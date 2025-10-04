Маленькие поломки организма, за которыми скрывается риск инсульта: первые звоночки катастрофы

Заболевания сердца и сосудов остаются главной причиной смертности во всем мире. Но мало кто знает, что организм нередко заранее подаёт сигналы о надвигающейся беде. Эти симптомы кажутся мелочами и часто остаются без внимания, хотя могут спасти жизнь, если вовремя их распознать.
Кардиологи всё чаще обращают внимание на состояние полости рта. Болезни дёсен связаны не только с зубами: они влияют на обмен веществ и могут повысить риск диабета второго типа, а это прямой путь к инсульту или инфаркту.
Другой тревожный сигнал — нарушение эрекции у мужчин. Проблемы интимного характера нередко указывают на атеросклероз, при котором сосуды теряют эластичность и перекрывается кровоток.
Ещё один фактор риска — храп с остановками дыхания. Сам по себе он не вызывает приступа, но часто связан с лишним весом и синдромом апноэ сна, которые перегружают сердце.
Холодные пальцы на руках и ногах тоже должны насторожить: это может указывать на плохую циркуляцию крови, вызванную слабой работой сердечно-сосудистой системы.
"Проблема с эрекцией может быть самым первым симптомом атеросклероза", — сказала врач-кардиолог Раша Аль-Лами.
|Признак
|Возможная причина
|Риск для здоровья
|Болезни дёсен
|Хроническое воспаление, связь с диабетом 2 типа
|Повышенный риск инсульта и инфаркта
|Импотенция
|Атеросклероз, нарушение кровотока
|Первый симптом сосудистых проблем
|Храп с апноэ
|Лишний вес, слабость дыхательных путей
|Перегрузка сердца и сосудов
|Холодные пальцы
|Плохое кровообращение
|Нарушение работы сердца
А что если симптомы проявляются, но человек их списывает на усталость? В этом случае риск возрастает многократно: организм предупреждает, но помощи не получает. Важно понимать, что своевременное обращение к врачу способно предотвратить тяжёлые последствия.
Апноэ сна напрямую влияет на психическое здоровье. Частые пробуждения снижают качество отдыха, приводят к тревожности и депрессии. В результате повышается риск не только инфаркта, но и эмоционального выгорания.
Многие ранние признаки инсульта и инфаркта выглядят неочевидно и кажутся "мелочами", однако именно они позволяют вовремя обнаружить проблемы с сосудами и сердцем. Внимательное отношение к таким сигналам, регулярные обследования и профилактика способны значительно снизить риск опасных осложнений и сохранить здоровье.
