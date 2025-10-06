Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрный больше не в моде: неожиданные цветовые пары, задающие тон осеннему стилю
Коварный шведский стол: 10 ошибок, из-за которых долгожданный отпуск превращается в кошмар
Квартира почти даром: пять государственных лазеек, о которых молчат даже риелторы
Хакеры угоняют не машины, а личности: инцидент вокруг Renault раскрыл слабое место водителей
Вода — забытый допинг: что на самом деле делает спортсмена сильнее и выносливее без всякой химии
Ваша посылка ждёт: новый трюк мошенников — как не дать им влезть в ваш кошелёк
Эликсир молодости найден: ученые объяснили, какой ваш секрет к долголетию и здоровью без лекарств
90% хозяев травят своих питомцев, не зная об этом: смертельная ошибка с лекарствами и кормами
Урожай под угрозой: крошечная муха превращает сочную вишню в червивый кошмар

Этот перекус делает талию стройнее: ешьте правильно, и вес начнёт снижаться сам

Здоровье

Перекус — это не просто способ утолить голод между приёмами пищи. От него напрямую зависит обмен веществ, уровень сахара и даже состояние фигуры. Правильный перекус может помочь сохранить стройность, а неправильный — свести на нет все усилия по здоровому питанию.

Девушка с кастрюлями на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с кастрюлями на кухне

"Полезный перекус должен содержать белки, хорошие жиры и сложные углеводы. Это помогает дольше оставаться сытым и контролировать аппетит", — рассказала диетолог Ким Явитц.

Почему перекус важен

Перерывы между основными приёмами пищи больше четырёх часов приводят к резкому падению уровня сахара в крови. В этот момент мозг требует "быстрых" калорий — сладкого, мучного, жирного. Организм мгновенно получает энергию, но потом наступает откат: чувство вялости, голод и желание съесть ещё.

Здоровый перекус помогает избежать этих качелей. Он стабилизирует уровень сахара, поддерживает концентрацию и снижает риск переедания вечером. Главное — выбирать продукты осознанно.

Таблица "Сравнение": вредные и полезные перекусы

Тип перекуса Примеры Последствия
Вредные Шоколадные батончики, булочки, газированные напитки Резкий скачок сахара, переедание
Полезные Яблоко с орехами, йогурт с семенами, цельнозерновые хлебцы Устойчивый уровень энергии, контроль аппетита

Ошибка, которая портит фигуру

Многие, даже придерживаясь здорового питания, продолжают "перекусывать на бегу": покупают сладкий батончик, выпивают кофе с сиропом или берут булочку "на всякий случай". В результате количество калорий увеличивается, а чувство голода возвращается через полчаса.

"Если перекус состоит только из быстрых углеводов, он даёт ложное ощущение сытости. Через короткое время человек снова ищет еду", — подчеркнула Ким Явитц.

Идеальный перекус по мнению диетологов

По словам специалиста, один из лучших вариантов — яблоко с орехами, особенно с фисташками.

Орехи содержат белки и полезные жиры, обеспечивающие медленное высвобождение энергии. Они помогают мозгу и сердцу, а также снижают уровень "плохого" холестерина.
Яблоки богаты клетчаткой и пектином, которые очищают кишечник, улучшают пищеварение и надолго сохраняют чувство сытости.

Диетолог советует выбирать именно фисташки. Их особенность — скорлупа, которая помогает контролировать количество съеденного.

"Количество скорлупы перед глазами позволяет оценить, сколько орехов вы уже съели, и остановиться вовремя", — отметила Явитц.

Советы шаг за шагом: как сделать перекус полезным

  1. Планируйте заранее. Соберите контейнер с перекусом дома, чтобы не покупать вредные продукты на ходу.

  2. Следите за порцией. Одна порция орехов — около 30 граммов или небольшая горсть.

  3. Добавляйте клетчатку. Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты стабилизируют уровень сахара.

  4. Пейте воду. Часто жажду путают с голодом. Стакан воды может отсрочить перекус.

  5. Избегайте сахара в напитках. Даже "фитнес"-смузи иногда содержат до 30 граммов сахара.

  6. Не перекусывайте перед сном. Лучше оставить 2-3 часа между последним приёмом пищи и сном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: съесть шоколадку для "поддержки энергии".
Последствие: быстрый выброс сахара и резкий спад сил.
Альтернатива: яблоко с орехами или йогурт без добавок.

Ошибка: пить кофе с сиропом и сливками вместо перекуса.
Последствие: избыточные калории и чувство голода спустя час.
Альтернатива: чёрный кофе или травяной чай с горстью фисташек.

Ошибка: полностью отказываться от перекусов.
Последствие: замедление метаболизма, переедание вечером.
Альтернатива: лёгкие, сбалансированные приёмы пищи каждые 3-4 часа.

А что если…

…нет времени на полноценный перекус? Тогда подойдёт пара быстрых и полезных решений: яблоко и миндаль, банан и ложка арахисовой пасты, хлебец с авокадо или стакан кефира. Такие сочетания обеспечат организм энергией без вреда для талии.

Таблица "Плюсы и минусы" правильных перекусов

Плюсы Минусы
Контролируют аппетит Требуют планирования
Стабилизируют уровень сахара Нужна самодисциплина
Поддерживают концентрацию Могут казаться "невкусными" после сладостей
Улучшают обмен веществ Требуют контроля порций

Мифы и правда

Миф: перекусы вредят фигуре.
Правда: вреден не перекус, а его состав. Полезные закуски ускоряют метаболизм.

Миф: орехи слишком калорийны для похудения.
Правда: при умеренном употреблении они способствуют сжиганию жира.

Миф: фрукты можно есть без ограничений.
Правда: избыток фруктозы мешает контролю сахара в крови.

FAQ

Сколько раз в день можно перекусывать?
1-2 раза между основными приёмами пищи, если перерыв больше четырёх часов.

Какие орехи самые полезные?
Фисташки, миндаль, грецкие — в них оптимальное соотношение белков, жиров и клетчатки.

Можно ли заменить яблоко другим фруктом?
Да, подойдут груша, персик или ягоды, но лучше выбирать продукты с низким гликемическим индексом.

Можно ли перекусить протеиновым батончиком?
Да, если в нём не более 10 граммов сахара и нет искусственных подсластителей.

3 интересных факта

• Люди, которые регулярно едят орехи, имеют на 20% меньший риск ожирения.
• Фисташки содержат больше белка, чем большинство орехов, и меньше жира.
• Одно яблоко даёт около 10% суточной нормы клетчатки и всего 80 килокалорий.

Исторический контекст

Перекусы как элемент здорового питания появились в начале XX века, когда учёные стали изучать влияние частых приёмов пищи на уровень сахара. С тех пор отношение к "перекусам" кардинально изменилось: если раньше они считались вредной привычкой, то сегодня диетологи считают их необходимой частью сбалансированного рациона. Главное — понимать, что именно вы едите.

Сон и психология

Отказ от сладких перекусов требует не только силы воли, но и понимания своих эмоций. Часто желание съесть шоколадку связано не с голодом, а с усталостью или скукой. Диетологи советуют: перед тем как открыть батончик, сделать паузу и выпить стакан воды. Иногда мозгу нужно не топливо, а отдых.

Правильный перекус — это не ограничение, а забота о себе. Немного планирования, горсть фисташек и сочное яблоко — и организм скажет спасибо, а талию можно будет не прятать за свободной одеждой.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Домашние животные
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Ваша посылка ждёт: новый трюк мошенников — как не дать им влезть в ваш кошелёк
Вода — забытый допинг: что на самом деле делает спортсмена сильнее и выносливее без всякой химии
Этот перекус делает талию стройнее: ешьте правильно, и вес начнёт снижаться сам
Эликсир молодости найден: ученые объяснили, какой ваш секрет к долголетию и здоровью без лекарств
90% хозяев травят своих питомцев, не зная об этом: смертельная ошибка с лекарствами и кормами
Урожай под угрозой: крошечная муха превращает сочную вишню в червивый кошмар
Слишком далеки от народа: Киркоров угадал стоимость картошки, но с хлебом сильно промахнулся
Цветы оживают без химии: секретный способ с чесноком, о котором молчат флористы
Камчатка требует расплаты: туроператоров заставят платить за спасательные операции
Осенняя находка за копейки: средство, от которого кроты бегут, будто горит земля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.