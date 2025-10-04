Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Снижение температуры, сокращение светового дня и сезонная усталость влияют не только на настроение, но и на иммунитет. Чтобы не подхватить простуду и легче переносить переходный период, врачи советуют пересмотреть питание. Один из главных акцентов — продукты, которые помогают укрепить микрофлору кишечника и, как следствие, повысить защитные силы организма.

Ферментированные продукты осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ферментированные продукты осенью

Кишечник — центр иммунитета

Около 70% клеток иммунной системы сосредоточено в кишечнике. Именно здесь формируется первая линия защиты от вирусов и бактерий. Когда баланс между «хорошими» и «вредными» микроорганизмами нарушается, организм становится уязвимее. Поэтому осенью особенно важно не только утепляться, но и поддерживать микробиоту.

"Эти продукты содержат живые культуры бактерий, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы", — объяснил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Врач напоминает: рацион, богатый ферментированными продуктами, помогает не только укрепить иммунитет, но и улучшить пищеварение, обмен веществ и даже когнитивные функции.

Ферментированные продукты

Ферментация — это естественный процесс брожения, при котором микроорганизмы перерабатывают сахара в кислоты и другие соединения, меняя вкус и структуру продукта. В результате появляется лёгкая кислинка, а сами продукты обогащаются пробиотиками и витаминами.

К ферментированным продуктам относятся:

  • квашеная капуста;
  • кефир и йогурт;
  • мисо и кимчи;
  • ферментированные овощные и фруктовые закуски.

Эти продукты доступны в магазинах круглый год, не требуют сложной готовки и подходят даже тем, кто придерживается диеты.

Сравнение

Продукт Основные полезные свойства Особенности употребления
Квашеная капуста Богата витамином C, антиоксидантами, клетчаткой 100–150 г в день достаточно для пользы
Кефир Источник кальция, белка и пробиотиков Лучше пить перед сном
Йогурт Улучшает пищеварение, поддерживает микрофлору Выбирать натуральный, без сахара
Мисо Содержит полезные ферменты и белки Использовать в супах и заправках
Кимчи Источник витаминов группы B и молочнокислых бактерий Добавлять как гарнир к основным блюдам

Советы

  1. Начните с малого. Достаточно 100–150 граммов квашеной капусты или стакана кефира в день.
  2. Выбирайте натуральное. Избегайте продуктов с ароматизаторами, красителями и излишками соли.
  3. Сочетайте с клетчаткой. Полезные бактерии лучше приживаются при достаточном количестве овощей, фруктов и цельнозерновых.
  4. Не нагревайте. Живые культуры погибают при температуре выше 45 °C, поэтому не добавляйте ферментированные продукты в горячие блюда.
  5. Соблюдайте регулярность. Польза проявляется при ежедневном употреблении, даже в небольших количествах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употреблять только магазинные йогурты с добавками.
    Последствие: избыток сахара, снижение пользы для микрофлоры.
    Альтернатива: выбирать натуральный йогурт или готовить домашний на закваске.

  • Ошибка: есть ферментированные продукты нерегулярно.
    Последствие: микрофлора не успевает восстановиться.
    Альтернатива: включать их в ежедневное меню — даже понемногу.

  • Ошибка: употреблять продукты с истекшим сроком годности.
    Последствие: риск отравления и нарушения пищеварения.
    Альтернатива: обращать внимание на свежесть и хранить в холодильнике.

Замена

Тем, кто не переносит кисломолочные напитки или не любит квашеные овощи, подойдут альтернативы. Можно использовать:

  • чайный гриб (комбучу);
  • ферментированные соусы, например соевый или рыбный;
  • закуски из свеклы, моркови или яблок, приготовленные методом естественного брожения.

Главное — чтобы в составе были живые культуры и минимальное количество консервантов.

FAQ

Как выбрать качественные ферментированные продукты?
Смотрите на состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше. В идеале — овощи, соль, закваска.

Можно ли готовить дома?
Да. Домашняя квашеная капуста, огурцы или йогурт часто полезнее, так как не содержат консервантов и сахара.

Сколько хранить ферментированные продукты?
Капусту — до месяца, йогурт и кефир — не более недели. Мисо-пасту можно держать в холодильнике до полугода.

Можно ли детям?
Да, но вводить постепенно и только после консультации с педиатром.

Что лучше — кефир или йогурт?
Кефир лучше усваивается, а йогурт мягче воздействует на кишечник. Оба продукта полезны, если не содержат лишнего сахара.

Мифы и правда

  • Миф: ферментированные продукты подходят только взрослым.
    Правда: они полезны и детям, и пожилым, если нет противопоказаний.
  • Миф: пробиотики можно заменить витаминными добавками.
    Правда: витамины поддерживают иммунитет, но не восстанавливают микрофлору.
  • Миф: ферментированные продукты портят зубную эмаль.
    Правда: при нормальном употреблении и соблюдении гигиены они безопасны.

Осень — не повод мириться с простудами и упадком сил. Поддерживать иммунитет можно без лекарств — достаточно обратить внимание на то, что лежит в тарелке. Ферментированные продукты, будь то кефир, йогурт или простая квашеная капуста, оказывают мягкое, но глубокое воздействие на организм. Они восстанавливают микрофлору, укрепляют защитные механизмы, улучшают пищеварение и даже влияют на настроение.

Регулярное включение таких продуктов в рацион — простая привычка, которая помогает встречать холодный сезон без хворей. А главное, это вкусный способ заботиться о себе каждый день.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
