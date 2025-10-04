Маленькие поломки организма, за которыми скрывается риск инсульта: первые звоночки катастрофы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:31
Здоровье

Заболевания сердца и сосудов остаются главной причиной смертности во всем мире. Но мало кто знает, что организм нередко заранее подаёт сигналы о надвигающейся беде. Эти симптомы кажутся мелочами и часто остаются без внимания, хотя могут спасти жизнь, если вовремя их распознать.

Симптомы проблем с сердцем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Симптомы проблем с сердцем

Незаметные симптомы нельзя игнорировать

Кардиологи всё чаще обращают внимание на состояние полости рта. Болезни дёсен связаны не только с зубами: они влияют на обмен веществ и могут повысить риск диабета второго типа, а это прямой путь к инсульту или инфаркту.

Другой тревожный сигнал — нарушение эрекции у мужчин. Проблемы интимного характера нередко указывают на атеросклероз, при котором сосуды теряют эластичность и перекрывается кровоток.

Ещё один фактор риска — храп с остановками дыхания. Сам по себе он не вызывает приступа, но часто связан с лишним весом и синдромом апноэ сна, которые перегружают сердце.

Холодные пальцы на руках и ногах тоже должны насторожить: это может указывать на плохую циркуляцию крови, вызванную слабой работой сердечно-сосудистой системы.

"Проблема с эрекцией может быть самым первым симптомом атеросклероза", — сказала врач-кардиолог Раша Аль-Лами.

Сравнение признаков и факторов риска

Признак Возможная причина Риск для здоровья
Болезни дёсен Хроническое воспаление, связь с диабетом 2 типа Повышенный риск инсульта и инфаркта
Импотенция Атеросклероз, нарушение кровотока Первый симптом сосудистых проблем
Храп с апноэ Лишний вес, слабость дыхательных путей Перегрузка сердца и сосудов
Холодные пальцы Плохое кровообращение Нарушение работы сердца

Советы

  1. Обратите внимание на гигиену полости рта: регулярная чистка, визиты к стоматологу, использование ирригатора.
  2. При первых проблемах с эрекцией не откладывайте визит к врачу — это сигнал о сосудах, а не только интимная проблема.
  3. Следите за весом и уровнем физической активности, используйте фитнес-браслеты или шагомеры.
  4. Если храп сопровождается остановками дыхания — пройдите обследование сна (полисомнография).
  5. При постоянных холодных руках и ногах сделайте допплерографию сосудов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование болезней дёсен → воспаление усиливает диабет и риск инсульта → регулярные визиты к стоматологу.
  • Замалчивание импотенции → поздняя диагностика атеросклероза → ранняя консультация у уролога и кардиолога.
  • Привычка "не обращать внимания" на храп → перегрузка сердца и лёгких → обследование в сомнологической клинике.
  • Хроническое чувство холода в конечностях → развитие сосудистой недостаточности → профилактическая проверка кровообращения.

Игнорирование проблемы

А что если симптомы проявляются, но человек их списывает на усталость? В этом случае риск возрастает многократно: организм предупреждает, но помощи не получает. Важно понимать, что своевременное обращение к врачу способно предотвратить тяжёлые последствия.

Мифы и правда

  • Миф: инсульт и инфаркт приходят внезапно, без предупреждения.
    Правда: организм подаёт сигналы задолго до приступа.
  • Миф: храп — это только неудобство для окружающих.
    Правда: храп с апноэ может разрушать сосуды и сердце.
  • Миф: проблемы с эрекцией — исключительно возрастная норма.
    Правда: это часто первый симптом сосудистых нарушений.

Сон и психология

Апноэ сна напрямую влияет на психическое здоровье. Частые пробуждения снижают качество отдыха, приводят к тревожности и депрессии. В результате повышается риск не только инфаркта, но и эмоционального выгорания.

Многие ранние признаки инсульта и инфаркта выглядят неочевидно и кажутся "мелочами", однако именно они позволяют вовремя обнаружить проблемы с сосудами и сердцем. Внимательное отношение к таким сигналам, регулярные обследования и профилактика способны значительно снизить риск опасных осложнений и сохранить здоровье.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
