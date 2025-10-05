Боль, от которой не убежишь: спина болит у каждого второго — новая эпидемия XXI века

Боль в спине сегодня стала спутницей жизни миллионов людей. Мы привыкли считать, что "продуло" или "перенапрягся", но врачи уверены: за этими словами нередко скрывается гораздо более серьёзная причина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) боль в спине

"Человек привык списывать всё на "продуло" или "устал", но часто такие симптомы — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать", — отметил невролог-вертебролог, основатель клиники "Клиника Доктора Ратинова" Андрей Ратинов.

По словам специалиста, боли в спине можно назвать настоящей "эпидемией XXI века". Долгие часы за компьютером, малоподвижный образ жизни и стресс приводят к тому, что позвоночник перестаёт справляться с нагрузкой, а мышцы не выдерживают постоянного напряжения.

Спина просит о помощи

Современный человек часто не замечает тревожные звоночки: лёгкое покалывание, чувство усталости, лёгкую скованность утром. Однако эти сигналы нельзя игнорировать.

К опасным симптомам относится:

постоянные прострелы;

внезапную скованность;

онемение или покалывание в конечностях;

невозможность долго сидеть или стоять без разминки.

"Постоянное чувство "рискованности" в отделе, как будто мышцы в этом месте вот-вот "сорвутся", всё время держат в спазме. Это тоже тревожный симптом. Когда таблетки, мази и даже уколы перестают приносить облегчение, это уже не про "устал" — это прямой повод бежать к врачу", — считает эксперт.

Причина боли

Причины болей могут быть самые разные — от сидячей работы и неправильной осанки до гормональных изменений, стрессов и нехватки витаминов группы B. У офисных работников и фрилансеров часто страдает поясничный отдел: длительное сидение нарушает кровообращение и провоцирует воспаление нервных корешков.

У спортсменов, наоборот, боли нередко связаны с перенапряжением или неправильной техникой упражнений. Женщины жалуются на боли чаще — из-за гормональных циклов, ношения обуви на каблуках и стресса.

Сравнение причин болей в спине

Тип нагрузки Основная причина Кому свойственно Как проявляется Сидячая работа Нарушение кровообращения, слабый мышечный корсет Офисные сотрудники, водители Тянущие боли в пояснице Физический труд Перенапряжение, растяжения Грузчики, строители, спортсмены Острая боль при движении Эмоциональный стресс Мышечные зажимы, бессонница Менеджеры, педагоги, студенты Скованность, чувство тяжести Гормональные факторы Изменения в обмене веществ Женщины, подростки Дискомфорт в пояснице, судороги Облегчение болин Сменить положение. Делайте паузы каждые 40-60 минут. Встаньте, разомнитесь, походите. Использовать поддерживающее оборудование. Хорошее кресло с анатомической спинкой, ортопедическая подушка и валик под поясницу — не роскошь, а профилактика. Разгрузить позвоночник. Помогают плавание, йога, пилатес, лечебная физкультура. Следить за питанием. Включайте в рацион рыбу, орехи, зелень, продукты с магнием и кальцием. Поддерживать витаминный баланс. Комплексы с витаминами группы B и D способствуют нормальной работе нервной системы. Регулярный массаж или самомассаж. Используйте массажёры, ролики, аппликаторы Кузнецова — они улучшают микроциркуляцию. Всё от нервов Не все проблемы со спиной имеют физическую природу. Часто они связаны с эмоциональным выгоранием и внутренним напряжением. Ранее врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская рассказала, что панические атаки могут стать поводом для больничного, если пациент обратится в психоневрологический диспансер и диагноз подтвердится. Когда человек испытывает постоянное давление, организм реагирует мышечными зажимами. Поэтому психотерапия, медитация, дыхательные практики и прогулки помогают не меньше, чем таблетки. Мифы и правда о болях в спине Миф: если спина болит — надо лежать.

Правда: покой полезен только в первые часы. Дальше движение необходимо. Миф: мази лечат остеохондроз.

Правда: они лишь снимают симптомы, но не восстанавливают диски. Миф: боли в спине — удел пожилых.

Правда: всё чаще жалуются 25-35-летние — активные, но малоподвижные люди. Часто задаваемые вопросы Как выбрать ортопедическую подушку?

Подбирайте подушку по форме шеи и высоте плеча. Лучше — с эффектом памяти. Сколько стоит курс массажа?

В среднем от 1500 до 4000 рублей за сеанс, но стоимость зависит от квалификации мастера и региона. Что лучше — мазь или гель?

Гель быстрее впитывается, охлаждает. Мазь подходит для вечернего прогрева и расслабления. 3 интересных факта По статистике ВОЗ, до 80% людей хотя бы раз в жизни испытывают боль в спине. Один из главных факторов риска — длительное использование смартфона с наклонённой головой. У людей, спящих на старом матрасе, риск хронических болей выше в два раза. Боль в спине перестала быть редкостью и превратилась в настоящую "болезнь века". Почти каждый сталкивается с этим хотя бы раз, и причина далеко не всегда в "простуде" или переутомлении. Долгое сидение, стресс, отсутствие движения и неправильная осанка — вот реальный источник проблемы. Хорошая новость в том, что спину можно защитить. Регулярная физическая активность, правильная организация рабочего места, витамины и внимание к сигналам организма помогают избежать серьёзных последствий. Главное — не ждать, когда боль станет невыносимой, а обратиться к специалисту вовремя. Забота о позвоночнике — это не просто профилактика, а инвестиция в качество жизни. Ведь здоровая спина — это свобода движения, уверенность и энергия каждый день.