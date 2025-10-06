Курение и алкоголь передаются через плаценту: что происходит с ребёнком на самом деле

Беременность — время, когда любое действие матери напрямую влияет на ребёнка. Но, несмотря на очевидность этого факта, некоторые будущие родители продолжают недооценивать вред сигарет и алкоголя. Отоларинголог Иван Лесков объяснил, почему вредные привычки во время беременности способны нанести необратимый ущерб здоровью ребёнка, особенно его слуху.
"Курение и алкоголь во время беременности отражаются не только на лёгких или печени. Они влияют на формирование органов чувств ребёнка. В том числе могут привести к врождённой глухоте", — отметил врач-отоларинголог Иван Лесков.
Никотин и этанол свободно проникают через плаценту, попадая в кровоток ребёнка. Их воздействие приводит к гипоксии — недостатку кислорода, который мешает нормальному развитию органов и тканей. Особенно чувствительной оказывается нервная система, а также органы слуха и зрения.
Среди наиболее тяжёлых последствий — развитие цитомегаловирусной инфекции. Это хроническое заболевание, которое часто остаётся незамеченным у взрослого, но во время беременности может передаваться плоду и поражать ушную улитку, отвечающую за восприятие звуков.
"Цитомегаловирус разрушает слуховой аппарат. У младенца развивается глухота, и спасти ситуацию уже невозможно", — подчеркнул Лесков.
|Фактор
|Воздействие на плод
|Возможные последствия
|Курение
|Нарушение кровотока и гипоксия
|Задержка развития, поражение слуха
|Алкоголь
|Токсическое влияние на нервную систему
|Фетальный алкогольный синдром
|Цитомегаловирус
|Инфицирование во время беременности
|Потеря слуха, умственная отсталость
|Хронические воспаления
|Ослабление иммунитета ребёнка
|Частые простуды, аллергии
|Пассивное курение
|Тот же уровень риска, что и при активном
|Снижение массы тела при рождении
Если плод заражается цитомегаловирусом, страдает улитка внутреннего уха — структура, где звуковые колебания превращаются в сигналы для мозга. Повреждённые клетки не восстанавливаются. В результате ребёнок рождается с частичной или полной потерей слуха.
Современная медицина предлагает слуховые аппараты и имплантаты — устройства, которые улавливают звук и передают его через процессор под кожу. Но даже при успешной установке ребёнку требуется длительная реабилитация.
"После операции малышу нужно учиться слышать заново. Иногда на это уходят годы", — пояснил врач.
В этот период специалисты проводят курсы слухоречевой терапии, обучают родителей и помогают ребёнку воспринимать звуки, различать слова, формировать речь.
Откажитесь от сигарет и алкоголя заранее. Минимум за год до планирования зачатия, чтобы организм успел восстановиться.
Проверьтесь на скрытые инфекции. Цитомегаловирус и герпес могут быть бессимптомными, но опасными.
Укрепляйте иммунитет. Рацион, витамины, прогулки и сон — основа профилактики.
Следите за здоровьем партнёра. Вирусы и токсины могут передаваться через сперму, поэтому мужчинам тоже стоит отказаться от вредных привычек.
Посещайте врачей. Консультации отоларинголога, гинеколога и терапевта до беременности помогут избежать осложнений.
• Ошибка: бросать курить уже после наступления беременности.
Последствие: риск врождённых пороков и задержки развития.
Альтернатива: отказаться минимум за 9-12 месяцев до зачатия.
• Ошибка: считать, что "немного вина" не повредит.
Последствие: нарушение работы нервной системы плода.
Альтернатива: полностью исключить алкоголь на всём этапе планирования и вынашивания.
• Ошибка: полагаться только на витамины.
Последствие: недостаточная защита от вирусов.
Альтернатива: сочетать приём витаминов с профилактикой инфекций и отказом от токсинов.
…беременность наступила неожиданно, а отказаться от курения или алкоголя сразу не получается? Важно не откладывать. Каждый день без токсинов повышает шанс на здоровое развитие ребёнка. Уже через неделю после прекращения курения улучшается кровоснабжение плаценты, а через месяц нормализуется уровень кислорода в крови.
|Плюсы
|Минусы
|Уменьшается риск врождённых патологий
|Требуется сила воли и поддержка
|Улучшается фертильность у мужчин и женщин
|Возможен стресс при резком отказе
|Нормализуется гормональный фон
|Потребность в замене привычек (спорт, прогулки)
|Снижается вероятность осложнений при родах
|Нужно время для восстановления организма
• Миф: если отец курит, это не влияет на ребёнка.
Правда: курение ухудшает качество сперматозоидов, повышая риск генетических отклонений.
• Миф: один бокал вина помогает расслабиться беременной женщине.
Правда: даже минимальная доза алкоголя может нарушить развитие мозга плода.
• Миф: цитомегаловирус редко передаётся ребёнку.
Правда: у заражённых женщин риск передачи вируса достигает 40%.
Почему нужно бросить курить за год до беременности?
Организму требуется время, чтобы вывести токсины и восстановить сосуды.
Можно ли заразиться цитомегаловирусом после беременности?
Да, но наиболее опасна первичная инфекция во время вынашивания ребёнка.
Как понять, что у ребёнка проблемы со слухом?
Если малыш не реагирует на громкие звуки и не лепечет к 6 месяцам, нужно обратиться к врачу.
Помогают ли слуховые аппараты при врождённой глухоте?
Да, но только при своевременной диагностике и длительной работе с логопедом и сурдопедагогом.
• Цитомегаловирус — один из самых распространённых вирусов: им заражено около 70% взрослых.
• Вред от пассивного курения почти не отличается от активного: никотин оседает в тканях и влияет на плод.
• После отказа от сигарет у женщин уже через 3 месяца улучшается структура яйцеклеток.
Проблема влияния вредных привычек на беременность известна медицине давно. Ещё в 1970-х годах учёные доказали связь между курением матери и рождением детей с малым весом и пороками слуха. В XXI веке исследования подтвердили: даже минимальные дозы алкоголя и никотина способны вызывать необратимые нарушения нервной системы плода. Современные программы подготовки к беременности направлены на то, чтобы изменить привычки задолго до зачатия — это основа осознанного родительства.
Беременность — не только физиологический, но и эмоциональный процесс. Будущие родители часто ищут способы снять тревогу, и вредные привычки становятся ложной опорой. Психологи советуют заменять их дыхательными практиками, прогулками, хобби и общением с близкими. Спокойствие матери напрямую влияет на состояние ребёнка, поэтому психическое равновесие не менее важно, чем физическое здоровье.
