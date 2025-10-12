Кофе, от которого сердце сдается первым: антирейтинг напитков, крадущих годы жизни

Кофе давно перестал быть напитком под запретом. Научные исследования доказали: при умеренном употреблении он может даже приносить пользу — улучшать концентрацию, снижать риск инсульта и помогать печени. Но всё зависит от того, какой кофе вы выбираете. Российские врачи составили антирейтинг самых вредных кофейных напитков, и лидеры этого списка наверняка есть на каждой кухне.

В чём суть антирейтинга

Специалисты лаборатории "Гемотест" проанализировали популярные кофейные напитки и выделили три разновидности, которые чаще других вызывают нарушения обмена веществ и повышают уровень сахара в крови.

Именно эти три вида кофе — в зоне риска для здоровья.

№1. Растворимый кофе три в одном — лидер антирейтинга

Самым вредным врач назвала растворимый кофе "три в одном" — тот самый, который продаётся в каждом супермаркете и так удобен в дороге. В одной порции пакетика — сахар, сухие сливки, ароматизаторы, стабилизаторы и минимум настоящего кофе.

Гидрогенизированные растительные жиры и искусственные добавки делают этот напиток калорийным и провоцируют скачки глюкозы. Постоянное употребление повышает риск ожирения и диабета II типа.

Кроме того, искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергию и влиять на микрофлору кишечника. При этом кофеин в таких смесях действует мягче, но из-за избытка сахара бодрость быстро сменяется упадком сил.

Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения (2015) связывает частое употребление сладких кофе-миксов с повышением риска метаболического синдрома.

№2. Сладкие кофейные напитки: латте, макиато, моккачино

На втором месте — напитки, которые чаще всего заказывают в кофейнях: латте, моккачино, капучино с сиропами, макиато и их зимние аналоги с карамелью или шоколадом.

Проблема не в кофе, а в добавках. Сладкие сиропы и сливки превращают бодрящий напиток в десерт. Один большой стакан латте с ванильным сиропом может содержать до 300-400 калорий — почти как кусок торта.

Такие напитки содержат кукурузный сироп с фруктозой, который повышает уровень триглицеридов и способствует жировому перерождению печени. А взбитые сливки и молочные жиры увеличивают уровень холестерина.

ВОЗ относит сладкие кофейные напитки к категории "сахаросодержащих", регулярное потребление которых повышает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

№3. Фраппучино и холодные кофейные напитки

Замыкают антирейтинг холодные кофе-десерты — фраппучино, айс-латте, готовые напитки из бутылок и банок.

Они часто содержат вдвое больше сахара, чем горячие аналоги, а также стабилизаторы, ароматизаторы и загустители.

Проблема в том, что холодный кофе воспринимается как освежающий напиток, и люди выпивают его в больших количествах, не ощущая насыщения. В результате — избыток калорий и быстрый рост уровня сахара в крови.

Исследования показывают, что холодные кофейные напитки действительно содержат до 60 г сахара на порцию, но конкретного влияния на микрофлору пока не доказано.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заменять утренний кофе "три в одном".

Последствие: скачки сахара, набор веса, хроническая усталость.

Альтернатива: натуральный растворимый кофе без сахара или зерновой, приготовленный в турке.

Последствие: избыток калорий и повышение холестерина.

Альтернатива: заменить сироп на корицу или немного мёда, использовать растительное молоко без добавок.

Последствие: обезвоживание и перегрузка поджелудочной железы.

Альтернатива: холодный американо без сахара или кофе с льдом и лимоном.

А что если отказаться от растворимого кофе

Полностью отказываться от кофе не стоит. Главное — выбирать качественные зёрна и правильные способы приготовления.

Свежемолотый кофе в турке сохраняет максимум антиоксидантов и при умеренном употреблении снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Метаанализ Европейской ассоциации кардиологов (2023) показал, что 2-3 чашки натурального кофе в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10-15%.

Сравнение трёх вредных видов кофе

Вид напитка Калорийность (на порцию) Основная опасность Возможные последствия Кофе "три в одном" 120-160 ккал Избыток сахара и трансжиров Диабет II типа, ожирение Латте, моккачино, макиато 250-400 ккал Кукурузный сироп и сливки Повышенный холестерин, жирная печень Фраппучино, холодный кофе 300-450 ккал Искусственные ароматизаторы, загустители Нарушение микрофлоры, набор веса

FAQ

Можно ли пить растворимый кофе каждый день

Да, если это чистый кофе без добавок. Но "три в одном" лучше исключить.

Что безопаснее — кофе с молоком или без

Молоко снижает кислотность и подходит людям с гастритом, но увеличивает калорийность.

Какой кофе самый полезный

Свежемолотый чёрный кофе без сахара, приготовленный в турке или кофемашине.

А кофе без кофеина

Подходит людям с повышенным давлением, но при его производстве часть антиоксидантов теряется.

Мифы и правда

Миф: кофе обезвоживает организм.

Правда: умеренное количество кофе не влияет на водный баланс.

Правда: у здоровых людей кофе временно повышает давление, но не вызывает хронической гипертензии.

Правда: вред зависит не от крепости, а от количества сахара и добавок.

2 интересных факта

В одной порции фраппучино столько же сахара, сколько в банке колы.

Чистый чёрный кофе без сахара снижает риск диабета II типа на 6-8% при умеренном употреблении (данные Harvard Health).