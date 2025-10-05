Когда страх сильнее болезни: кто помогает пациентам решиться на операцию и поверить в шанс на выздоровление

Болезнь — это не только диагноз и таблетки. Когда человек оказывается в больнице, рядом с ним часто возникает целый ряд немедицинских проблем: страх перед операцией, переживания близких, трудности с организацией ухода после выписки. В московских клиниках на такие ситуации уже четыре года отвечает специальная социальная служба, которая помогает пациентам и их родственникам справляться с непростыми моментами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поддержка пожилых пациентов в больнице

Четыре года работы и десятки тысяч историй

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за это время психологическую поддержку в столичных больницах получили более 80 тысяч человек. А всего социальные координаторы помогли уже 175 тысячам пациентов — от пожилых людей до москвичей с инвалидностью и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Как это работает

Социальные координаторы помогают:

справиться с тревогой перед лечением;

объяснить пациентам и их близким порядок дальнейшего ухода;

наладить взаимодействие с социальными службами города;

организовать помощь после выписки.

Пациентам не нужно писать заявления или собирать документы — достаточно обратиться к лечащему врачу или напрямую к координатору.

История Анны Петровны

В Московский многопрофильный центр имени С. П. Боткина поступила пожилая женщина. Анна Петровна настолько боялась предстоящей операции, что написала отказ.

"Понимая тревоги пациентки, подключили к решению вопроса психолога нашей службы. Очень важно в трудный момент не оставлять людей один на один со своими переживаниями", — рассказала старший социальный координатор больницы Екатерина Смирнова.

Поддержка семьи после инсульта

Не менее важна работа координаторов с родственниками пациентов. В городской клинической больнице имени М. Е. Жадкевича готовили к выписке мужчину, перенёсшего инсульт. Владимир Викторович частично потерял подвижность и нуждался в постоянной заботе. Его дочь Ольга не была готова к новым обстоятельствам.

"В первую очередь мы пригласили психолога, который поговорил с Ольгой и помог принять ситуацию. Социальные координаторы рассказали о возможности пройти обучение в Школе родственного ухода, помогли Владимиру Викторовичу при выписке. К этому времени Ольга была готова ухаживать за папой", — поделилась старший социальный координатор больницы Анастасия Зайцева.

Почему это важно

Люди не остаются один на один со страхами.

Родственники получают знания и уверенность для ухода.

Пациенты знают, что помощь продолжится и после выписки.

FAQ

Как обратиться к социальному координатору?

Просто сказать об этом лечащему врачу или найти координатора в больнице. Никаких заявлений не требуется.

Кому доступна помощь?

Пациентам всех городских клинических больниц Москвы: пожилым, людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, а также их семьям.

В чём отличие координатора от врача?

Врач лечит болезни, а координатор решает социальные и психологические вопросы, помогая пациенту чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Мифы и правда

Миф: социальный координатор — это медицинская сестра или администратор.

Правда: координатор не лечит и не выполняет медпроцедуры. Его задача — помогать пациенту и семье решать социальные и бытовые вопросы.

Миф: помощь социальных координаторов платная.

Правда: поддержка полностью бесплатна для всех пациентов городских клинических больниц.

Миф: координатор занимается только пожилыми людьми.

Правда: служба работает для всех: детей, взрослых, маломобильных пациентов и их семей.

Миф: к координатору трудно попасть, нужно писать заявления.

Правда: достаточно сказать лечащему врачу или обратиться напрямую — помощь оказывается сразу.

Социальные координаторы — это мост между врачами, пациентами и системой поддержки, который помогает москвичам чувствовать себя защищёнными не только в медицинском, но и в человеческом плане.