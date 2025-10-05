Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один кусочек, и вы забудете про доставку: домашняя пицца, которая покоряет
Эстетика кофе с корицей: тренд, который заменил белый мрамор и стал символом тепла
Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим
Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами

Когда страх сильнее болезни: кто помогает пациентам решиться на операцию и поверить в шанс на выздоровление

4:23
Здоровье

Болезнь — это не только диагноз и таблетки. Когда человек оказывается в больнице, рядом с ним часто возникает целый ряд немедицинских проблем: страх перед операцией, переживания близких, трудности с организацией ухода после выписки. В московских клиниках на такие ситуации уже четыре года отвечает специальная социальная служба, которая помогает пациентам и их родственникам справляться с непростыми моментами.

Поддержка пожилых пациентов в больнице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поддержка пожилых пациентов в больнице

Четыре года работы и десятки тысяч историй

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за это время психологическую поддержку в столичных больницах получили более 80 тысяч человек. А всего социальные координаторы помогли уже 175 тысячам пациентов — от пожилых людей до москвичей с инвалидностью и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Как это работает

Социальные координаторы помогают:

  • справиться с тревогой перед лечением;
  • объяснить пациентам и их близким порядок дальнейшего ухода;
  • наладить взаимодействие с социальными службами города;
  • организовать помощь после выписки.

Пациентам не нужно писать заявления или собирать документы — достаточно обратиться к лечащему врачу или напрямую к координатору.

История Анны Петровны

В Московский многопрофильный центр имени С. П. Боткина поступила пожилая женщина. Анна Петровна настолько боялась предстоящей операции, что написала отказ.

"Понимая тревоги пациентки, подключили к решению вопроса психолога нашей службы. Очень важно в трудный момент не оставлять людей один на один со своими переживаниями", — рассказала старший социальный координатор больницы Екатерина Смирнова.

Поддержка семьи после инсульта

Не менее важна работа координаторов с родственниками пациентов. В городской клинической больнице имени М. Е. Жадкевича готовили к выписке мужчину, перенёсшего инсульт. Владимир Викторович частично потерял подвижность и нуждался в постоянной заботе. Его дочь Ольга не была готова к новым обстоятельствам.

"В первую очередь мы пригласили психолога, который поговорил с Ольгой и помог принять ситуацию. Социальные координаторы рассказали о возможности пройти обучение в Школе родственного ухода, помогли Владимиру Викторовичу при выписке. К этому времени Ольга была готова ухаживать за папой", — поделилась старший социальный координатор больницы Анастасия Зайцева.

Почему это важно

  • Люди не остаются один на один со страхами.
  • Родственники получают знания и уверенность для ухода.
  • Пациенты знают, что помощь продолжится и после выписки.

FAQ

Как обратиться к социальному координатору?

Просто сказать об этом лечащему врачу или найти координатора в больнице. Никаких заявлений не требуется.

Кому доступна помощь?

Пациентам всех городских клинических больниц Москвы: пожилым, людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, а также их семьям.

В чём отличие координатора от врача?

Врач лечит болезни, а координатор решает социальные и психологические вопросы, помогая пациенту чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Мифы и правда

  • Миф: социальный координатор — это медицинская сестра или администратор.
  • Правда: координатор не лечит и не выполняет медпроцедуры. Его задача — помогать пациенту и семье решать социальные и бытовые вопросы.
  • Миф: помощь социальных координаторов платная.
  • Правда: поддержка полностью бесплатна для всех пациентов городских клинических больниц.
  • Миф: координатор занимается только пожилыми людьми.
  • Правда: служба работает для всех: детей, взрослых, маломобильных пациентов и их семей.
  • Миф: к координатору трудно попасть, нужно писать заявления.
  • Правда: достаточно сказать лечащему врачу или обратиться напрямую — помощь оказывается сразу.

Социальные координаторы — это мост между врачами, пациентами и системой поддержки, который помогает москвичам чувствовать себя защищёнными не только в медицинском, но и в человеческом плане.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Последние материалы
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным
Забудьте про соль: всего три специи из кухонного шкафа сделают любое блюдо деликатесом
Дешевле квартиры, но дороже нервов: ловушка для экономных, кто покупает комнату
Отжимания — старое доброе чудо фитнеса: работают на тело лучше, чем половина тренажёров
Посеял в феврале — собрал в июле ведро гигантов: секрет, о котором молчат агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.