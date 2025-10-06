Курение и алкоголь передаются через плаценту: что происходит с ребёнком на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Беременность — время, когда любое действие матери напрямую влияет на ребёнка. Но, несмотря на очевидность этого факта, некоторые будущие родители продолжают недооценивать вред сигарет и алкоголя. Отоларинголог Иван Лесков объяснил, почему вредные привычки во время беременности способны нанести необратимый ущерб здоровью ребёнка, особенно его слуху.

Беременность и курение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Беременность и курение

"Курение и алкоголь во время беременности отражаются не только на лёгких или печени. Они влияют на формирование органов чувств ребёнка. В том числе могут привести к врождённой глухоте", — отметил врач-отоларинголог Иван Лесков.

Почему курение и алкоголь так опасны при беременности

Никотин и этанол свободно проникают через плаценту, попадая в кровоток ребёнка. Их воздействие приводит к гипоксии — недостатку кислорода, который мешает нормальному развитию органов и тканей. Особенно чувствительной оказывается нервная система, а также органы слуха и зрения.

Среди наиболее тяжёлых последствий — развитие цитомегаловирусной инфекции. Это хроническое заболевание, которое часто остаётся незамеченным у взрослого, но во время беременности может передаваться плоду и поражать ушную улитку, отвечающую за восприятие звуков.

"Цитомегаловирус разрушает слуховой аппарат. У младенца развивается глухота, и спасти ситуацию уже невозможно", — подчеркнул Лесков.

Таблица "Сравнение": последствия вредных привычек у матери

Фактор Воздействие на плод Возможные последствия
Курение Нарушение кровотока и гипоксия Задержка развития, поражение слуха
Алкоголь Токсическое влияние на нервную систему Фетальный алкогольный синдром
Цитомегаловирус Инфицирование во время беременности Потеря слуха, умственная отсталость
Хронические воспаления Ослабление иммунитета ребёнка Частые простуды, аллергии
Пассивное курение Тот же уровень риска, что и при активном Снижение массы тела при рождении

Когда слух уже не вернуть

Если плод заражается цитомегаловирусом, страдает улитка внутреннего уха — структура, где звуковые колебания превращаются в сигналы для мозга. Повреждённые клетки не восстанавливаются. В результате ребёнок рождается с частичной или полной потерей слуха.

Современная медицина предлагает слуховые аппараты и имплантаты — устройства, которые улавливают звук и передают его через процессор под кожу. Но даже при успешной установке ребёнку требуется длительная реабилитация.

"После операции малышу нужно учиться слышать заново. Иногда на это уходят годы", — пояснил врач.

В этот период специалисты проводят курсы слухоречевой терапии, обучают родителей и помогают ребёнку воспринимать звуки, различать слова, формировать речь.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к здоровой беременности

  1. Откажитесь от сигарет и алкоголя заранее. Минимум за год до планирования зачатия, чтобы организм успел восстановиться.

  2. Проверьтесь на скрытые инфекции. Цитомегаловирус и герпес могут быть бессимптомными, но опасными.

  3. Укрепляйте иммунитет. Рацион, витамины, прогулки и сон — основа профилактики.

  4. Следите за здоровьем партнёра. Вирусы и токсины могут передаваться через сперму, поэтому мужчинам тоже стоит отказаться от вредных привычек.

  5. Посещайте врачей. Консультации отоларинголога, гинеколога и терапевта до беременности помогут избежать осложнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бросать курить уже после наступления беременности.
Последствие: риск врождённых пороков и задержки развития.
Альтернатива: отказаться минимум за 9-12 месяцев до зачатия.

Ошибка: считать, что "немного вина" не повредит.
Последствие: нарушение работы нервной системы плода.
Альтернатива: полностью исключить алкоголь на всём этапе планирования и вынашивания.

Ошибка: полагаться только на витамины.
Последствие: недостаточная защита от вирусов.
Альтернатива: сочетать приём витаминов с профилактикой инфекций и отказом от токсинов.

А что если…

…беременность наступила неожиданно, а отказаться от курения или алкоголя сразу не получается? Важно не откладывать. Каждый день без токсинов повышает шанс на здоровое развитие ребёнка. Уже через неделю после прекращения курения улучшается кровоснабжение плаценты, а через месяц нормализуется уровень кислорода в крови.

Таблица "Плюсы и минусы" отказа от вредных привычек до беременности

Плюсы Минусы
Уменьшается риск врождённых патологий Требуется сила воли и поддержка
Улучшается фертильность у мужчин и женщин Возможен стресс при резком отказе
Нормализуется гормональный фон Потребность в замене привычек (спорт, прогулки)
Снижается вероятность осложнений при родах Нужно время для восстановления организма

Мифы и правда

Миф: если отец курит, это не влияет на ребёнка.
Правда: курение ухудшает качество сперматозоидов, повышая риск генетических отклонений.

Миф: один бокал вина помогает расслабиться беременной женщине.
Правда: даже минимальная доза алкоголя может нарушить развитие мозга плода.

Миф: цитомегаловирус редко передаётся ребёнку.
Правда: у заражённых женщин риск передачи вируса достигает 40%.

FAQ

Почему нужно бросить курить за год до беременности?
Организму требуется время, чтобы вывести токсины и восстановить сосуды.

Можно ли заразиться цитомегаловирусом после беременности?
Да, но наиболее опасна первичная инфекция во время вынашивания ребёнка.

Как понять, что у ребёнка проблемы со слухом?
Если малыш не реагирует на громкие звуки и не лепечет к 6 месяцам, нужно обратиться к врачу.

Помогают ли слуховые аппараты при врождённой глухоте?
Да, но только при своевременной диагностике и длительной работе с логопедом и сурдопедагогом.

3 интересных факта

• Цитомегаловирус — один из самых распространённых вирусов: им заражено около 70% взрослых.
• Вред от пассивного курения почти не отличается от активного: никотин оседает в тканях и влияет на плод.
• После отказа от сигарет у женщин уже через 3 месяца улучшается структура яйцеклеток.

Исторический контекст

Проблема влияния вредных привычек на беременность известна медицине давно. Ещё в 1970-х годах учёные доказали связь между курением матери и рождением детей с малым весом и пороками слуха. В XXI веке исследования подтвердили: даже минимальные дозы алкоголя и никотина способны вызывать необратимые нарушения нервной системы плода. Современные программы подготовки к беременности направлены на то, чтобы изменить привычки задолго до зачатия — это основа осознанного родительства.

Сон и психология

Беременность — не только физиологический, но и эмоциональный процесс. Будущие родители часто ищут способы снять тревогу, и вредные привычки становятся ложной опорой. Психологи советуют заменять их дыхательными практиками, прогулками, хобби и общением с близкими. Спокойствие матери напрямую влияет на состояние ребёнка, поэтому психическое равновесие не менее важно, чем физическое здоровье.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
