Когда помощь не приходит, остаётся только надеяться на чудо — система медицины рушится на глазах

5:21
Здоровье

В Красноярском крае начались серьёзные изменения в работе районных больниц. Часть специалистов перевели на так называемое "домашнее дежурство". Теперь ночью анестезиологи, хирурги и медсёстры находятся не в стационаре, а дома, ожидая вызова. Формально это решение разрешено Трудовым кодексом, однако у врачей и депутатов возникают сомнения в его безопасности.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

Врачи оказались на удалёнке

С 18 сентября в Боготольской районной больнице хирургическая бригада работает по новому графику: с 20:00 до 08:00 врачи дежурят дома. При этом штат анестезиологов сократился вдвое — осталось только два специалиста вместо четырёх.

По официальной версии, решение принято самим руководством больницы ради "рационального использования кадровых и финансовых ресурсов". В министерстве здравоохранения утверждают, что подобный формат давно применяется в небольших медучреждениях и позволяет повысить зарплаты.

Так, после перехода на домашнее дежурство доход анестезиолога-реаниматолога увеличился почти на 11 тысяч рублей, а у медсестёр — на 6 тысяч.

Опасения медиков и депутатов

Несмотря на повышение зарплат, новая система вызвала много сомнений у медиков и депутатов. Главная тревога связана с тем, что перевод специалистов на "домашнее дежурство" увеличивает время ожидания помощи в экстренных ситуациях.

По мнению врачей, особенно уязвимыми оказываются пациенты с инсультами, инфарктами, а также беременные женщины и дети. Если раньше медицинская бригада могла приступить к работе в считанные минуты, то теперь к этому добавляется время на дорогу до больницы.

Отдельное беспокойство вызывает перспектива перевода на ночные удалённые дежурства хирургов. Это может ещё больше замедлить процесс оказания помощи и увеличить нагрузку на скорую помощь, которая вынуждена будет компенсировать дефицит специалистов в стационарах.

Советы шаг за шагом: как действовать пациентам

  1. При обращении в районную больницу уточняйте, есть ли на месте хирургическая или реанимационная бригада.
  2. В экстренной ситуации звоните в скорую и просите консультацию, нужно ли ехать в краевой центр.
  3. Если речь идёт о плановой операции, уточняйте у врача расписание дежурств.
  4. Беременным женщинам и семьям с детьми стоит заранее знать контакты ближайшей больницы более высокого уровня.
  5. При хронических заболеваниях полезно иметь под рукой "тревожный чемоданчик" с необходимыми лекарствами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что домашнее дежурство не влияет на качество помощи.

  • Последствие: задержка приезда врача, риск осложнений.

  • Альтернатива: сохранять хотя бы одну дежурную смену в стационаре и использовать телемедицину для консультаций.

Проблемы не избежать

А что если система "удалённых дежурств" распространится на все районные больницы края? В этом случае основная нагрузка ляжет на Красноярск и Ачинск, куда будут везти пациентов с тяжёлыми случаями. Это создаст очереди и перегрузит скорую помощь, сообщает prmira.ru.

FAQ

Как выбрать больницу для экстренной помощи в Красноярском крае?
Лучше ориентироваться на учреждения, где дежурят врачи в стационаре: Красноярск и Ачинск.

Сколько стоит санавиация в регионе?
Для пациентов она бесплатна, но вызывает нагрузку на региональный бюджет.

Что лучше: круглосуточное дежурство или домашнее?
С точки зрения безопасности пациента — круглосуточное дежурство, с точки зрения бюджета — домашнее.

Мифы и правда

  • Миф: перевод врачей на "удалёнку" никак не отражается на пациентах.
  • Правда: время оказания помощи увеличивается, что критично при инсультах и инфарктах.
  • Миф: домашнее дежурство придумали недавно.
  • Правда: такая практика существует десятилетиями, но применялась в основном в маленьких амбулаториях.
  • Миф: врачи против такого подхода.
  • Правда: многие специалисты довольны повышением зарплаты, но переживают за пациентов.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах Европы домашние дежурства распространены, но обязательно сочетаются с круглосуточными постами в стационарах.
  2. Российский Трудовой кодекс официально разрешает такой формат работы, но оставляет решение за руководством больницы.
  3. В США подобная практика используется только для консультационных специалистов, а не для хирургов или реаниматологов.

Система "домашних дежурств" в районных больницах Красноярского края стала попыткой совместить экономию ресурсов и поддержку врачей. Но вместе с ростом зарплат и снижением нагрузки у специалистов возникли серьёзные вопросы о безопасности пациентов. Пока одни видят в реформе способ сохранить кадры, другие предупреждают о рисках задержки помощи, которые в критической ситуации могут стоить человеческих жизней.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
