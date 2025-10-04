Иммунитет тает вместе с солнцем: что добавить в рацион, чтобы не стать лёгкой добычей вирусов

Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Снижение температуры, сокращение светового дня и сезонная усталость влияют не только на настроение, но и на иммунитет. Чтобы не подхватить простуду и легче переносить переходный период, врачи советуют пересмотреть питание. Один из главных акцентов — продукты, которые помогают укрепить микрофлору кишечника и, как следствие, повысить защитные силы организма.
Около 70% клеток иммунной системы сосредоточено в кишечнике. Именно здесь формируется первая линия защиты от вирусов и бактерий. Когда баланс между «хорошими» и «вредными» микроорганизмами нарушается, организм становится уязвимее. Поэтому осенью особенно важно не только утепляться, но и поддерживать микробиоту.
"Эти продукты содержат живые культуры бактерий, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы", — объяснил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Врач напоминает: рацион, богатый ферментированными продуктами, помогает не только укрепить иммунитет, но и улучшить пищеварение, обмен веществ и даже когнитивные функции.
Ферментация — это естественный процесс брожения, при котором микроорганизмы перерабатывают сахара в кислоты и другие соединения, меняя вкус и структуру продукта. В результате появляется лёгкая кислинка, а сами продукты обогащаются пробиотиками и витаминами.
К ферментированным продуктам относятся:
Эти продукты доступны в магазинах круглый год, не требуют сложной готовки и подходят даже тем, кто придерживается диеты.
|Продукт
|Основные полезные свойства
|Особенности употребления
|Квашеная капуста
|Богата витамином C, антиоксидантами, клетчаткой
|100–150 г в день достаточно для пользы
|Кефир
|Источник кальция, белка и пробиотиков
|Лучше пить перед сном
|Йогурт
|Улучшает пищеварение, поддерживает микрофлору
|Выбирать натуральный, без сахара
|Мисо
|Содержит полезные ферменты и белки
|Использовать в супах и заправках
|Кимчи
|Источник витаминов группы B и молочнокислых бактерий
|Добавлять как гарнир к основным блюдам
Ошибка: употреблять только магазинные йогурты с добавками.
Последствие: избыток сахара, снижение пользы для микрофлоры.
Альтернатива: выбирать натуральный йогурт или готовить домашний на закваске.
Ошибка: есть ферментированные продукты нерегулярно.
Последствие: микрофлора не успевает восстановиться.
Альтернатива: включать их в ежедневное меню — даже понемногу.
Ошибка: употреблять продукты с истекшим сроком годности.
Последствие: риск отравления и нарушения пищеварения.
Альтернатива: обращать внимание на свежесть и хранить в холодильнике.
Тем, кто не переносит кисломолочные напитки или не любит квашеные овощи, подойдут альтернативы. Можно использовать:
Главное — чтобы в составе были живые культуры и минимальное количество консервантов.
Как выбрать качественные ферментированные продукты?
Смотрите на состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше. В идеале — овощи, соль, закваска.
Можно ли готовить дома?
Да. Домашняя квашеная капуста, огурцы или йогурт часто полезнее, так как не содержат консервантов и сахара.
Сколько хранить ферментированные продукты?
Капусту — до месяца, йогурт и кефир — не более недели. Мисо-пасту можно держать в холодильнике до полугода.
Можно ли детям?
Да, но вводить постепенно и только после консультации с педиатром.
Что лучше — кефир или йогурт?
Кефир лучше усваивается, а йогурт мягче воздействует на кишечник. Оба продукта полезны, если не содержат лишнего сахара.
Осень — не повод мириться с простудами и упадком сил. Поддерживать иммунитет можно без лекарств — достаточно обратить внимание на то, что лежит в тарелке. Ферментированные продукты, будь то кефир, йогурт или простая квашеная капуста, оказывают мягкое, но глубокое воздействие на организм. Они восстанавливают микрофлору, укрепляют защитные механизмы, улучшают пищеварение и даже влияют на настроение.
Регулярное включение таких продуктов в рацион — простая привычка, которая помогает встречать холодный сезон без хворей. А главное, это вкусный способ заботиться о себе каждый день.
