Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политика или искусство? Почему звезде Реальных пацанов отказали в европейской визе
Удивите гостей: заливной пирог с капустой, который тает во рту
Неожиданный поворот: как Дима Билан и Фёдор Конюхов договорились о совместной экспедиции
Google без Шмидта: почему экс-глава компании так критикует удалёнку
По пути знаменитого деда: как дети Дениса Клявера покоряют творческие вершины
Одна ошибка в экипировке — и даже лёгкий пробежка превращается в испытание: что нужно учитывать осенью
Блюдо, которое заменит жареные пирожки: золотистые патиссоны с нежной начинкой
Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший
Европу охватила эпидемия дронов: Медведев предупредил о новой провокации, ведущей к войне

Врачи бьют тревогу: этот дешевый продукт разрушает ваше здоровье быстрее сахара

Здоровье

Сахар давно носит звание "белой смерти", но диетологи бьют настоящую тревогу: в нашем рационе присутствует куда более коварный и опасный враг. Этот продукт дешев, доступен и кажется привычным, однако его регулярное употребление подрывает здоровье на системном уровне. В то время как сахар в избытке ведет к ожирению и диабету, промышленные трансжиры действуют как тихий диверсант, целенаправленно поражая сердечно-сосудистую систему.

Мужчина читает этикетку в супермаркете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина читает этикетку в супермаркете

Главный враг: не сахар, а промышленные жиры

Виновником многих бед являются не углеводы, а промышленные трансжиры, в изобилии содержащиеся в маргаринах и дешевых кулинарных жирах. Они образуются в процессе гидрогенизации растительных масел, когда жидкие масла превращают в твердые для увеличения срока годности и снижения себестоимости продукта.

"Длительное употребление этих жиров приводит к закупорке сосудов, сердечно-сосудистым заболеваниям и хроническим воспалениям в организме. Их влияние на здоровье зачастую оказывается хуже, чем чрезмерное употребление сахара", — предупреждают специалисты по питанию, на которых ссылаются авторы akcniceny.cz.

В отличие от сахара, который организм может использовать как источник энергии, трансжиры являются для него чужеродными и не несут никакой пользы.

Шаг за шагом: как выявить и исключить трансжиры

Следование этому простому плану поможет вам значительно оздоровить свой рацион.

  1. Шаг 1: Аудит кухонных шкафов. Проверьте все упакованные продукты на наличие в составе "частично гидрогенизированных растительных жиров". Это прямое указание на трансжиры.

  2. Шаг 2: Отказ от явных источников. Первым делом откажитесь от мягких маргаринов для выпечки и спредов неизвестного происхождения.

  3. Шаг 3: Внимание к скрытым угрозам. В магазине обходите стороной полки с дешевым печеньем, вафлями, крекерами и чипсами.

  4. Шаг 4: Готовьте осознанно. Отдавайте предпочтение домашней еде, приготовленной на полезных жирах, вместо полуфабрикатов и готовых блюд из супермаркета.

  5. Шаг 5: Формируйте новые привычки. Замените вредные перекусы на полезные альтернативы (см. ниже).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать "облегченное" или "легкое" масло-спред, считая его полезным для фигуры.

  • Последствие: Часто в такие продукты для придания текстуры добавляют именно гидрогенизированные жиры. Вы потребляете трансжиры, думая, что заботитесь о здоровье.

  • Альтернатива: Читать состав. Выбирать качественное сливочное масло (жирность от 82,5%) в умеренных количествах или использовать авокадо в качестве спреда.

  • Ошибка: Регулярно перекусывать печеньем, крекерами и другой выпечкой промышленного производства.

  • Последствие: Систематическое поступление трансжиров, ведущее к росту "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижению "хорошего" (ЛПВП).

  • Альтернатива: Готовить домашнюю выпечку на натуральном сливочном или кокосовом масле. Для перекуса использовать орехи, фрукты или овощные палочки.

Плюсы и минусы разных типов жиров

Промышленные трансжиры (Маргарины, дешевые кондитерские жиры)

  • Минусы: Повышают риск инфаркта и инсульта, способствуют хроническим воспалениям, нарушают работу иммунной системы, не несут питательной ценности.

  • Плюсы: Отсутствуют.

Натуральные полезные жиры (Сливочное масло, оливковое масло, авокадо, орехи)

  • Плюсы: Необходимы для усвоения витаминов, здоровья мозга и гормональной системы, дают длительное чувство сытости, поддерживают здоровье сосудов.

  • Минусы: Высокая калорийность, требующая умеренного потребления.

Вопрос-Ответ (FAQ)

В: Почему трансжиры до сих пор используют в пищевой промышленности, если они так опасны?
О: Это дешевый способ улучшить текстуру, вкус и значительно увеличить срок хранения продуктов, что выгодно производителям. Во многих странах их использование уже ограничено или запрещено, но не везде.

В: Надпись "0% трансжиров" на упаковке гарантирует их отсутствие?
О: Не всегда. Во многих странах производитель имеет право ставить такую маркировку, если содержание трансжиров ниже определенного порога (например, менее 0.5 г на порцию). Но если вы съедаете несколько порций такого продукта, вы все равно потребляете значительное количество вредных жиров.

В: Что полезнее для бутерброда: сливочное масло или современный "легкий" спред?
О: Качественное сливочное масло в разумных количествах — более здоровый выбор. "Легкие" спреды часто являются ультраобработанным продуктом, содержащим эмульгаторы, стабилизаторы и те самые модифицированные жиры.

Мифы и Правда

  • Миф 1: "Все растительные жиры полезны".

    • Правда: Натуральные растительные масла (оливковое, кокосовое) действительно полезны. Но искусственно созданные гидрогенизированные растительные жиры (трансжиры) — одни из самых вредных компонентов в современной диете.

  • Миф 2: "Отказ от трансжиров — это сложно и дорого".

    • Правда: Это требует осознанности, а не больших денег. Отказ от дешевых печений, вафель и полуфабрикатов в пользу цельных, необработанных продуктов в долгосрочной перспективе сбережет не только деньги на лечение, но и здоровье.

  • Миф 3: "Трансжиры содержатся только в маргарине".

    • Правда: Маргарин — лишь вершина айсберга. Основная опасность таится в кондитерских изделиях, выпечке, замороженной пицце, картофеле-фри и сухих завтраках.

Где прячется опасность: таблица рисков

Содержание трансжиров в популярных продуктах

 
Категория продукта Конкретные примеры Почему это рискованно?
Кондитерские изделия Печенье, торты, пончики, вафли, глазурь. Для создания нужной текстуры и длительного хранения широко используются гидрогенизированные жиры.
Замороженные полуфабрикаты Пицца, наггетсы, блинчики, пироги. Трансжиры позволяют продукту сохранять форму и вкус после многократной заморозки и разморозки.
Снеки и закуски Чипсы, крекеры, попкорн для микроволновки. Дешевые жиры делают продукт хрустящим и усиливают вкусовую привлекательность.
Сухие смеси и концентраты Блинные смеси, супы и вермишель быстрого приготовления. Трансжиры увеличивают срок годности, который может исчисляться годами.
Некоторые виды кофейных сливок и взбитых топпингов Немолочные сливки для кофе. Придают белоснежный цвет и кремообразную консистенцию без использования молочных жиров.

Осознанный подход к питанию — это лучшая инвестиция в свое долголетие и качество жизни. Внимательно читая этикетки, отдавая предпочтение цельным продуктам и готовя дома на полезных жирах, вы можете легко устранить этого "скрытого яда" из своей тарелки и защитить здоровье своей семьи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Последние материалы
Уникальное лекарство ценой в миллионы: обещает спасение, но таит неожиданную угрозу
Ваши растения задыхаются прямо в горшке — вот как заставить корни дышать снова
Долголетие по-кошачьи: как кастрация влияет на здоровье и характер питомцев
Коллекционеры затаили дыхание: в продаже Волга с пробегом меньше прогулки по парку
Тысячи существ из Красного моря в шаге от тебя — место, где даже воздух пахнет океаном
Не хлебом единым: как помочь птицам в городе и не получить штраф за порчу благоустройства
Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на красной дорожке: в чём провинился голливудский актёр
Удар по доллару: биткоин продолжает бить рекорды на фоне его слабости
Золотой стандарт детского питания: этот продукт признан суперфудом для растущего организма
Режиссёр Бегущего человека переработал финал книги: какой вердикт вынес Стивен Кинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.