Бразилия кипит под солнцем и мёрзнет ночью: что будет с ценами на кофе в России

Лето 2025 года оказалось непростым для фермеров Бразилии — страны, где рождается большая часть мирового кофе. Засуха и неожиданные заморозки угрожают урожаю, однако поводов для паники у российских потребителей нет. Эксперты уверяют: поставки в Россию останутся стабильными, а рынок не ожидает резких ценовых скачков.
"В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке. В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако условия текущих контрактов позволяют уверенно планировать закупки", — пояснил директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов.
Кофейное дерево очень чувствительно к климату. Оптимальные условия — умеренная влажность, стабильная температура и равномерные осадки. Любое отклонение от этого баланса снижает урожайность. Засуха приводит к замедлению роста и осыпанию плодов, а заморозки повреждают листья и корневую систему. В 2025 году в некоторых регионах Бразилии температурные перепады оказались настолько сильными, что фермеры вынуждены были спасать плантации с помощью обогрева и туманообразующих систем.
При этом мировое предложение кофе во многом зависит от Латинской Америки. На долю Бразилии, Колумбии, Перу и Гондураса приходится около 60% всего производства.
|Условие
|Влияние на урожай
|Комментарий экспертов
|Засуха
|Снижение урожайности на 15-25%
|Недостаток влаги тормозит рост ягод
|Заморозки
|Потеря до 30% урожая
|Повреждаются листья и молодые побеги
|Оптимальный климат
|Стабильный урожай
|Баланс влажности и температуры
|Избыточные дожди
|Риск плесени и грибков
|Требуется обработка и сушка
Несмотря на трудности, специалисты отмечают: ситуация остаётся под контролем. Производители заранее заключили контракты и имеют страховые запасы.
Бразилия остаётся главным поставщиком кофе в Россию. В 2024 году объём импорта вырос в 1,6 раза, достигнув 62 тысяч тонн - максимума за почти три десятилетия. По стоимости закупок рост оказался ещё заметнее: с 130,9 до 266,2 миллионов долларов. Это говорит не столько о дефиците, сколько о повышении мировых котировок и переходе к зернам более высокого качества.
По словам Сергея Митрофанова, текущие контракты позволяют удерживать стабильные поставки:
"Ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок", — отметил эксперт.
Обратите внимание на страны происхождения - помимо Бразилии, хороший кофе поставляют Вьетнам, Колумбия и Эфиопия.
Не гонитесь за модными сортами: арабика средней обжарки часто не уступает премиум-линейкам.
При ограниченном бюджете переходите на смеси арабики и робусты - они сохраняют вкус и аромат при меньшей цене.
Храните кофе правильно: герметично, без света и влаги — это сохраняет качество даже при колебаниях на рынке.
Попробуйте цикорий или кофейные напитки с добавками - полезная альтернатива в случае подорожания зерна.
• Ошибка: покупать кофе впрок на год.
Последствие: потеря аромата и вкуса.
Альтернатива: закупать небольшими партиями, но чаще.
• Ошибка: выбирать только брендовые сорта.
Последствие: переплата без ощутимой разницы в качестве.
Альтернатива: искать локальные обжарочные марки.
• Ошибка: считать, что весь кофе из Бразилии одинаков.
Последствие: недооценка вкусового разнообразия.
Альтернатива: обращать внимание на регион происхождения — Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Баия.
…действительно начнётся дефицит урожая? В этом случае кофейные компании перераспределят закупки между странами-производителями. Россия, как крупный импортер, имеет устойчивые связи не только с Бразилией, но и с Вьетнамом, Индонезией и Индией. Это позволит сгладить колебания и сохранить ассортимент.
|Плюсы
|Минусы
|Долгосрочные контракты обеспечивают стабильность
|Возможен рост цен на мировом рынке
|Повышение качества зерна в импортных поставках
|Снижение урожая в Бразилии на отдельных плантациях
|Увеличение диверсификации поставок
|Неравномерное качество сырья из разных стран
• Миф: засуха в Бразилии приведёт к мировому дефициту кофе.
Правда: глобальные запасы и контракты компенсируют возможные потери.
• Миф: цены на кофе в России резко вырастут.
Правда: повышение касается лишь отдельных поставщиков и не затронет массовый рынок.
• Миф: кофе теряет вкус, если хранится дольше полугода.
Правда: в герметичной упаковке и при правильных условиях зерно сохраняет свойства до 12 месяцев.
Как выбрать кофе при изменении цен?
Ориентируйтесь не на бренд, а на обжарку и дату производства. Чем свежее — тем ароматнее.
Повлияет ли урожай Бразилии на кофейни в России?
Скорее нет: крупные сети закупают кофе заранее и имеют долгосрочные контракты.
Стоит ли ожидать повышения цен в рознице?
Незначительное увеличение возможно к концу года, но оно не превысит 5-7%.
Какую страну выбрать в качестве альтернативы Бразилии?
Попробуйте кофе из Перу, Эфиопии или Гондураса — их вкус мягче, но не менее насыщенный.
• В Бразилии насчитывается более 300 тысяч кофейных ферм, и 80% из них — семейные.
• Около 60 стран мира полностью зависят от экспорта кофе как источника дохода.
• В России ежегодно выпивается свыше 150 миллионов чашек кофе в день.
Кофе из Бразилии впервые появился в России ещё в XIX веке, когда купцы везли зерно через европейские порты. С тех пор бразильский кофе стал эталоном для отечественных обжарщиков. В 1990-х годах поставки сократились, но с развитием логистики рынок восстановился. Сейчас Россия входит в десятку крупнейших мировых импортеров кофе и продолжает расширять географию закупок.
Кофе давно стал не просто напитком, а частью утреннего ритуала и эмоционального настроя. Его аромат запускает выработку дофамина и серотонина — гормонов удовольствия. Однако психологи напоминают: эффект кофеина кратковременный, поэтому важно сохранять баланс — наслаждаться вкусом, но не зависеть от него.
Погодные капризы Бразилии в 2025 году не станут катастрофой для кофейного рынка. Урожай может снизиться, но благодаря контрактам и разнообразию поставщиков российские кофеманы могут быть спокойны. Кофе по-прежнему останется доступным и ароматным — как утренний символ стабильности в непредсказуемом мире.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.