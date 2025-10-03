Когда помощь не приходит, остаётся только надеяться на чудо — система медицины рушится на глазах

В Красноярском крае начались серьёзные изменения в работе районных больниц. Часть специалистов перевели на так называемое "домашнее дежурство". Теперь ночью анестезиологи, хирурги и медсёстры находятся не в стационаре, а дома, ожидая вызова. Формально это решение разрешено Трудовым кодексом, однако у врачей и депутатов возникают сомнения в его безопасности.
С 18 сентября в Боготольской районной больнице хирургическая бригада работает по новому графику: с 20:00 до 08:00 врачи дежурят дома. При этом штат анестезиологов сократился вдвое — осталось только два специалиста вместо четырёх.
По официальной версии, решение принято самим руководством больницы ради "рационального использования кадровых и финансовых ресурсов". В министерстве здравоохранения утверждают, что подобный формат давно применяется в небольших медучреждениях и позволяет повысить зарплаты.
Так, после перехода на домашнее дежурство доход анестезиолога-реаниматолога увеличился почти на 11 тысяч рублей, а у медсестёр — на 6 тысяч.
Несмотря на повышение зарплат, новая система вызвала много сомнений у медиков и депутатов. Главная тревога связана с тем, что перевод специалистов на "домашнее дежурство" увеличивает время ожидания помощи в экстренных ситуациях.
По мнению врачей, особенно уязвимыми оказываются пациенты с инсультами, инфарктами, а также беременные женщины и дети. Если раньше медицинская бригада могла приступить к работе в считанные минуты, то теперь к этому добавляется время на дорогу до больницы.
Отдельное беспокойство вызывает перспектива перевода на ночные удалённые дежурства хирургов. Это может ещё больше замедлить процесс оказания помощи и увеличить нагрузку на скорую помощь, которая вынуждена будет компенсировать дефицит специалистов в стационарах.
Ошибка: считать, что домашнее дежурство не влияет на качество помощи.
Последствие: задержка приезда врача, риск осложнений.
Альтернатива: сохранять хотя бы одну дежурную смену в стационаре и использовать телемедицину для консультаций.
А что если система "удалённых дежурств" распространится на все районные больницы края? В этом случае основная нагрузка ляжет на Красноярск и Ачинск, куда будут везти пациентов с тяжёлыми случаями. Это создаст очереди и перегрузит скорую помощь, сообщает prmira.ru.
Как выбрать больницу для экстренной помощи в Красноярском крае?
Лучше ориентироваться на учреждения, где дежурят врачи в стационаре: Красноярск и Ачинск.
Сколько стоит санавиация в регионе?
Для пациентов она бесплатна, но вызывает нагрузку на региональный бюджет.
Что лучше: круглосуточное дежурство или домашнее?
С точки зрения безопасности пациента — круглосуточное дежурство, с точки зрения бюджета — домашнее.
Система "домашних дежурств" в районных больницах Красноярского края стала попыткой совместить экономию ресурсов и поддержку врачей. Но вместе с ростом зарплат и снижением нагрузки у специалистов возникли серьёзные вопросы о безопасности пациентов. Пока одни видят в реформе способ сохранить кадры, другие предупреждают о рисках задержки помощи, которые в критической ситуации могут стоить человеческих жизней.
