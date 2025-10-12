Кофе, от которого сердце сдается первым: антирейтинг напитков, крадущих годы жизни

Кофе давно перестал быть напитком под запретом. Научные исследования доказали: при умеренном употреблении он может даже приносить пользу — улучшать концентрацию, снижать риск инсульта и помогать печени. Но всё зависит от того, какой кофе вы выбираете. Российские врачи составили антирейтинг самых вредных кофейных напитков, и лидеры этого списка наверняка есть на каждой кухне.
Специалисты лаборатории "Гемотест" проанализировали популярные кофейные напитки и выделили три разновидности, которые чаще других вызывают нарушения обмена веществ и повышают уровень сахара в крови.
Именно эти три вида кофе — в зоне риска для здоровья.
Самым вредным врач назвала растворимый кофе "три в одном" — тот самый, который продаётся в каждом супермаркете и так удобен в дороге. В одной порции пакетика — сахар, сухие сливки, ароматизаторы, стабилизаторы и минимум настоящего кофе.
Гидрогенизированные растительные жиры и искусственные добавки делают этот напиток калорийным и провоцируют скачки глюкозы. Постоянное употребление повышает риск ожирения и диабета II типа.
Кроме того, искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергию и влиять на микрофлору кишечника. При этом кофеин в таких смесях действует мягче, но из-за избытка сахара бодрость быстро сменяется упадком сил.
Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения (2015) связывает частое употребление сладких кофе-миксов с повышением риска метаболического синдрома.
На втором месте — напитки, которые чаще всего заказывают в кофейнях: латте, моккачино, капучино с сиропами, макиато и их зимние аналоги с карамелью или шоколадом.
Проблема не в кофе, а в добавках. Сладкие сиропы и сливки превращают бодрящий напиток в десерт. Один большой стакан латте с ванильным сиропом может содержать до 300-400 калорий — почти как кусок торта.
Такие напитки содержат кукурузный сироп с фруктозой, который повышает уровень триглицеридов и способствует жировому перерождению печени. А взбитые сливки и молочные жиры увеличивают уровень холестерина.
ВОЗ относит сладкие кофейные напитки к категории "сахаросодержащих", регулярное потребление которых повышает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
Замыкают антирейтинг холодные кофе-десерты — фраппучино, айс-латте, готовые напитки из бутылок и банок.
Они часто содержат вдвое больше сахара, чем горячие аналоги, а также стабилизаторы, ароматизаторы и загустители.
Проблема в том, что холодный кофе воспринимается как освежающий напиток, и люди выпивают его в больших количествах, не ощущая насыщения. В результате — избыток калорий и быстрый рост уровня сахара в крови.
Исследования показывают, что холодные кофейные напитки действительно содержат до 60 г сахара на порцию, но конкретного влияния на микрофлору пока не доказано.
Полностью отказываться от кофе не стоит. Главное — выбирать качественные зёрна и правильные способы приготовления.
Метаанализ Европейской ассоциации кардиологов (2023) показал, что 2-3 чашки натурального кофе в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10-15%.
|Вид напитка
|Калорийность (на порцию)
|Основная опасность
|Возможные последствия
|Кофе "три в одном"
|120-160 ккал
|Избыток сахара и трансжиров
|Диабет II типа, ожирение
|Латте, моккачино, макиато
|250-400 ккал
|Кукурузный сироп и сливки
|Повышенный холестерин, жирная печень
|Фраппучино, холодный кофе
|300-450 ккал
|Искусственные ароматизаторы, загустители
|Нарушение микрофлоры, набор веса
Да, если это чистый кофе без добавок. Но "три в одном" лучше исключить.
Молоко снижает кислотность и подходит людям с гастритом, но увеличивает калорийность.
Свежемолотый чёрный кофе без сахара, приготовленный в турке или кофемашине.
Подходит людям с повышенным давлением, но при его производстве часть антиоксидантов теряется.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.