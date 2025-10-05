Роковой антирейтинг: эти три вида кофе попали в черный список из-за скрытого вреда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После того как ученые окончательно сняли с кофе ярлык "вредного напитка", миллионы людей по всему миру вздохнули с облегчением. Теперь чашка ароматного эспрессо перестала ассоциироваться с риском для здоровья, а наоборот — получила репутацию источника бодрости и пользы. Но, как выяснилось, не всё так просто. Ведь под общим названием "кофе" скрывается множество напитков, и далеко не каждый из них действительно стоит включать в рацион.

Фраппе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фраппе

Российские специалисты решили разобраться, какие кофейные разновидности можно смело пить каждый день, а какие лучше оставить для редких случаев. Так появился своеобразный антирейтинг — список напитков, которые при всей своей популярности могут принести организму больше вреда, чем пользы.

"Некоторые виды кофейных напитков при регулярном употреблении способны повысить риск развития сахарного диабета II типа и вызвать проблемы с обменом веществ", — рассказала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева в интервью RT.

Самый вредный кофе — "три в одном"

Лидером антирейтинга оказался любимый многими растворимый кофе "три в одном". Его главный минус — вовсе не в кофеине, а в добавках, которыми производители щедро "улучшают" вкус. Сахар, ароматизаторы, гидрогенизированные жиры и эмульгаторы превращают привычный утренний напиток в калорийный коктейль, перегружающий обмен веществ.

Если пить такие порошковые смеси регулярно, организм постепенно перестает правильно реагировать на инсулин, а это прямой путь к метаболическому синдрому и диабету второго типа. Кроме того, искусственные добавки нередко вызывают аллергию, а растительные жиры промышленного происхождения негативно влияют на печень и микрофлору кишечника.

Медики советуют тем, кто привык к быстрому кофе, переходить хотя бы на чистый растворимый без сахара и сливок, а еще лучше — покупать зерна и готовить напиток самостоятельно. Так вы точно будете знать, что именно попадает в чашку.

Опасный соблазн сладких кофейных десертов

Вторую строчку рейтинга заняли всевозможные кофейные десерты — латте, макиато, моккачино и другие напитки, в которых кофе едва угадывается за слоями молока, сливок и сиропов. С точки зрения калорийности один стакан латте с карамелью может соперничать с полноценным десертом, а если пить такие напитки ежедневно, легко прибавить несколько килограммов даже при обычном рационе.

Особую опасность представляют сладкие добавки — кукурузный сироп с фруктозой, карамельные топпинги, ароматизированные сиропы. Они создают нагрузку на печень и способствуют развитию жировой болезни, а взбитые сливки повышают уровень холестерина и негативно влияют на сосуды.

Проблема в том, что многие не воспринимают латте или моккачино как "еду". Однако один большой стакан может содержать до 300-400 килокалорий — почти как порция пасты или кусок пирога.

Холодные кофейные напитки — сладкая ловушка

На третьем месте оказались фраппучино и другие холодные варианты кофе. В жаркую погоду такие напитки кажутся отличным способом охладиться и взбодриться, но на деле они нередко содержат больше сахара, чем бутылка лимонада. В их составе — ароматизаторы, стабилизаторы, загустители и искусственные сливки, которые делают текстуру густой и "десертной".

Проблема усугубляется тем, что холодный напиток пьется быстро, и мозг не успевает "заметить" полученные калории. В результате человек легко может выпить эквивалент 5-6 ложек сахара за несколько минут, не почувствовав насыщения.

Диетологи советуют вместо таких "летних фраппе" выбирать классический холодный кофе без добавок — колдбрю или айс-американо. Они не содержат сахара и сохраняют природный вкус кофейных зерен, при этом бодрят не хуже.

Как выбрать полезный кофе

Если вы не представляете утро без кофе, стоит помнить несколько простых правил.

  • Отдавайте предпочтение натуральным зернам — в них нет искусственных добавок.
  • Заваривайте напиток свежемолотым — так сохраняется максимум антиоксидантов.
  • Не злоупотребляйте сахаром и сиропами: вкус можно подчеркнуть специями — корицей, кардамоном или ванилью.
  • При проблемах с желудком выбирайте сорта с пониженной кислотностью.

Кстати, исследования показывают, что умеренное потребление кофе (2-3 чашки в день) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает поддерживать концентрацию внимания. Главное — не превращать полезный напиток в калорийный десерт.

Кофе сам по себе не враг организму. Всё зависит от того, что именно вы наливаете в чашку. Растворимые смеси с сахаром и жирами, пенные десерты и сладкие фраппучино — это скорее кондитерские изделия, замаскированные под кофе. А вот свежесваренный напиток из качественных зерен способен не только взбодрить, но и принести реальную пользу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
