Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налог с аренды можно сократить в три раза: простой шаг, который экономит тысячи рублей
Настоящий ад для ваших рыбок: как кристально чистая вода на вид может оказаться смертельной
Флагманский электромобиль превратился в источник пожара: Faraday Future снова в центре скандала
Спасательный круг на талии — штука коварная: как избавиться от жира и перезапустить метаболизм
Куриные яйца больше не роскошь: вот почему произошло падение цен
Сплав без страха: как остаться сухим и тёплым даже в ледяной реке и не допустить роковой ошибки новичков
Тот самый вкус с дымком у ухи появляется не из-за костра: вот в чём настоящий секрет
Огород без боли в спине: способ, который избавит вас от самого нудного этапа посадки
Этих ошибок больше не будет: Седокова назвала формат отношений, который навсегда вычеркнула

Влага, ветер и здоровье: почему прогулка под дождём полезнее часа в спортзале

7:09
Здоровье

Осень приходит с дождями, ветром и хмурыми днями, но именно в это время прогулки становятся особенно нужными. Большинство людей предпочитают оставаться дома, когда за окном промозгло и сыро, но отказ от свежего воздуха играет против здоровья. По словам специалистов, регулярные прогулки даже в непогоду способны укрепить иммунитет, поднять настроение и помочь организму легче пережить сезон вирусов.

Прогулка под дождём
Фото: commons.wikimedia.org by Jules Grandgagnage, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Прогулка под дождём

"Осень — это прекрасная возможность насладиться свежестью воздуха, разглядывать разноцветье листьев и получать удовольствие от прогулки по мокрым улицам города или парковой тропинке", — отметила аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.

Почему прогулки в дождь полезны

Осень — время снижения солнечной активности, и организм начинает испытывать дефицит витамина D. Даже в пасмурные дни пребывание на улице помогает синтезировать этот важный элемент, поддерживающий иммунитет и настроение. Витамин D участвует в работе нервной и эндокринной систем, влияет на выработку серотонина — гормона радости, а также помогает противостоять вирусам. Кроме того, свежий воздух ускоряет обмен веществ, улучшает снабжение клеток кислородом и повышает общий тонус.

"Пребывание на открытом воздухе, даже в пасмурный день, способствует выработке витамина D, который важен для крепкого иммунитета и борьбы с осенней хандрой", — пояснила врач.

Таблица "Сравнение": прогулки в помещении и на улице

Параметр Прогулка в помещении (ТРЦ, спортзал) Прогулка на улице
Качество воздуха Замкнутое, рециркуляция, пыль Естественная вентиляция, кислород
Свет Искусственный, без ультрафиолета Естественный, даже при пасмурной погоде
Влияние на настроение Нейтральное Стимулирует выработку серотонина
Польза для иммунитета Минимальная Поддерживает выработку витамина D
Риск вирусов Высокий в замкнутом пространстве Ниже на свежем воздухе

Советы шаг за шагом: как правильно гулять в непогоду

  1. Выбирайте правильную одежду. Водонепроницаемая куртка, резиновые сапоги и головной убор защитят от переохлаждения.

  2. Не бойтесь дождя. Зонт или капюшон — всё, что нужно, чтобы сделать прогулку комфортной.

  3. Планируйте короткие маршруты. 20-30 минут на свежем воздухе достаточно, чтобы активировать кровообращение.

  4. Пейте тёплый напиток после прогулки. Травяной чай или отвар шиповника помогут восстановить тепло и жидкость.

  5. Избегайте ветреных открытых мест. Лучше выбирать парки, дворы и защищённые тропинки.

  6. Регулярность важнее продолжительности. Лучше гулять ежедневно по чуть-чуть, чем редко, но надолго.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказываться от прогулок из-за дождя.
Последствие: снижение иммунитета, дефицит витамина D.
Альтернатива: надеть непромокаемую одежду и выйти хотя бы на 15 минут.

Ошибка: слишком тёпло одеваться.
Последствие: перегрев и потливость, что повышает риск простуды.
Альтернатива: многослойная одежда, чтобы регулировать температуру.

Ошибка: гулять на голодный желудок.
Последствие: упадок сил и головокружение.
Альтернатива: лёгкий перекус перед выходом — банан или овсяный батончик.

А что если…

…всё-таки начался дождь во время прогулки? Не стоит паниковать и бежать домой. Плотный дождевик и капюшон справятся с влагой, а лёгкая физическая активность сохранит тепло. Даже после дождя воздух становится чище: капли связывают пыль и аллергены, делая дыхание свободнее.

Таблица "Плюсы и минусы" осенних прогулок

Плюсы Минусы
Поддерживают иммунитет и настроение Необходима подходящая одежда
Улучшают обмен веществ и сон Возможность переохлаждения при ветре
Повышают уровень витамина D Снижается комфорт при сильном дожде
Помогают бороться с тревожностью Требуют самодисциплины

Мифы и правда

Миф: прогулки в дождь вызывают простуду.
Правда: болезни вызывает не дождь, а вирусы. При правильной одежде риск минимален.

Миф: витамин D образуется только под прямыми солнечными лучами.
Правда: даже рассеянный свет способствует его синтезу.

Миф: если холодно, лучше сидеть дома.
Правда: холод стимулирует кровообращение и адаптацию организма, укрепляя защитные функции.

FAQ

Как долго нужно гулять осенью?
Оптимально — 30-40 минут в день. Если прохладно, можно разбить прогулку на два коротких выхода.

Когда лучше выходить на улицу?
Утром или днём, пока светло. Вечерние прогулки полезны только при отсутствии сильного ветра и осадков.

Что взять с собой на прогулку ребёнку?
Непромокаемую обувь, запасные носки и термос с тёплым напитком.

Можно ли гулять при ветре?
Да, если температура не ниже +5 °C и одежда защищает от сквозняков.

3 интересных факта

• После дождя воздух становится чище: уровень пыли и аллергенов падает почти вдвое.
• Осенние прогулки помогают бороться с апатией и снижают уровень кортизола — гормона стресса.
• Люди, регулярно гуляющие в любую погоду, болеют ОРВИ на 30 % реже.

Исторический контекст

Традиция прогулок на свежем воздухе появилась в Европе в XVIII веке, когда врачи начали рекомендовать пациентам ежедневные "воздушные ванны" для укрепления здоровья. В России привычка гулять в любую погоду закрепилась в санаторной практике XIX века. Тогда считалось, что свежий воздух лечит "усталость нервов" и "грудные болезни". Современная медицина лишь подтвердила: движение и кислород действительно творят чудеса.

Сон и психология

Осень часто приносит хандру и сонливость. Прогулки на воздухе снижают уровень мелатонина днём и улучшают качество сна ночью. После получаса движения на улице повышается концентрация эндорфинов, что помогает справляться с тревогой и утомлением. Люди, которые выходят гулять даже в плохую погоду, реже страдают от сезонной депрессии.

Осень не повод прятаться под пледом. Прогулка под дождём может стать лучшей терапией для тела и ума. Она укрепляет иммунитет, насыщает кислородом и возвращает бодрость. Главное — тёплая одежда, удобная обувь и готовность наслаждаться погодой такой, какая она есть.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Флагманский электромобиль превратился в источник пожара: Faraday Future снова в центре скандала
Спасательный круг на талии — штука коварная: как избавиться от жира и перезапустить метаболизм
Куриные яйца больше не роскошь: вот почему произошло падение цен
Сплав без страха: как остаться сухим и тёплым даже в ледяной реке и не допустить роковой ошибки новичков
Тот самый вкус с дымком у ухи появляется не из-за костра: вот в чём настоящий секрет
Влага, ветер и здоровье: почему прогулка под дождём полезнее часа в спортзале
Огород без боли в спине: способ, который избавит вас от самого нудного этапа посадки
Этих ошибок больше не будет: Седокова назвала формат отношений, который навсегда вычеркнула
Ваш старый USB-накопитель — секретный агент: 9 скрытых возможностей
Рамы вспоминают, что они белые: один трюк возвращает свежесть окнам без химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.