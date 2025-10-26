10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Продлить жизнь не всегда значит полностью менять привычки. Иногда достаточно всего нескольких небольших шагов, чтобы добавить себе годы — утверждает профессор Эммануэль Стаматакис из Университета Сиднея. Он уверен: не нужно изнурять себя диетами и марафонами — даже 15 дополнительных минут сна могут иметь значимый эффект.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькие шаги, которые дают большой результат

Профессор подчёркивает, что для продления жизни не требуются радикальные перемены. Достаточно немного скорректировать привычки — например, чуть дольше спать, чаще двигаться и добавить в рацион больше овощей и цельнозерновых продуктов.

"Достаточно внести небольшие изменения в образ жизни, чтобы продлить её примерно на 10 лет. Например, спать на 15 минут дольше", — заявил профессор Эммануэль Стаматакис.

Команда учёных под его руководством в течение восьми лет наблюдала за 60 тысячами человек. Исследователи изучали три главных фактора: продолжительность сна, уровень физической активности и качество рациона, выраженное в индексе DQS (Diet Quality Score).

Что такое DQS

DQS — это шкала от 0 до 100, по которой оценивается сбалансированность питания. Чем выше показатель, тем лучше организм получает необходимые вещества. Система учитывает частоту употребления:
• овощей и фруктов;
• рыбы и морепродуктов;
• цельнозерновых продуктов;
• растительных масел;
• нежирного мяса.

Что показало исследование

Анализ выявил: люди, совмещающие хотя бы умеренные физические нагрузки, полноценный сон и питание выше среднего уровня, живут дольше и болеют реже. Даже если хотя бы один параметр улучшается, организм реагирует положительно — снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и раннего старения клеток.

"Добавив всего 15 минут сна и немного движения, вы создаёте сильный буфер против болезней", — пояснил профессор Эммануэль Стаматакис.

Средние показатели участников эксперимента выглядели тревожно: в Британии взрослые спят по 5,5 часов в сутки и посвящают спорту около семи минут в день. Такой режим снижает когнитивные способности, повышает уровень кортизола и ускоряет старение.

Почему важен даже короткий сон

Недосып влияет не только на энергию, но и на работу гормонов. Меньше сна — больше тяги к сладкому, хуже контроль аппетита, выше давление. Дополнительные 15-20 минут сна помогают стабилизировать уровень глюкозы и снизить нагрузку на сердце. Даже короткий дневной отдых снижает уровень воспалительных маркеров в крови.

Советы шаг за шагом

  1. Увеличьте сон хотя бы на 15 минут. Ложитесь на полчаса раньше — тело быстро адаптируется.

  2. Добавьте лёгкую активность. 10-15 минут быстрой ходьбы или растяжки в день уже улучшают обмен веществ.

  3. Следите за рационом. Ешьте больше овощей и цельнозерновых, замените часть мяса рыбой.

  4. Минимизируйте переработанные продукты. Фастфуд и сахар снижают DQS и ускоряют старение.

  5. Пейте достаточно воды. Недостаток жидкости часто маскируется под усталость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ложиться после полуночи.
Последствие: сбой циркадных ритмов и хронический недосып.
Альтернатива: постепенно смещайте время сна на 10-15 минут раньше каждый день.

Ошибка: считать, что тренировка должна быть долгой.
Последствие: пропуски занятий из-за нехватки времени.
Альтернатива: короткие, но регулярные активности — прогулки, разминки, подъем по лестнице.

Ошибка: резко менять питание.
Последствие: стресс для пищеварения и срывы.
Альтернатива: добавляйте по одному полезному продукту в день — овощ, крупу, порцию рыбы.

Плюсы и минусы малых изменений

Плюсы Минусы
Реально внедрить без стресса Медленный результат
Повышают энергию и настроение Требуют дисциплины
Укрепляют иммунитет Трудно оценить эффект сразу
Снижают риск хронических болезней Понадобится время на привычку
Продлевают жизнь Не заменяют полноценный образ жизни

А что если нет времени на спорт

Даже без спортзала можно оставаться активным. Достаточно чаще двигаться в течение дня: пройти пешком одну остановку, подняться по лестнице, сделать растяжку за рабочим столом. Исследования показывают, что "движение малыми дозами" (VILPA — Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity) даёт почти те же преимущества, что и полноценная тренировка.

Мифы и правда

Миф: чтобы быть здоровым, нужно спать по 8 часов строго.
Правда: оптимум у каждого свой — важно качество сна и стабильность режима.

Миф: короткие тренировки не работают.
Правда: даже 10 минут быстрой активности снижают риск заболеваний сердца.

Миф: полезная еда всегда дорогая.
Правда: овсянка, бобовые, морковь и яйца — бюджетные, но питательные продукты с высоким DQS.

Сон и психология

Хронический недосып делает человека раздражительным и снижает устойчивость к стрессу. Когда сон становится регулярным, повышается концентрация внимания и устойчивость к тревоге. Даже лёгкое продление сна улучшает эмоциональный фон.

3 интересных факта

• Люди, спящие меньше 6 часов, вдвое чаще страдают гипертонией.
• Прибавка всего 1500 шагов в день снижает риск смерти на 10%.
• Смена рациона с 35 на 60 баллов по DQS эквивалентна увеличению продолжительности жизни на 6-8 лет.

Небольшие изменения не требуют героизма, но дают долгосрочный эффект. Здоровье складывается из мелочей: нескольких лишних минут сна, тарелки овощей и короткой прогулки, на которую раньше не хватало времени.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
