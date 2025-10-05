Когда страх сильнее болезни: кто помогает пациентам решиться на операцию и поверить в шанс на выздоровление

Болезнь — это не только диагноз и таблетки. Когда человек оказывается в больнице, рядом с ним часто возникает целый ряд немедицинских проблем: страх перед операцией, переживания близких, трудности с организацией ухода после выписки. В московских клиниках на такие ситуации уже четыре года отвечает специальная социальная служба, которая помогает пациентам и их родственникам справляться с непростыми моментами.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за это время психологическую поддержку в столичных больницах получили более 80 тысяч человек. А всего социальные координаторы помогли уже 175 тысячам пациентов — от пожилых людей до москвичей с инвалидностью и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Социальные координаторы помогают:
Пациентам не нужно писать заявления или собирать документы — достаточно обратиться к лечащему врачу или напрямую к координатору.
В Московский многопрофильный центр имени С. П. Боткина поступила пожилая женщина. Анна Петровна настолько боялась предстоящей операции, что написала отказ.
"Понимая тревоги пациентки, подключили к решению вопроса психолога нашей службы. Очень важно в трудный момент не оставлять людей один на один со своими переживаниями", — рассказала старший социальный координатор больницы Екатерина Смирнова.
Не менее важна работа координаторов с родственниками пациентов. В городской клинической больнице имени М. Е. Жадкевича готовили к выписке мужчину, перенёсшего инсульт. Владимир Викторович частично потерял подвижность и нуждался в постоянной заботе. Его дочь Ольга не была готова к новым обстоятельствам.
"В первую очередь мы пригласили психолога, который поговорил с Ольгой и помог принять ситуацию. Социальные координаторы рассказали о возможности пройти обучение в Школе родственного ухода, помогли Владимиру Викторовичу при выписке. К этому времени Ольга была готова ухаживать за папой", — поделилась старший социальный координатор больницы Анастасия Зайцева.
Просто сказать об этом лечащему врачу или найти координатора в больнице. Никаких заявлений не требуется.
Пациентам всех городских клинических больниц Москвы: пожилым, людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, а также их семьям.
Врач лечит болезни, а координатор решает социальные и психологические вопросы, помогая пациенту чувствовать себя увереннее и спокойнее.
Социальные координаторы — это мост между врачами, пациентами и системой поддержки, который помогает москвичам чувствовать себя защищёнными не только в медицинском, но и в человеческом плане.
