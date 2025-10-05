Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок спит до весны, а вы работаете зря: один неверный день — и весь урожай пропал
Как знакомить питомца с ребенком: обязательная процедура для принятия животным нового члена семьи
Запечённые дольки, от которых пахнет домом: как сделать, чтобы корочка хрустела, а середина таяла
Заводской код — ловушка для новичков: вот почему краска с ним всё равно не совпадёт
Больше никаких сюрпризов: новый режим проверки изменит ваш поход за икрой и безалкогольным пивом
Когда земля становится сверхзвуковой: учёные предупреждают о новой опасности
Вьетнамский ответ рамену: туристы теряют голову от горячей миски за копейки
Лайфхак миллионеров: как освободить 10 часов в неделю, просто переставая делать это
Раскрыт секрет упругой кожи: ретинол сотворит чудо с вашим телом — дряблость уходит в прошлое

Добавляйте в кофе и сахар в крови станет ниже: скрытый помошник на вашей кухне — и это не таблетки

Здоровье

Корица давно считается ароматной добавкой, способной не только улучшить вкус блюд, но и оказать мягкое терапевтическое действие. Современные исследования подтвердили то, что знали ещё древние врачи: эта пряность действительно может влиять на уровень сахара в крови. Учёные из журнала Diabetes Care доказали, что регулярное употребление корицы помогает людям с диабетом второго типа стабилизировать обмен веществ и снизить показатели глюкозы без изменения основной терапии.

Кофе с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с корицей

Исследование

В эксперименте участвовали 60 человек с диабетом второго типа. Добровольцы ежедневно добавляли в рацион небольшие дозы корицы в виде порошка или добавки. Учёные наблюдали за изменением уровня сахара, триглицеридов и холестерина в крови в течение нескольких недель.

Результаты оказались впечатляющими — у большинства участников снизились показатели глюкозы и "плохого" холестерина, при этом уровень "хорошего" остался стабильным. Это позволило исследователям говорить о корице как о вспомогательном средстве, усиливающем действие стандартных лекарств от диабета.

"Корица может оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови", — отметили учёные издания Diabetes Care.

Как работает корица

Активные вещества корицы — коричный альдегид и полифенолы — улучшают чувствительность тканей к инсулину, помогая клеткам эффективнее усваивать глюкозу. Кроме того, она снижает воспалительные процессы и действует как антиоксидант, защищая сосуды от разрушения из-за высокого уровня сахара.

Учёные также связывают эффект с замедлением опорожнения желудка — это значит, что глюкоза поступает в кровь постепенно, без резких скачков. Подобный механизм делает корицу особенно ценной для людей с метаболическим синдромом и преддиабетом.

Таблица сравнения: формы корицы и их особенности

Форма продукта Преимущества Недостатки Рекомендации
Натуральный порошок Доступен, легко добавлять в блюда Трудно точно дозировать 1-2 г в день, не более
Капсулы (БАДы) Удобная форма, точная дозировка Возможны подделки, нужен контроль качества Только сертифицированные препараты
Чай с корицей Мягкое действие, подходит для профилактики Слабее терапевтический эффект Ежедневно по 1-2 чашки
Эфирное масло Повышает настроение, антисептик Нельзя употреблять внутрь Использовать для ароматерапии

Советы: как безопасно использовать корицу

  1. Выбирайте цейлонскую корицу — она содержит меньше кумарина, вещества, способного повредить печень при избытке.
  2. Добавляйте её в каши, кофе, йогурты или выпечку, не превышая 1 чайной ложки в день.
  3. При диабете используйте порошок курсами по 30 дней, делая перерывы.
  4. Проверяйте происхождение продукта: на упаковке должно быть указано "Cinnamomum verum".
  5. Не сочетайте корицу с антикоагулянтами и сильными гипогликемическими препаратами без консультации врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать корицу как замену лекарств.
    Последствие: неконтролируемый рост сахара и риск осложнений.
    Альтернатива: использовать пряность как дополнение к терапии, согласовав дозировку с эндокринологом.
  • Ошибка: выбирать кассию вместо цейлонской корицы.
    Последствие: повышенная нагрузка на печень.
    Альтернатива: искать цейлонскую корицу с маркировкой Ceylon Cinnamon.
  • Ошибка: употреблять эфирное масло внутрь.
    Последствие: раздражение слизистой и отравление.
    Альтернатива: использовать масло только для ингаляций или ароматерапии.

Замена

Многие диабетики ищут безопасные альтернативы сладкому вкусу. Корица помогает смягчить недостаток сахара, усиливая аромат блюд и напитков. Например, в кофе или овсянке она создаёт ощущение сладости без добавления глюкозы. Это психологически снижает тягу к сладкому и помогает придерживаться диеты.

FAQ

Какую корицу выбрать для лечения?
Цейлонскую — она безопаснее, чем кассия, и содержит больше активных антиоксидантов.

Можно ли принимать корицу вместе с лекарствами от диабета?
Да, но только после консультации с врачом, чтобы избежать усиления гипогликемического эффекта.

Сколько корицы нужно есть в день?
Оптимальная доза — 1-2 грамма порошка, что соответствует половине чайной ложки.

Мифы и правда

Миф: корица вылечивает диабет.
Правда: она не заменяет медикаменты, но помогает стабилизировать показатели сахара.

Миф: чем больше корицы, тем лучше эффект.
Правда: избыток кумарина вреден для печени, поэтому важно соблюдать дозировку.

Миф: вся корица одинаковая.
Правда: цейлонская и китайская (кассия) различаются по составу и безопасности.

3 интересных факта

  1. Ещё Гиппократ рекомендовал корицу для улучшения пищеварения и борьбы с простудой.
  2. В Иране корицу добавляют в чай не ради аромата, а для профилактики диабета.
  3. Современные БАДы с корицей часто сочетают с хромом и альфа-липоевой кислотой для усиления эффекта.

Корица — не просто ароматная специя, а мягкое природное средство, способное поддерживать обмен веществ и помогать организму контролировать уровень сахара. Её эффективность подтверждена научно, а безопасность — проверена тысячелетиями применения. Главное — помнить, что даже самые полезные продукты работают лучше в комплексе с грамотным питанием, физической активностью и рекомендациями врача.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Зачем платить за розы, если они растут бесплатно: осенняя хитрость садоводов
Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию
Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек
Мышцы не прощают лени — но и не забывают труд: как организм тайно сохраняет опыт тренировок
Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний
Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой
Зона, где копится хлам, может стать арт-галереей: 10 идей, которые делают кухню дороже
Забудьте о карандаше: эта сыворотка сделает ваши брови густыми, как в молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.