зависимости. Это связано с устоявшимися социальными установками — поводом выпить всегда найдется. Сначала это привычные всем поводы — праздник, встреча с друзьями, стресс. Но постепенно алкоголь превращается в своего рода "лекарство", которое человек использует для снятия дискомфорта", — пояснил Шуров.

Он отметил, что ключевые сигналы зависимости часто остаются незамеченными до момента, когда человек сталкивается с утратой контроля.

"Есть так называемые "маячки": утрата количественного контроля, утрата ситуационного контроля, необходимость выпивать по утрам, отрицание проблемы. Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм", — подчеркнул нарколог.

Шуров добавил, что остановить развитие зависимости возможно, если вовремя обратиться к себе с честными вопросами и, при необходимости, к специалисту.

"Есть методы самопомощи — группы анонимных алкоголиков, работа с установками, сила воли. Но важно быть честным с собой. Если вы регулярно срываетесь, значит, зависимость уже есть, и без профессиональной помощи обойтись сложно", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
