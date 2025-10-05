Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем меньше вес, тем больше сила: неожиданный закон натурального бодибилдинга
Подарок, растрогавший Барнаул: Билан и Рудковская показали, как выглядит настоящее добро, а не пиар
Красивый дом — старый взгляд: ошибка со шторами, которая моментально удешевляет интерьер
Южнокорейский бренд обошёл всех конкурентов в рейтинге безопасности: неожиданный лидер среди самых защищённых авто
Тихий саботаж под грядками: как прогнать крота, не превратив огород в минное поле
Хурма спасла семью от развода: один смузи утром — и жена снова стала богиней кухни
Окаменелая рыбка из Альберты будит древних: секрет, который меняет все
Сюда едут не ради пляжей — город, в котором Средиземноморье становится образом жизни
Топливо против кошелька: 2026-й проверит бюджеты россиян на прочность

Бразилия кипит под солнцем и мёрзнет ночью: что будет с ценами на кофе в России

1:57
Здоровье

Лето 2025 года оказалось непростым для фермеров Бразилии — страны, где рождается большая часть мирового кофе. Засуха и неожиданные заморозки угрожают урожаю, однако поводов для паники у российских потребителей нет. Эксперты уверяют: поставки в Россию останутся стабильными, а рынок не ожидает резких ценовых скачков.

Кофе с молоком и корицей по-турецки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с молоком и корицей по-турецки

"В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке. В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако условия текущих контрактов позволяют уверенно планировать закупки", — пояснил директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов.

Как погода влияет на кофе

Кофейное дерево очень чувствительно к климату. Оптимальные условия — умеренная влажность, стабильная температура и равномерные осадки. Любое отклонение от этого баланса снижает урожайность. Засуха приводит к замедлению роста и осыпанию плодов, а заморозки повреждают листья и корневую систему. В 2025 году в некоторых регионах Бразилии температурные перепады оказались настолько сильными, что фермеры вынуждены были спасать плантации с помощью обогрева и туманообразующих систем.

При этом мировое предложение кофе во многом зависит от Латинской Америки. На долю Бразилии, Колумбии, Перу и Гондураса приходится около 60% всего производства.

Таблица "Сравнение": климат и урожайность кофе

Условие Влияние на урожай Комментарий экспертов
Засуха Снижение урожайности на 15-25% Недостаток влаги тормозит рост ягод
Заморозки Потеря до 30% урожая Повреждаются листья и молодые побеги
Оптимальный климат Стабильный урожай Баланс влажности и температуры
Избыточные дожди Риск плесени и грибков Требуется обработка и сушка

Несмотря на трудности, специалисты отмечают: ситуация остаётся под контролем. Производители заранее заключили контракты и имеют страховые запасы.

Россия и кофейный рынок

Бразилия остаётся главным поставщиком кофе в Россию. В 2024 году объём импорта вырос в 1,6 раза, достигнув 62 тысяч тонн - максимума за почти три десятилетия. По стоимости закупок рост оказался ещё заметнее: с 130,9 до 266,2 миллионов долларов. Это говорит не столько о дефиците, сколько о повышении мировых котировок и переходе к зернам более высокого качества.

По словам Сергея Митрофанова, текущие контракты позволяют удерживать стабильные поставки:

"Ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок", — отметил эксперт.

Советы шаг за шагом: как выбрать кофе, если цены вырастут

  1. Обратите внимание на страны происхождения - помимо Бразилии, хороший кофе поставляют Вьетнам, Колумбия и Эфиопия.

  2. Не гонитесь за модными сортами: арабика средней обжарки часто не уступает премиум-линейкам.

  3. При ограниченном бюджете переходите на смеси арабики и робусты - они сохраняют вкус и аромат при меньшей цене.

  4. Храните кофе правильно: герметично, без света и влаги — это сохраняет качество даже при колебаниях на рынке.

  5. Попробуйте цикорий или кофейные напитки с добавками - полезная альтернатива в случае подорожания зерна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать кофе впрок на год.
Последствие: потеря аромата и вкуса.
Альтернатива: закупать небольшими партиями, но чаще.

Ошибка: выбирать только брендовые сорта.
Последствие: переплата без ощутимой разницы в качестве.
Альтернатива: искать локальные обжарочные марки.

Ошибка: считать, что весь кофе из Бразилии одинаков.
Последствие: недооценка вкусового разнообразия.
Альтернатива: обращать внимание на регион происхождения — Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Баия.

А что если…

…действительно начнётся дефицит урожая? В этом случае кофейные компании перераспределят закупки между странами-производителями. Россия, как крупный импортер, имеет устойчивые связи не только с Бразилией, но и с Вьетнамом, Индонезией и Индией. Это позволит сгладить колебания и сохранить ассортимент.

Таблица "Плюсы и минусы" текущей ситуации

Плюсы Минусы
Долгосрочные контракты обеспечивают стабильность Возможен рост цен на мировом рынке
Повышение качества зерна в импортных поставках Снижение урожая в Бразилии на отдельных плантациях
Увеличение диверсификации поставок Неравномерное качество сырья из разных стран

Мифы и правда

Миф: засуха в Бразилии приведёт к мировому дефициту кофе.
Правда: глобальные запасы и контракты компенсируют возможные потери.

Миф: цены на кофе в России резко вырастут.
Правда: повышение касается лишь отдельных поставщиков и не затронет массовый рынок.

Миф: кофе теряет вкус, если хранится дольше полугода.
Правда: в герметичной упаковке и при правильных условиях зерно сохраняет свойства до 12 месяцев.

FAQ

Как выбрать кофе при изменении цен?
Ориентируйтесь не на бренд, а на обжарку и дату производства. Чем свежее — тем ароматнее.

Повлияет ли урожай Бразилии на кофейни в России?
Скорее нет: крупные сети закупают кофе заранее и имеют долгосрочные контракты.

Стоит ли ожидать повышения цен в рознице?
Незначительное увеличение возможно к концу года, но оно не превысит 5-7%.

Какую страну выбрать в качестве альтернативы Бразилии?
Попробуйте кофе из Перу, Эфиопии или Гондураса — их вкус мягче, но не менее насыщенный.

3 интересных факта

• В Бразилии насчитывается более 300 тысяч кофейных ферм, и 80% из них — семейные.
• Около 60 стран мира полностью зависят от экспорта кофе как источника дохода.
• В России ежегодно выпивается свыше 150 миллионов чашек кофе в день.

Исторический контекст

Кофе из Бразилии впервые появился в России ещё в XIX веке, когда купцы везли зерно через европейские порты. С тех пор бразильский кофе стал эталоном для отечественных обжарщиков. В 1990-х годах поставки сократились, но с развитием логистики рынок восстановился. Сейчас Россия входит в десятку крупнейших мировых импортеров кофе и продолжает расширять географию закупок.

Сон и психология

Кофе давно стал не просто напитком, а частью утреннего ритуала и эмоционального настроя. Его аромат запускает выработку дофамина и серотонина — гормонов удовольствия. Однако психологи напоминают: эффект кофеина кратковременный, поэтому важно сохранять баланс — наслаждаться вкусом, но не зависеть от него.

Погодные капризы Бразилии в 2025 году не станут катастрофой для кофейного рынка. Урожай может снизиться, но благодаря контрактам и разнообразию поставщиков российские кофеманы могут быть спокойны. Кофе по-прежнему останется доступным и ароматным — как утренний символ стабильности в непредсказуемом мире.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Бразилия кипит под солнцем и мёрзнет ночью: что будет с ценами на кофе в России
Хурма спасла семью от развода: один смузи утром — и жена снова стала богиней кухни
Окаменелая рыбка из Альберты будит древних: секрет, который меняет все
Сюда едут не ради пляжей — город, в котором Средиземноморье становится образом жизни
Топливо против кошелька: 2026-й проверит бюджеты россиян на прочность
Флакон против времени: этот трюк продлевает стойкость даже самых лёгких духов
Существо между мирами: почему кошка — это не просто животное, а тайна с глазами Вселенной
Октябрь зовёт к солнцу: Гоа или Бали — сравниваем пляжи, цены и атмосферу, чтобы понять, где продлить лето
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Осень зовёт в сад: деревья, которые приживутся даже там, где земля уже пахнет зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.