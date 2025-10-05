Бразилия кипит под солнцем и мёрзнет ночью: что будет с ценами на кофе в России

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето 2025 года оказалось непростым для фермеров Бразилии — страны, где рождается большая часть мирового кофе. Засуха и неожиданные заморозки угрожают урожаю, однако поводов для паники у российских потребителей нет. Эксперты уверяют: поставки в Россию останутся стабильными, а рынок не ожидает резких ценовых скачков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кофе с молоком и корицей по-турецки

"В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке. В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако условия текущих контрактов позволяют уверенно планировать закупки", — пояснил директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов.

Как погода влияет на кофе

Кофейное дерево очень чувствительно к климату. Оптимальные условия — умеренная влажность, стабильная температура и равномерные осадки. Любое отклонение от этого баланса снижает урожайность. Засуха приводит к замедлению роста и осыпанию плодов, а заморозки повреждают листья и корневую систему. В 2025 году в некоторых регионах Бразилии температурные перепады оказались настолько сильными, что фермеры вынуждены были спасать плантации с помощью обогрева и туманообразующих систем.

При этом мировое предложение кофе во многом зависит от Латинской Америки. На долю Бразилии, Колумбии, Перу и Гондураса приходится около 60% всего производства.

Таблица "Сравнение": климат и урожайность кофе

Условие Влияние на урожай Комментарий экспертов Засуха Снижение урожайности на 15-25% Недостаток влаги тормозит рост ягод Заморозки Потеря до 30% урожая Повреждаются листья и молодые побеги Оптимальный климат Стабильный урожай Баланс влажности и температуры Избыточные дожди Риск плесени и грибков Требуется обработка и сушка

Несмотря на трудности, специалисты отмечают: ситуация остаётся под контролем. Производители заранее заключили контракты и имеют страховые запасы.

Россия и кофейный рынок

Бразилия остаётся главным поставщиком кофе в Россию. В 2024 году объём импорта вырос в 1,6 раза, достигнув 62 тысяч тонн - максимума за почти три десятилетия. По стоимости закупок рост оказался ещё заметнее: с 130,9 до 266,2 миллионов долларов. Это говорит не столько о дефиците, сколько о повышении мировых котировок и переходе к зернам более высокого качества.

По словам Сергея Митрофанова, текущие контракты позволяют удерживать стабильные поставки:

"Ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок", — отметил эксперт.

Советы шаг за шагом: как выбрать кофе, если цены вырастут

Обратите внимание на страны происхождения - помимо Бразилии, хороший кофе поставляют Вьетнам, Колумбия и Эфиопия. Не гонитесь за модными сортами: арабика средней обжарки часто не уступает премиум-линейкам. При ограниченном бюджете переходите на смеси арабики и робусты - они сохраняют вкус и аромат при меньшей цене. Храните кофе правильно: герметично, без света и влаги — это сохраняет качество даже при колебаниях на рынке. Попробуйте цикорий или кофейные напитки с добавками - полезная альтернатива в случае подорожания зерна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать кофе впрок на год.

Последствие: потеря аромата и вкуса.

Альтернатива: закупать небольшими партиями, но чаще.

• Ошибка: выбирать только брендовые сорта.

Последствие: переплата без ощутимой разницы в качестве.

Альтернатива: искать локальные обжарочные марки.

• Ошибка: считать, что весь кофе из Бразилии одинаков.

Последствие: недооценка вкусового разнообразия.

Альтернатива: обращать внимание на регион происхождения — Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Баия.

А что если…

…действительно начнётся дефицит урожая? В этом случае кофейные компании перераспределят закупки между странами-производителями. Россия, как крупный импортер, имеет устойчивые связи не только с Бразилией, но и с Вьетнамом, Индонезией и Индией. Это позволит сгладить колебания и сохранить ассортимент.

Таблица "Плюсы и минусы" текущей ситуации

Плюсы Минусы Долгосрочные контракты обеспечивают стабильность Возможен рост цен на мировом рынке Повышение качества зерна в импортных поставках Снижение урожая в Бразилии на отдельных плантациях Увеличение диверсификации поставок Неравномерное качество сырья из разных стран

Мифы и правда

• Миф: засуха в Бразилии приведёт к мировому дефициту кофе.

Правда: глобальные запасы и контракты компенсируют возможные потери.

• Миф: цены на кофе в России резко вырастут.

Правда: повышение касается лишь отдельных поставщиков и не затронет массовый рынок.

• Миф: кофе теряет вкус, если хранится дольше полугода.

Правда: в герметичной упаковке и при правильных условиях зерно сохраняет свойства до 12 месяцев.

FAQ

Как выбрать кофе при изменении цен?

Ориентируйтесь не на бренд, а на обжарку и дату производства. Чем свежее — тем ароматнее.

Повлияет ли урожай Бразилии на кофейни в России?

Скорее нет: крупные сети закупают кофе заранее и имеют долгосрочные контракты.

Стоит ли ожидать повышения цен в рознице?

Незначительное увеличение возможно к концу года, но оно не превысит 5-7%.

Какую страну выбрать в качестве альтернативы Бразилии?

Попробуйте кофе из Перу, Эфиопии или Гондураса — их вкус мягче, но не менее насыщенный.

3 интересных факта

• В Бразилии насчитывается более 300 тысяч кофейных ферм, и 80% из них — семейные.

• Около 60 стран мира полностью зависят от экспорта кофе как источника дохода.

• В России ежегодно выпивается свыше 150 миллионов чашек кофе в день.

Исторический контекст

Кофе из Бразилии впервые появился в России ещё в XIX веке, когда купцы везли зерно через европейские порты. С тех пор бразильский кофе стал эталоном для отечественных обжарщиков. В 1990-х годах поставки сократились, но с развитием логистики рынок восстановился. Сейчас Россия входит в десятку крупнейших мировых импортеров кофе и продолжает расширять географию закупок.

Сон и психология

Кофе давно стал не просто напитком, а частью утреннего ритуала и эмоционального настроя. Его аромат запускает выработку дофамина и серотонина — гормонов удовольствия. Однако психологи напоминают: эффект кофеина кратковременный, поэтому важно сохранять баланс — наслаждаться вкусом, но не зависеть от него.

Погодные капризы Бразилии в 2025 году не станут катастрофой для кофейного рынка. Урожай может снизиться, но благодаря контрактам и разнообразию поставщиков российские кофеманы могут быть спокойны. Кофе по-прежнему останется доступным и ароматным — как утренний символ стабильности в непредсказуемом мире.