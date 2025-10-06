Эффективное похудение: как добиться результата без вреда для здоровья

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярные тренировки, сбалансированное питание и правильный режим дня — ключевые условия эффективного похудения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

По словам эксперта, заниматься спортом необходимо системно: оптимально проводить тренировки не менее трех раз в неделю, совмещая их с активностью в повседневной жизни.

"Для снижения веса лучше всего подойдут стандартные фитнес-занятия с умеренной нагрузкой. Помимо тренировок важно ежедневно проходить не менее 7–10 тысяч шагов, соблюдать режим сна и питьевой баланс. Вода должна употребляться в разумных количествах — около полутора литров в день небольшими глотками", — пояснил Литовченко.

Он отметил, что при составлении программы важно избегать чрезмерных нагрузок и тяжелых весов.

"Для жиросжигания нужно прорабатывать крупные группы мышц — ноги, спину, грудь, добавляя изолированные упражнения для рук. Оптимальная продолжительность тренировки — около 45 минут плюс 15–20 минут кардио в конце", — уточнил специалист.

По словам тренера, подход "чем больше — тем лучше" в фитнесе не работает, регулярность и постепенное увеличение нагрузки дают более устойчивый результат.

"Новичкам не стоит тренироваться на голодный желудок — без легкого завтрака возможен упадок сил и головокружение. Главное правило любой программы — не навредить", — заключил Литовченко.