Бабушка не зря советовала: этот напиток укрепляет нервы и снижает сахар в крови

Выбор между кофе и цикорием знаком многим. Для одних кофе — утренняя необходимость, для других — источник лишнего кофеина. А кто-то ищет альтернативу: напиток, который сохраняет привычный ритуал, но приносит больше пользы. Цикорий всё чаще становится ответом на этот запрос. Ещё недавно его считали суррогатом, а теперь — продуктом здорового питания. Разберёмся, чем он может заменить кофе, кому подходит и в каких случаях стоит быть осторожнее.
Оба напитка имеют схожий цвет и аромат, но действуют на организм по-разному. Кофе стимулирует нервную систему за счёт кофеина — повышает концентрацию и бодрит, но при избытке вызывает тревожность и бессонницу. Цикорий же действует мягко, не содержит кофеина, поддерживает пищеварение и не вызывает скачков давления.
|Параметр
|Кофе
|Цикорий
|Содержание кофеина
|Высокое
|Отсутствует
|Влияние на давление
|Повышает
|Нормализует
|Влияние на сон
|Может вызывать бессонницу
|Не нарушает цикл сна
|Польза для ЖКТ
|Может раздражать желудок
|Улучшает пищеварение
|Основной эффект
|Бодрит
|Расслабляет
|Подходит беременным и детям
|Нет
|Да, в умеренных количествах
Корень цикория содержит инулин — природный пребиотик, который улучшает микрофлору кишечника, снижает уровень сахара и способствует усвоению питательных веществ. Он богат витаминами группы B, калием, магнием и железом.
• Инулин активизирует рост полезных бактерий, помогает переваривать пищу и снижает уровень глюкозы в крови.
• Витамины группы B поддерживают нервную систему, повышают настроение и устойчивость к стрессу.
• Калий и магний нормализуют сердечный ритм, снижают тревожность и улучшают сон.
• Железо участвует в образовании эритроцитов и предотвращает анемию.
• Полифенолы снижают уровень холестерина и защищают сосуды.
Цикорий очищает печень, укрепляет иммунитет, ускоряет обмен веществ и помогает организму восстанавливаться после стрессов.
Не употребляйте напиток натощак — инулин стимулирует выделение желудочного сока.
Заваривайте 1-2 чайные ложки порошка на стакан воды, не кипятите повторно.
Не добавляйте коровье молоко — лучше использовать растительное.
Для мягкого вкуса добавьте немного мёда или корицы.
Храните порошок в плотно закрытой банке, вдали от влаги.
Пейте 1-2 чашки в день, не превышая норму.
• Ошибка: пить цикорий слишком крепким.
Последствие: раздражение желудка и метеоризм.
Альтернатива: уменьшить концентрацию, добавить растительное молоко.
• Ошибка: сочетать с кофе.
Последствие: потеря эффекта и перегрузка нервной системы.
Альтернатива: чередовать напитки по дням.
• Ошибка: пить при язве или гастрите.
Последствие: обострение заболеваний ЖКТ.
Альтернатива: перейти на травяные отвары или овсяный напиток.
…кофе стал вызывать тахикардию или бессонницу? Это сигнал, что организму нужен отдых от стимуляторов. В таких случаях переход на цикорий помогает мягко снизить зависимость от кофеина без синдрома отмены. Через пару недель сон выравнивается, давление стабилизируется, а уровень тревожности падает.
|Плюсы
|Минусы
|Не содержит кофеина
|Не бодрит мгновенно
|Улучшает работу кишечника
|Может вызвать вздутие при переизбытке
|Подходит при беременности и гипертонии
|Имеет специфический вкус
|Снижает уровень сахара и холестерина
|Не рекомендован при язве и варикозе
|Успокаивает нервную систему
|Не заменяет полноценное питание
Напиток помогает будущим мамам поддерживать тонус и спокойствие. Магний снимает раздражительность, а инулин уменьшает отёки, выводя лишнюю жидкость. Кроме того, цикорий помогает нормализовать стул и укрепить иммунитет. Оптимально — 1-2 чашки в день.
"Магний в цикории помогает беременным расслабиться и снизить стресс, а инулин поддерживает пищеварение", — пояснила врач акушер-гинеколог Анна Крылова.
Инулин и клетчатка создают чувство сытости и снижают аппетит, что помогает контролировать количество потребляемой пищи. Напиток ускоряет метаболизм и замедляет усвоение углеводов, но сам по себе не "сжигает" жир. Цикорий — помощник, а не волшебное средство: эффект достигается только при сбалансированной диете и активности.
Напиток полезен для ребёнка старше года. Он укрепляет иммунитет, улучшает микрофлору кишечника и служит профилактикой дисбактериоза. Главное — не делать его слишком крепким. На стакан воды достаточно одной чайной ложки порошка. В возрасте 9-10 лет цикорий может стать безвредной альтернативой кофе.
• Миф: цикорий — заменитель кофе без пользы.
Правда: это самостоятельный напиток с пребиотиками и минералами.
• Миф: можно пить сколько угодно.
Правда: избыток вызывает вздутие и раздражение желудка.
• Миф: цикорий вызывает давление.
Правда: он, наоборот, помогает его нормализовать.
Можно ли пить цикорий гипертоникам?
Да, он снижает давление благодаря калию и отсутствию кофеина.
Можно ли употреблять просроченный цикорий?
Если нет запаха плесени и насекомых, вреда не будет, но и пользы почти нет.
Можно ли сочетать цикорий с молоком?
Да, но предпочтительно с растительным — овсяным или миндальным, чтобы избежать диареи.
Как хранить напиток?
В герметичной таре, в сухом и тёмном месте при комнатной температуре.
• Цикорий использовался как заменитель кофе ещё во времена Наполеона, когда поставки зерна были ограничены.
• В листьях цикория содержится больше витамина K, чем в шпинате.
• Французы называют цикорий "солнечным корнем" за способность восстанавливаться даже после засухи.
Цикорий известен со времён Древнего Египта — его использовали для очищения печени и крови. В Европе он стал популярным в XVIII веке как дешёвая альтернатива кофе. В СССР напиток варили в школах и санаториях, считая его общеукрепляющим. Сегодня цикорий возвращается в моду, но уже как элемент осознанного питания и источник натуральных пребиотиков.
Цикорий помогает расслабиться без седативных препаратов. Магний снижает уровень кортизола, а отсутствие кофеина делает напиток подходящим даже перед сном. Люди, которые заменили вечерний кофе на цикорий, отмечают улучшение сна и исчезновение чувства тревожности.
Цикорий — не суррогат, а полноценный напиток с собственной пользой. Он поддерживает сердце, кишечник и нервную систему, помогает регулировать давление и уровень сахара. Если употреблять его с умом, он становится частью здорового образа жизни, сохраняя уют утреннего ритуала — без вреда для здоровья.
